Хюттер — всё. Монегаски устали от неважных отрезков и больше верят в молодого гения из чемпионата Бельгии.

У Головина неожиданно меняется тренер. Хотя у «Монако» и близко не провал

Вечер пятницы удивил не только нулевой ничьей Бельгии с Северной Македонией. Пока клубный футбол прервался на паузу, «Монако» уволил главного тренера Ади Хюттера. Даже несмотря на два кряду попадания в топ-3 Лиги 1, недавнюю волевую ничью с «Манчестер Сити» и всего лишь трёхочковое отставание от «ПСЖ» после семи туров. Почему же клуб Александра Головина решился на такой шаг и кто займёт вакантное место?

У Хюттера далеко не первый плохой отрезок

«Клуб выражает благодарность Ади Хюттеру и его тренерскому штабу за проделанную работу, вовлечённость и преданность команде, а также желает успехов в дальнейшем профессиональном пути», — официальное заявление монегасков.

«Я запомню исключительно положительные моменты. Мы вернули «Монако» в топ-3 Франции и дважды пробились в ЛЧ. Иногда дороги расходятся, но я переживаю это совершенно нормально. Я оставляю позади качественную команду с отличными индивидуальностями. Желаю руководству, игрокам, персоналу и всему клубу только самого лучшего на будущее», — ответная реплика.

Главная причина — последний неудачный отрезок. Австриец победил лишь в одной встрече из пяти. Да, были крышесносные 2:2 с «Сити», когда «Монако» отыгрался с пенальти на 90-й минуте. Однако за пару недель до этого в той же ЛЧ клуб из княжества вообще ничего не смог поделать с не самым грозным «Брюгге». Ансу Фати, конечно, забил в концовке дебютного матча и напомнил о своём существовании, но уже при 0:4.

Каталонский воспитанник в итоге раззабивался, отличившись шесть раз за пять выходов на поле. Пусть и половину — с пенальти. Однако в Лиге 1 у монегасков тоже всё не безоблачно. 1:3 со скромным «Лорьяном» — точно не предел мечтаний. Есть оправдание — удаление Тило Керера на 38-й минуте. Тем не менее с 34-й минуты «Ницца» тоже осталась вдесятером — и даже так «Монако» довёл с 0:1 до 0:2, добыв лишь ничью 2:2. Причём оба гола забил с 11-метровых.

Ади Хюттер Фото: SEBASTIEN NOGIER/Epa/ТАСС

«ПСЖ» на старте сезона тоже не безгрешен, поэтому монегаски отстают от чемпионов всего на три очка. Провалом это никак не назвать, даже близко. И всё же руководство «Монако» пошло на опережение, ведь при Хюттере команда уже не раз буксовала. Вспомнить хотя бы зимний период, когда с 27 ноября по 22 февраля случились 10 поражений и четыре ничьих в 20 встречах во всех турнирах. Ади уверенно шёл вторым, а к 24-му туру вывалился из топ-4.

В дебютном сезоне австрийца тоже бывали сложности: на старте 2024 года вылетели из Кубка от «Руана» из третьей по силе лиги, уступили «Реймсу» и «Тулузе», поделили очки не только с «Марселем», но и с «Гавром». В обоих случаях выправить положение удалось. Но, видимо, осадочек остался. «Увольнение было не более чем вопросом времени», — подытожили во французском издании L’Équipe.

Хюттера заменит молодой чемпион Бельгии

По сведениям RMC Sport, Хюттера заменит 38-летний Себастьен Поконьоли из бельгийского «Юниона». Молодой специалист не присутствовал на недавнем товарищеском матче команды и оставил руководить помощника. Судя по всему, летал в Монако на переговоры.

Себастьен Поконьоли Фото: Omar Havana/Getty Images

Вы вполне можете помнить Поконьоли по выступлениям в АПЛ за «Вест Бромвич», в Бундеслиге – за «Ганновер» плюс в еврокубках – за АЗ и «Стандард». Левый защитник становился чемпионом Бельгии, брал Кубок Нидерландов и завершил карьеру в 2021 году. Вполне добротный уровень. Его тренерская карьера, судя по всему, сложится ещё успешнее.

Сперва Себастьен попрактиковался на молодёжи, поработав в «Юнионе» U21, «Генке» U18 и сборной Бельгии U18. Во втором случае побеждал юношеский «Ювентус» в ЛЧ. Летом 2024-го молодому тренеру доверили взрослый «Юнион», и тот не подвёл, взяв для него первое за 90 (!) лет чемпионство. Хотя по бюджету и силе состава команда заметно уступает «Брюгге» и «Генку», примерно наравне с «Андерлехтом». Это сродни золоту в РПЛ московского «Динамо».

В Бельгии сперва разыгрывают регулярный сезон, и команда стала там третьей. Чтобы затем в чемпионской группе выдать девять побед в 10 матчах. А в нынешней регулярке она лидирует. Да, в ЛЧ разгромно отлетела от «Ньюкасла» (0:4). Зато прихлопнула на выезде ПСВ (3:1).

«Он поднимается по лестнице на 10 ступенек за раз», — лаконично сказал про Поконьоли его бывший тренер в «Стандарде» Жозе Рига. Довольно исчерпывающе. Любимая схема Поконьоли — 3-4-1-2. Хюттер её иногда тоже использовал, так что проблем возникнуть не должно. Правда, Себастьену нужно учесть: терпение боссов «Монако» не самое безграничное.