«Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом!» Воспитанник клуба не верит в мифическое проклятие

Почему защитник Бессмертный повторно покинул родной клуб? Об этом и не только он сам рассказал «Чемпионату».

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Бессмертный не так давно примкнул к «Родине», но уже успел стать железно основным в команде и понять требования нового испанского тренера. В интервью «Чемпионату» защитник вспомнил шутки болельщиков по поводу своей фамилии, вспышки гнева у Лички и разговор с Карпиным перед уходом из родного клуба.

— Как оценишь выступление «Родины» в этом сезоне?

— Начали не очень хорошо — ожидания были другие. Играли нормально, но не хватало голов и удачи. После первой победы потихоньку начали выравнивать ситуацию.

— С чем связан неудачный старт?

— Тяжело сказать, мы готовились, были хорошие сборы. По условиям тоже всё хорошо. Однако старт не удался.

— Понять требования нового тренера успели?

— Да — больше игры низом, забивать, атаковать, быть лидерами на поле.

— Испанский менталитет чувствуется?

— Да, надо больше улыбаться, радоваться жизни. Они на позитиве.

— Опиши Хуана Диаса как тренера и как человека.

— Как тренер он эмоциональный, умеет мотивировать, требует от нас максимальной самоотдачи. Как человек — хороший, улыбчивый и добрый. Общаемся с ним больше через переводчика или тренера, который говорит на английском.

— А личная беседа у вас была?

— Перед матчами он объясняет, что хочет видеть от меня на поле с каждым из соперников.

Хуан Диас Фото: ФК «Родина»

— А ты быстро адаптировался в новой команде?

— Быстро. У нас хорошая команда с хорошими пацанами. Все отлично приняли, так что адаптировался сразу. Общий язык с ребятами нашёл без проблем.

— Как оценишь уровень Первой лиги?

— Хороший уровень! Тут много борьбы и опытных футболистов. Каждая игра по-своему интересна.

— Выйти в РПЛ «Родине» реально? Есть такая цель?

— Задача — выигрывать каждый матч! У нас хорошая команда, набрали ход. Лидеры наверху стали терять очки. В команде все всё понимают — мы настроены выйти и играть в РПЛ.

— Руководство поставило перед вами цель выйти в РПЛ?

— Озвучили цель — побеждать в каждом матче.

— В чём отличия в работе «Урала» и «Родины»?

— В «Урале» был русский тренер, а тут — нет. Ну и город другой. Условия и в «Урале», и в «Родине» очень хорошие. Для нас делают всё. В «Родине» хорошие поля, база, восстановление. Мне всё нравится.

— Президент «Урала» Иванов был вовлечён в твою адаптацию?

— С первого дня Григорий Викторович меня поддерживал, был на контакте. Иванов — топовый человек! Очень нравилось с ним работать, он ко мне хорошо относился, как и ко всей команде. Иванов живёт футболом, видно, как любит клуб и город. Для него это на первом месте. Он эмоциональный, но это хорошо, даёт плюс команде.

Станислав Бессмертный в «Урале» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как работалось под руководством Шатова?

— Мне он очень понравился! Всегда на улыбке, позитиве. Как только пришёл в команду, почувствовал его отношение ко мне. Как тренер Шатов понравился. А по футбольным вещам нам просто не повезло. Все видели, какие у нас были матчи и за счёт чего нам не удавалось победить. Тренировочный процесс был хорошим, нормально играли, всё нравилось в «Урале».

Нравился футбол, который ставил Шатов. Он всегда шутил, подбадривал нас, с командой был в хороших отношениях — будто был одним из игроков. Он чувствовал, что каждому из нас надо. Шатов в прошлом был топовым игроком, поэтому в удовольствие с ним работалось. У меня было с ним много личных разговоров.

— После аренды есть желание вернуться в «Динамо»?

— Пока не думаю об этом. Хочу сконцентрироваться на этом сезоне, играть, побеждать. У «Родины» есть задачи, тут делают всё для игроков. Хочется отдать клубу что-то взамен, например, выйти в РПЛ.

— Был диалог с Карпиным перед уходом в «Родину»?

— Да, был. Я понял, что не буду получать много игрового времени в основе, поэтому принял такое решение. Мне обязательно нужно получать игровую практику.

— Почему Карпин не видит тебя в «Динамо» даже при дефиците крайних защитников?

— Думаю, этот вопрос лучше задать Валерию Георгиевичу.

— Если выбирать — аренда и игровая практика или ждать шанса в «Динамо»?

— Я бы не уходил ни в «Урал», ни в «Родину», если бы не хотел получать игровую практику. В моём возрасте лучше играть в лиге пониже, чем сидеть на замене. Через год-два ты можешь оказаться никому не нужным. Я хочу играть, развиваться. Выбрал более трудный путь в футболе, но для будущего это будет лучше.

Станислав Бессмертный в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Веришь, что Карпин может добиться успеха с «Динамо»?

