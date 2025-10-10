«У Мелёхина разорвано ухо». Карпин — о победе России над Ираном, судействе и Волгограде

Главный тренер сборной оценил дебют Умярова и дал расклад по составу на предстоящий матч с Боливией.

Сборная России удачно вступила в очередную международную паузу. В этот раз победили Иран, у которого за предыдущие три встречи никак не удавалось выиграть. Вдобавок удалось посмотреть на дебютантов и порадовать болельщиков, которые с радостью заполнили стадион в Волгограде. А после игры Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

О дебюте Умярова

— Умяров получил не так много времени. То, что удалось увидеть, — более чем достойно. Всё понравилось.

Об игре Ирана

— Прессинг соперника в первые 10 минут? Я не увидел у Ирана высокого прессинга. Мы смотрели разные игры. Видел два-три угловых и пять-шесть аутов.

Россия — Иран — 2:1 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О судействе и повреждении Мелёхина

— Смысл его оценивать? Вы сказали про возможное удаление у соперника (за удар ногой по голове Мелёхина. — Прим. «Чемпионата»). В моменте, когда мы пропустили гол, была прямая нога на Осипенко. Смысл говорить про судью? Если это красная — значит, красная. С Сербией все сожалели, что не удалось посмотреть команду против 11 футболистов. Если есть удаление — значит, его надо давать.

У Мелёхина разорвано ухо.

О поддержке в Волгограде

— Слова благодарности болельщикам — ничего. Великолепная, сумасшедшая поддержка. Очень приятно играть. Такую поддержку хочется видеть везде. Огромное спасибо.

Волгоград — футбольный город. Он всегда им был. Ещё в советские времена. Есть города, где народ любит футбол. Воронеж, Волгоград, Краснодар. Может, нет таких развлечений, как в Москве. Не знаю.

О Воробьёве и Дивееве

— Лучший ли сейчас нападающий России Воробьёв? Зачем вы у меня спрашиваете? Остальные, что ли, худшие?

Дивеев не сыграл с Ираном. Будем смотреть его состояние. Может не сыграть и с Боливией.

О закрытом аэропорте

— А как мы можем решить вопрос с аэропортом? Останемся на ночь. А что мы ещё можем сделать? На поезде поехать? Билеты есть?

О составе на Боливию

— На Боливию точно не повторится состав. На 100% у нас точно не получилось. Не всё получается даже в выигранных матчах. Понравилась концовка первого тайма. Не понравилось начало второго. С Боливией будут другие футболисты. Может, они что-то не повторят.