В трёх группах отбора ЧМ от Европы почти всё понятно. Расклады на выход напрямую и стыки

Италия жёстко подвисла, Бельгия — тоже под вопросом, зато у Норвегии, Австрии, Англии и Хорватии всё хорошо. А у сербов — заруба с Албанией!

В европейском отборочном цикле ЧМ-2026 команды выступают совсем не синхронно: в шести группах прошло только по два-три тура, тогда как в остальных — по пять с половиной. Просто где-то набралось пять конкурентов, а где-то — четыре. На тех, где многое уже решено, и обратим внимание.

Напомним, прямые путёвки получат только победители групп. При равенстве очков главный фактор — разность мячей. Именно поэтому Норвегия не останавливалась во встрече с Молдавией и устроила мегаразнос (11:1). 12 команд со вторых мест присоединятся в плей-офф к четырём другим по рейтингу в Лиге наций и разыграют оставшиеся четыре билета на ЧМ в двух одноматчевых раундах.

Группа G: Польша цепляется за Нидерланды, финны — тоже поблизости

Таблица группы G

Нидерланды потеряли очки единственный раз, когда в домашнем матче с Польшей на последних минутах сравнял счёт Мэтти Кэш (1:1). На этом интрига и держится. Поляки позади нидерландцев на три очка при пяти сыгранных встречах, но по разности мячей лидер отрыв едва ли потеряет (18:3 против 8:4). Значит, Роберту Левандовскому с товарищами придётся обыгрывать не только Литву с Мальтой на выезде, но и Нидерланды дома. Плюс надеяться, что нидерландцы заодно оступятся во встрече с Финляндией или Литвой. Звучит фантастично.

Шансы как минимум на вторую строчку сохраняют и финны. У них столько же очков, сколько и у Польши. Но на один сыгранный матч больше. Если Финляндия всё ещё планирует сыграть на ЧМ-2026, придётся побеждать в гостях Нидерланды. И закрепить успех в противостоянии с Мальтой.

Группа H: Австрия не оставляет никому шансов

Таблица группы H

Австрийцы выбили в пяти матчах максимум. Посоперничать с ними могла Босния, да только ей не стоило терять преимущество в игре с Кипром: расписали 2:2, хотя вели в два мяча к 45-й минуте. Итого у Австрии плюс два очка при встрече в запасе и солидный перевес по разности голов за счёт выноса Сан-Марино (10:0). Для прямого выхода ей достаточно по разу победить и оформить ничью, ближайшие соперники — Румыния и Кипр. Пусть и оба матча пройдут на выезде, задача очень даже решаемая.

У боснийцев же — шестиочковый задел над Румынией. Да, у румын есть тур в запасе, однако там бодаться с Австрией. Ещё есть выезд в Боснию, где многое и решится. Всё идёт к тому, что опытный Мирча Луческу чемпионат мира оценит разве что в качестве зрителя.

Группа I: Норвегия мчит к первому за 27 лет ЧМ. Италия не пускает Израиль в стыки

Таблица группы I

Разгромить Италию крайне почётно. Особенно когда вы норвежцы, которые не выступали на чемпионатах мира аж с 1998 года. В июне команда Лучано Спаллетти устроилась на 0:3. При Дженнаро Гаттузо удалось победить Эстонию и Израиль, тем не менее это высоко подняло планку лишь в борьбе за второе место. У Италии и израильтян по девять очков, но у первых есть матч в запасе. У Норвегии на шесть очков больше, ещё и разность мячей с огромным отрывом от показателей соперников.

Израиль и Эстония дома — в случае двух побед Норвегии достаточно будет не проиграть итальянцам, скажем, 0:15. Конкретные цифры станут известны позже. И то если Италия не оступится в матчах с Эстонией, Израилем и Молдавией. Ждём Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора на полях США, Мексики и Канады. А Николо Барелле и Матео Ретеги нужно ещё постараться хотя бы для попадания в стыки.

Группа J: македонцы навязали серьёзную конкуренцию Бельгии

Таблица группы J

Северная Македония — пока что лидер группы J. И это весьма удивляет, ведь там есть и Бельгия с Уэльсом. Македонцы дважды не дали обыграть себя бельгийцам (1:1 и 0:0), а валлийцев вообще практически победили: обидно пропустили на 90+6-й минуте и устроились на 1:1. Уэльс в целом весьма волевой: в июне превратил 0:3 с Бельгией в 3:3, но Кевин Де Брёйне всё же сделал результат в концовке.

По потерянным очкам Северная Македония уступает обоим конкурентам. Однако Уэльсу ещё играть и с ней, и с бельгийцами. Зацепиться за плей-офф македонцам вполне реально. Для этого сперва необходимо одолеть дома Казахстан, а затем продержаться в Кардиффе так же, как получилось в Генте.

Группа K: Англия всех выносит, сербы и албанцы бьются за второе место

Таблица группы K

Англичане развлекаются как могут. Забить один-единственный гол Андорре, чтобы затем переехать Сербию со счётом 5:0 — это сильно. У команды Томаса Тухеля — семиочковое преимущество. Победив на выезде Латвию, она заранее заберёт путёвку на ЧМ-2026. А вот сербы и албанцы, судя по всему, будут соперничать за второе место до последнего. 11 октября состоится важнейшая личная встреча. Потом обеим сборным бодаться со, скорее всего, немотивированными англичанами.

Сербия отстаёт от Албании на одно очко при матче в запасе. Сербам играть и с Латвией, и с Андоррой. Албанцы с латвийцами обе встречи уже провели. Мирлинду Даку и Кристьяну Аслани только и остаётся — либо побеждать Сербию самим, либо надеяться на англичан — как сборной России на хорватов 18 лет назад в противостоянии как раз с Англией.

Группа L: Чехия и Хорватия оспаривают лидерство

Таблица группы L

Чехам и хорватам в группе L конкуренцию не подвезли, ведь третьими там идут Фарерские острова. 4:0 в матче с Черногорией — исторический для них результат. Но претендовать на что-то большее они всё равно неспособны и на четыре очка отстают от лидеров. Чехия и Хорватия на днях сошлись в личной дуэли и голов не забили. Значит, исход их соперничества решится не с глазу на глаз.

Упустить первую строчку хорватам, на самом деле, будет крайне сложно. За них и куда лучшая разность мячей, и календарь: дома нужно на классе разобраться с Гибралтаром и Фарерами, а потом — удачно съездить в Черногорию. Чехам тоже играть с аутсайдерами, но всё зависит уже не от них.