— С Марцелом Личкой сезон тоже тяжело начинался, а потом — бам — и одного очка не хватило до первого места. Результат точно будет! Я же был на сборах и знаю, как всё происходит внутри команды.

— Уход Лички удивил?

— Я тогда уже был в аренде. Мне Марцел всегда нравился — открытый, позитивный. Плюс принёс «Динамо» третье место, чуть не хватило до первого. Такого у команды не было давно. Но и Карпин хороший тренер. Дай бог, чтобы в этом сезоне всё было хорошо.

— Марцел в раздевалке мог быть очень жёстким?

— Конечно! Однако это совершенно нормально. Когда был плохой результат, Марцел мог и стол сломать, вспылить. Для футбола это нормально — помогает взбодрить команду. Не вижу в этом ничего такого.

— Личка был открыт с игроками за пределами поля?

— Да, всегда можно было поговорить с ним. Марцел говорил, чтобы мы заходили к нему. Всегда общался, был добрым и ко всем относился одинаково. Понятно, что легионеров любил побольше, ха-ха. Но тут ничего страшного нет.

— Ты пользовался этой возможностью для общения?

— Да, но, к сожалению, иногда переживал. Сожалею, что из-за этого не подходил к нему чаще. Надо было этим пользоваться, обращаться за советами и идти на контакт. Однако это уже в прошлом.

Станислав Бессмертный, Марцел Личка и игроки «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В 2023 году ты называл «Динамо» самым популярным клубом в России. Что-то поменялось?

— Это моя родная команда, как я могу считать по-другому? «Динамо» открывает школы, делает всё для развития футбола. Болельщиков на стадионе всё больше и больше. Скоро будет чемпионство — и будет ещё лучше! Вижу, как клуб работает с болельщиками. Молодые мальчишки тянутся к клубу. Мы играем для болельщиков, чтобы они радовались. Это для футболистов самое главное.

— Через сколько лет «Динамо» станет чемпионом?

— Надеюсь, в этом сезоне. Ну или когда я вернусь, тогда и станет.

— Ты суеверный?

— Достаточно. В чёрную кошку точно верю — даже на днях была ситуация.

— Тогда ты должен верить в проклятие клуба.

— В это — почему-то нет. Надеюсь, что это не так и всё будет нормально.

— Видишь себя в РПЛ в другом московском клубе?

— Всё может быть, посмотрим. «Динамо» — родной клуб, который многое мне дал. Они вырастили меня, дали образование. Я подписал новый контракт. Люблю «Динамо» и хотел бы играть за команду много лет, отдаваться по максимуму.

— А поиграть за границей нет желания?

— Когда есть свободное время, могу посмотреть зарубежные чемпионаты. Хочу играть и наслаждаться. Мне нравится Россия, люблю страну и хочу играть здесь. Было бы здорово продолжить свою карьеру тут. Но если будет хорошее предложение, поехал бы. Для меня главное — играть в футбол.

— Обидно, что вышел на взрослый уровень в период отстранения России?

— У нас ещё много времени. Мне 21, так что успею сыграть на международных турнирах. Может, не через год, однако время обязательно придёт. Всё когда-то заканчивается. Дай бог, чтобы все молодые ребята сыграли, получили удовольствие и прочувствовали атмосферу. Я оптимистично настроен. Как ещё?

— На кого равняешься из звёзд?

— Сейчас мне нравится игра Нуну Мендеша из «ПСЖ» — он левый защитник. Нравится, как действует на поле. В России всегда нравился Аршавин, да и все футболисты того времени. Они вообще сумасшедшие были! Тот же Павлюченко. Иногда пересматриваю голы Аршавина за «Арсенал».

Станислав Бессмертный Фото: ФК «Родина»

— Сейчас таких в России нет?

— Есть, но раньше наши зажигали в Англии. Нравилось, как забивали!

— Тебе 21 — какие интересы, помимо футбола?

— Люблю теннис, вот учусь играть. Общаюсь с друзьями, гуляю и наслаждаюсь жизнью.

— Лучшее восстановление это…

— Баня, купель с ёлочками. Это мой любимый отдых.

— Над фамилией кто-то шутил?

— Нет, наверное, боятся. В детстве что-то было пару раз, в «Динамо» болельщики что-то писали.

— Что ты единственный, кто доживёт до чемпионства команды.

— Да, было.

— Какая твоя главная цель?

— Играть, получать больше игровой практики и развиваться. А что будет дальше, посмотрим. Всё будет хорошо.

— Ты за ужесточение лимита на легионеров?

— Сейчас такое время, когда надо развивать своих ребят. У «Локомотива» русский костяк, который останется на долгие годы. Когда лимит станет жёстче, «Локомотив» будет к этому полностью готов. ЦСКА — тоже. Так что это отлично — поддерживать своих, когда нет еврокубков. Надо развивать ребят, чтобы сборная России становилась сильнее и мы были готовы, когда нас вернут.