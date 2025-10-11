Волгоград заслуживает стать базовым городом сборной России. Такого отклика нет нигде

Знаете главный феномен Волгограда? Он ведь не в том, что футбол здесь засаживают в ДНК горожан сразу после рождения. Об этом можно рассуждать слишком долго. А дискутировать с местными об игре — ещё дольше. Куда важнее то, что он здесь не провоцирует безразличие. И просто не бесит.

Вы же понимаете, что главный индикатор мыслей общественности в любой локации — таксисты. За несколько часов до начала встречи мы встали в пробку. Водитель удивился: никогда в такой день её здесь не было. Как и такого количества полиции. Мы объяснили, что дело в матче сборной России. Оказалось, мужчина про это не знал.

Но вместо раздражения он лишь дружелюбно ухмыльнулся: «Жаль, что сообщили мне это вы. Так бы с удовольствием сходил на игру. Хоть и футбол смотрю редко».

Представляете такую реакцию в Москве, Петербурге или любом другом регионе? Я — с трудом.

«Матвей, я люблю тебя!»

У отеля сборной за два с половиной часа до начала встречи уже толпился народ. Людей было немного. Наша команда всё-таки не «Реал». И не так давно уже приезжала в Волгоград на матч с Кубой. Но милая деталь: сборная заинтересовала не только маленьких детей — они, как правило, просят родителей найти возможность увидеть кумиров поближе. Нет, в толпе стояли и возрастные мужчины в одиночестве, молодые парочки и даже пара пенсионерок. А проходящие мимо сначала интересовались, что происходит, а потом быстро принимали решение: если есть шанс увидеть игроков, то можно и отложить планы на ближайшие полчаса. Остановиться, дождаться и поснимать видео. Такой сюжет сложно представить в столичном городе. Там многие прошли бы мимо, даже не обратив внимания.

Правда, сам выход сборной общественность встретила спокойно. Эмоции скрывались за экранами телефонов. В этот момент надежда была только на детей. И она оправдалась: появились первые робкие крики. В топе популярных игроков оказались Сафонов, Батраков и Кисляк. Дети тянули футболистам руки, просили фото и получали согласие. Самый раскрепощённый ждал именно Кисляка. Когда тот появился рядом, он закричал громко и чётко: «Матвей, я люблю тебя!»

Это вызвало умиление и в толпе, и у самого игрока. И расслабило остальных, которые явно слегка смущались, увидев футболистов. Подобные признания позже получили ещё несколько игроков и даже Валерий Карпин — тоже популярный персонаж в детском мире.

Самая длинная очередь в жизни Жиркова

Никогда и нигде не видел столько российских флагов, как в Волгограде. Понятно, что использовать национальные атрибуты в последнее время — тренд. Иначе в соцсетях не было бы столько кокошников. Но на матчах национальной команды это было не всегда. А ещё не видел такой организованности. Мы привыкли, что на футбол у нас приезжают в последний момент. Однако такой формат — не про этот город. За час до начала площадь перед стадионом была заполнена. Кого-то привлекал концерт группы «Браво». Они сделали максимум, чтобы зажечь народ. А кого-то — Юрий Жирков. Легенда российской сборной раздавал автографы, и наверняка это была самая большая очередь в его жизни.

Недалеко играли в футбол. Внутри продавали мерч и даже рекламировали страховки на автомобили. Но по-прежнему удивляло, как много детей и подростков в национальных атрибутах вокруг. И после этого кто-то пытается убедить, что наш футбол мало кому нужен? Что новому поколению интересны Медиалига или чемпионат Англии? Приедьте в Волгоград. И примите факт того, что это пространство бесконечной, искренней любви к тому, что производится внутри.

Стадион в Волгограде перед матчем Фото: «Чемпионат»

Готовы ли вы отстоять час ради фото и автографа с Жирковым? Вряд ли многие скажут «да». Особенно если вы даже не очень помните, как он играл. Но очередь — большая проекция той самой общности у отеля. Я подошёл к паре подростков, которые явно не застали лучший период карьеры Юрия. И задал простой вопрос: «Для чего?» Ответ был примерно таким: «Отец рассказывал о нём с детства. Когда отдал нас в секцию. Как и про других наших легенд».

Заслужил ли регион взаимность?

А может, и правда задуматься над простой идеей: почему бы не сделать именно из Волгограда базовый город сборной России? Почему нас вечно тянет в Москву или Петербург? И когда заходит речь о футболе, тем более с участием сборной, первая мысль: он, наверное, пройдёт в столичных городах. Да, будем справедливы: национальная команда в последнее время нередко использует регионы, однако такого внешнего отклика я не припомню нигде. Нигде так не скандируют фамилию Сафонова при объявлении состава. Нигде так не поддерживают команду кричалками. Нигде так не любят своё, как любят здесь.

Предматчевое шоу Фото: «Чемпионат»

В Волгограде работает аэропорт. Правда, сама сборная не смогла улететь сразу после встречи из-за его закрытия. В Волгограде из-за географического местоположения, конечно, холоднее, чем на юге. Но порой теплее, чем в Москве. Даже в октябре работают уличные корты для большого тенниса, которые тоже заполняются народом. Не хочется, конечно, обделять и другие регионы. В некоторых тоже обожают эту игру, как в тех же Воронеже или Краснодаре. Однако в Волгограде это чувство и правда эксклюзивное.

Отметил это и главный тренер, который, как показалось, даже не смог сразу подобрать эпитетов, описывая поддержку команды в регионе.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Слова благодарности болельщикам — ничего. Великолепная, сумасшедшая поддержка. Очень приятно играть футболистам и нам находиться на поле в такой атмосфере. Хотелось бы, чтобы на всех матчах — не только сборной, но и вообще на всех матчах — была такая поддержка. Это футбольный город и всегда им был. Ещё в советские времена, когда мы сюда приезжали, было то же самое. Волгоград, Воронеж, Краснодар — есть города, где просто любят футбол».



Ещё важный момент — это любовь, которая не нуждается в ответной реакции. Иначе столько лет не заполнялся бы стадион на матчи «Ротора», который ещё недавно спускался во Вторую лигу. Но всё равно у него была суперподдержка. Да и сборная России объективно провела не лучший матч в истории. Но после финального свистка на игроков звоном обрушились аплодисменты, которые не стихли через пять секунд, а ситуативно возобновлялись несколько минут.

Может, регион и правда заслужил взаимность?