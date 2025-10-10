Сборная России прервала неприятную серию! Иран приговорила дикая «пушка» Батракова. Видео

Волгоград — место проведения нового товарищеского матча с участием сборной России. Год назад там гостили футболисты сборной Кубы. На этот раз приехал куда более серьёзный соперник — Иран (участник ЧМ-2026).

Валерий Карпин выставил в стартовом составе трёх игроков из московского «Динамо» — Максима Осипенко, Данила Глебова и Антона Миранчука. Место в воротах занял Матвей Сафонов — он вышел на поле с капитанской повязкой. В обороне вместе с Осипенко с первых минут играли Александр Сильянов, Илья Вахания и Виктор Мелёхин. Любопытно, что у каждого есть опыт выступления в форме «Ростова». Алексей Батраков вышел в центре поля, а впереди действовала тройка Зелимхан Бакаев — Дмитрий Воробьёв — Максим Глушенков.

Иран приехал без Сердара Азмуна — бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» получил серьёзную травму. Зато в основной состав попали и форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби, и экс-футболист РПЛ Саид Эззатоллахи. Главная звезда сборной — Мехди Тареми — вывел команду на поле с капитанской повязкой. А вот Мохаммад Джавад Хоссейннежад из махачкалинского «Динамо» остался в запасе.

Гости на первых минутах заставили сборную России терпеть. Они завладели преимуществом, а защитник Али Немати опасно швырял мяч из-за боковой в штрафную площадь хозяев. Один раз было тревожно, однако российские защитники разобрались. После этого команда Валерия Карпина быстро забрала себе мяч, но впереди до определённого момента ничего не получалось.

В середине первого тайма россияне вышли вперёд. Миранчук выдал роскошный пас на Воробьёва, а Дмитрий удрал от защитников и перебросил мяч через выскочившего вратаря. Красиво! Тот случай, когда и пас прекрасен, и завершение на высоком уровне. Первый гол нападающего «Локомотива» в составе национальной команды.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

К перерыву сборная России нанесла шесть ударов (три — в створ), а соперник — два (один — в створ). Команда Карпина владела мячом 51% времени и подала четыре угловых. В концовке первой половины Глебов неплохо приложился, однако получилось высоковато. У ворот Сафонова запомнился только эпизод с участием Тареми, когда голкипер забрал мяч в руки после удара экс-нападающего «Интера».

Ирану потребовалось всего три минуты после перерыва, чтобы отыграться. Надо отдать должное гостям — превосходно разыграли. Амирхоссеину Хоссеинзаде оставалось только не промахнуться по пустым воротам с пары метров. В целом азиатская команда заметно прибавила и неплохо провела первую половину второго тайма.

Сборная России справилась с Ираном в Волгограде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карпин сделал сразу четыре замены на 68-й минуте. Снял с игры Глебова, Бакаева, Глушенкова и Воробьёва. Вместо них на поле вышли Наиль Умяров (дебют в сборной), Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Через две минуты после этого сборная России снова вышла вперёд. На радость заполненному стадиону в Волгограде (на трибунах было больше 42 тысяч человек). Умница Батраков классно зарядил с дальней дистанции — мяч влетел в угол. Вот это удар! «Ну это Алексей Батраков!» — лаконично прокомментировал уже ушедший с поля Воробьёв. Второй гол хозяев в матче, оба — на счету игроков «Локомотива».

Вышедший у сборной Ирана Алиреза Джаханбакш действовал слишком жёстко. В концовке капитан (получил повязку после замены) заехал ногой в голову Мелёхина в стиле кунг-фу. Честно говоря, после повтора стало страшно. Защитнику «Ростова» перемотали окровавленное ухо, и он остался в игре. Джаханбакш получил только жёлтую карточку — кажется, слишком мягкое наказание. Через пару минут Мелёхина сняли с игры и выпустили вместо него Мингияна Бевеева. А следом Матвей Лукин поменял Ваханию.

Сборная России впервые в истории обыграла Иран. До этого азиатская команда одержала одну победу, а ещё две встречи завершились ничьей. Впереди — московская встреча с Боливией (14 октября).