Гениальный гол Мбаппе в стиле Месси! Но главное кино — камбэк и «ножницы» ветерана Франции

Сборная Франции рвётся на чемпионат мира 2026 года. Команда Дидье Дешама одержала важные победы над Украиной (2:0) и Исландией (2:1). А в 3-м туре французов ждал не самый сложный домашний матч с Азербайджаном. Однако встреча получилась не такой лёгкой, как ожидалось.

Франция вышла на поле в оптимальном составе. Не хватало только обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле, восстанавливающегося после травмы. Дешам избежал недооценки Азербайджана. И не зря. В первом тайме хозяева владели мячом 76% времени, нанесли 15 ударов по воротам и выбили 0,84 xG (ожидаемые голы). Но команда Айхана Аббасова держалась и не позволяла французам забить.

Удивительно, но у звёздной атаки с Килианом Мбаппе, Уго Экитике, Кингсли Команом и Майклом Олисе не было шквала опасных моментов. До конца тайма лучшим голевым эпизодом оставался удар форварда «Реала» на первой же минуте, который кончиками пальцев потащил голкипер Шахрудин Магомедалиев.

0:0 в гостях с Францией к 45-й минуте — мини-подвиг для Азербайджана. Особенно после безобразной игры команды в обороне при экс-тренере Фернанду Сантуше. Однако уже в добавленное к первому тайму время Мбаппе показал свою гениальность. Килиан подхватил мяч в районе центра поля, на дриблинге прошёл нескольких соперников, обыгрался с Экитике и пробил в дальний угол из-под защитника Бахлула Мустафазаде. Красота — 1:0! Чем-то проход Мбаппе напомнил слаломный дриблинг Лионеля Месси.

Килиан Мбаппе Фото: Xavier Laine/Getty Images

Забитый мяч сильно повлиял на ход матча. Теперь для азербайджанцев не было большого смысла сидеть в обороне. А Франция чуть успокоилась. И после перерыва вышла с задачей отличиться ещё и порадовать болельщиков на «Парк де Пренс». Но сборная Азербайджана держалась: команда здорово действовала в обороне, либо ей везло. Например, на 65-й минуте Мбаппе классно выбежал к воротам гостей и бил наверняка. Однако мяч после рикошета каким-то чудом пролетел чуть выше створа.

И всё же Азербайджану не удалось сохранить интригу до конца встречи. На 68-й минуте Мбаппе подхватил мяч после углового, закинул во вратарскую на Адриена Рабьо, а полузащитник точно пробил головой с близкого расстояния. Французы сняли все вопросы о победителе. И Дешам тут же прибег к ротации, выпустив на поле Эдуарду Камавинга и Магнеса Аклиуша вместо Рабьо и Олисе.

Игроки сборной Франции Фото: Franco Arland/Getty Images

Важный эпизод произошёл на 82-й минуте: Мбаппе оказался на газоне после единоборства с игроком гостей. Форвард сборной Франции показал, что не готов продолжить матч. А вместо него на поле впервые за шесть лет (последняя встреча — в июне 2019-го) за национальную команду вышел Флорьян Товен.

И 32-летний вингер стал главным героем концовки! Настоящее кино. На 84-й минуте он получил пас от Тео Эрнандеса, принял мяч, а вторым касанием пробил «ножницами». И попал точно в дальний угол — вот это камбэчище футболиста «Ланса» в сборную!

3:0 — сборная Франции после трёх туров идёт идеально. С учётом победы Украины над Исландией (5:3) команда Дешама оторвалась от второго места на пять очков. При определённых раскладах французы могут забронировать место на ЧМ-2026 уже после следующего матча с исландцами (13 октября). Однако сейчас самый важный вопрос — здоровье Мбаппе.