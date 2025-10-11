Промах дня, кураж Германии, провал Бельгии и шоу Обамеянга. Насыщенный вечер в отборе ЧМ!

Ещё один день квалификации ЧМ-2026 позади. На этот раз количество участников финальной стадии осталось неизменным (их по-прежнему 20), но матчи порадовали интересными сюжетами.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026

Сборная Казахстана не оставила шансов аутсайдеру

Казахстан пока обыгрывает в отборе только Лихтенштейн. В марте «карлик» пропустил два мяча, на этот раз — четыре. Галымжан Кенжебек феерил на фоне такого соперника — два гола и результативный пас. В стартовом составе Казахстана вышли легионеры из РПЛ. Максим Самородов из «Ахмата» отыграл весь матч, Бактиёр Зайнутдинов из «Динамо» провёл на поле 62 минуты, Нуралы Алип из «Зенита» — 82. К слову, футболист московского клуба оформил 15-й гол за сборную.

ВИДЕО

Казахстан одержал вторую победу в отборе Фото: Федерация сборной Казахстана

Немцы поднялись на первое место в группе

Интрига в этом матче жила всего 12 минут. Сначала арбитр отменил гол немцев, однако потом Давид Раум положил со штрафного. Через восемь минут Люксембург остался вдесятером, а Йозуа Киммих реализовал пенальти. После перерыва хозяева добили скромного соперника. Голы Сержа Гнабри и Киммиха разделили всего три минуты. Уверенная победа сборной Германии. Но кто вообще сомневался, что будет иначе? Немцы стартовали в отборе с поражения, но уже поднялись на первое место в группе.

ВИДЕО

Товен забил в первом матче после длительного перерыва, но Франция потеряла Мбаппе

Азербайджан продержался почти весь первый тайм, а потом за дело взялся Килиан Мбаппе. Нападающий «Реала» накрутил нескольких соперников во время сольного прохода и стенки с партнёром и результативно пробил в дальний угол. После перерыва Мбаппе набросил мяч на голову Адриена Рабьо. Пока Килиан выглядит как опытный геймер, который проходит игру на самом лёгком уровне сложности. Но есть один нюанс — в концовке Мбаппе попросил замену. Ждём новостей о состоянии здоровья звёздного игрока. Вместо Килиана вышел 32-летний Флорьян Товен — и забил спустя минуту! Первый матч футболиста за сборную за шесть лет. Вот это камбэк!

ВИДЕО

Тотальное преимущество Бельгии не привело к забитым мячам

78% владения мячом, 25 ударов, 2,84 ожидаемого гола — статистика бельгийцев в прошедшем матче. Подвела точности, ведь хозяева попали в створ только трижды. Северная Македония приехала в Гент с одной целью — не пропустить. Получилось. Македонцы возглавляют таблицу группы, но у бельгийцев есть одна игра в запасе. Правда, впереди у команды Руди Гарсии непростая поездка в гости к Уэльсу, а Северная Македония примет Казахстан.

ВИДЕО

Неожиданный результат в Белфасте

Словаки стартовали в отборе с победы над немцами. Впечатляет! Но что потом? Вымучили три очка в Люксембурге (1:0), а теперь и вовсе проиграли Северной Ирландии. До поездки к Белфаст команда Франческо Кальцоны не пропустила ни одного мяча, а тут их огорчили дважды. Давид Стрелец забил в свои ворота, а потом запорол выход один на один с голкипером хозяев. В концовке Мартин Дубравка неудачно сыграл на выходе, а Трай Хам технично забросил мяч в пустой створ. Теперь сразу у трёх сборных — по шесть очков.

ВИДЕО

Сборная Северной Ирландии удивила словаков Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Эпичный промах шведского футболиста

Лукас Бергвалль должен был забивать в первом тайме. Оказался почти перед пустыми воротами после прострела Александера Исака, и голкипер уже вряд ли бы спас. Что сделал Лукас? Не попал как следует по мячу.

Момент Бергвалля Фото: Кадр из трансляции

Наказание пришло после перерыва. Гранит Джака реализовал пенальти, а потом против шведского вратаря Виктор Юханссона сыграл рикошет. Мурат Якин торжествует — его команда идёт без потерь. А шведы набрали всего лишь одно очко в трёх турах. Возможно, с мечтой о поездке на ЧМ придётся скоро попрощаться.

ВИДЕО

У шведов тяжёлое положение в группе Фото: Michael Campanella/Getty Images

У Словении по-прежнему нет побед в отборе

Результат, который по разным причинам устроил сборные Швеции и Швейцарии. Два удара в створ на две команды — это говорит о многом. Косово завершает первый круг на второй строчке в таблице группы, Словения — на третьей. Шансы на путёвку сохраняют три сборные, а швейцарцы, похоже, скоро напрямую отберутся в финальную часть ЧМ.

ВИДЕО

Исландия не удержала ничью в безумном матче с Украиной

Самый результативный матч дня в европейском отборе. Исландцы отыгрались с 0:1 и 1:3, однако всё равно потерпели поражение, пропустив на 85-й и 88-й минутах. Руслан Малиновский сделал дубль, а победный гол оформил Иван Калюжный. Любопытно, что в 2022 году он играл за исландский клуб «Кеблавик». Благодаря этой победе Украина обошла Исландию в таблице и поднялась на второе место.

ВИДЕО

Игра дня в Африке: безумие от Обамеянга отсрочило выход Кот-д’Ивуара на ЧМ

Проиграй Габон в гостевой встрече с Гамбией, Кот-д’Ивуар досрочно получил бы место на ЧМ-2026. Но Пьер-Эмерик Обамеянг был против. Нападающий «Марселя» выдал лучший матч в отборе. До этого он забил три мяча в четырёх встречах, а тут — сразу четыре гола за одну игру! Габон дважды вёл в счёте до перерыва, а на старте второй половины соперник вышел вперёд. Но Обамеянг забил ещё два мяча за 16 минут и перевернул игру. Вот это качели! Но и это не всё — в концовке Пьер-Эмерик схватил вторую жёлтую карточку. С Бурунди придётся играть без лидера. Перед заключительным туром Габон отстаёт от Кот-д'Ивуара на одно очко.