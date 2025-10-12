Эти клубы идут без поражений в своих чемпионатах. «Локомотив» — тоже в списке!

Клубы находятся на международной паузе. А мы пока подведём промежуточные итоги после двух месяцев сезона. Какие команды ещё не проигрывали в своих чемпионатах? В список попали представители топ-10 лиг рейтинга УЕФА + РПЛ.

РЕЙТИНГ УЕФА

«Ювентус» (Италия)

3 победы, 3 ничьих

Игроки «Ювентуса» Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

«Ювентус» после шести туров Серии А занимает четвёртое место, на три очка отставая от «Наполи» и «Ромы». Старт сезона получился удачным: туринцы одержали три победы подряд («Парма», «Дженоа», «Интер»). А затем – серия из трёх ничьих (с «Вероной», «Аталантой» и «Миланом»). Команда Игора Тудора за эти шесть туров встретилась с несколькими топ-соперниками. Так что пройденный этап без поражений – хорошая новость для туринцев.

«Аталанта» (Италия)

2 победы, 4 ничьих

ИВАН ЮРИЧ Фото: Chris Ricco/Getty Images

Летом у «Аталанты» сменился тренер: вместо Джан Пьеро Гасперини в клуб пришёл Иван Юрич. От бергамасков ожидали весомой просадки в уровне, однако пока что всё складывается неплохо. «Аталанта» ещё не проигрывала в Серии А, после шести туров занимая шестое место. Но впереди у команды Юрича непростой отрезок: матчи с «Лацио», сенсационным «Кремонезе» и «Миланом». Если и после этого «Аталанта» останется непобедимой, то клуб способен бороться за зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

«Бавария» (Германия)

6 побед

ЛУИС ДИАС Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Бавария» очень мощно начала сезон! За шесть туров мюнхенцы одержали шесть побед, разность мячей – 25:3. В пяти матчах команда Венсана Компани громила соперника: «РБ Лейпциг» (6:0), «Гамбург» (5:0), «Хоффенхайм» (4:1), «Вердер» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0). Кто остановит эту машину? Возможно, дортмундская «Боруссия»: они встретятся уже в следующем туре.

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

4 победы, 2 ничьих

Серу Гирасси Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что за интрига нас ждёт в очной встрече «Боруссии» и «Баварии»! Нико Ковач собрал в Дортмунде мощную команду, которая не проиграла ещё ни разу (даже в Лиге чемпионов). «Боруссия» идёт вслед за мюнхенцами, отставая на четыре очка. Если дортмундцы в следующем туре разберутся с «Баварией», то разрыв сократится до минимального.

«Локомотив» (Россия)

6 побед, 5 ничьих

Игроки «Локомотива» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» – единственный клуб РПЛ, ещё не проигрывавший в нынешнем сезоне. А если бы не серия из пяти ничьих, у команды Михаила Галактионова мог бы образоваться большой отрыв от конкурентов. Пока что «Локо» занимает второе место, уступая всего на одно очко ЦСКА. И 18 октября команды сыграют между собой. Продлится ли серия «Локомотива»? Есть шанс стать лидером РПЛ!

«Фейеноорд» (Нидерланды)

7 побед, 1 ничья

Робин ван Перси Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Фейеноорд» под руководством Робина ван Перси несётся к золоту в Нидерландах! Клуб из Роттердама одержал семь побед в восьми турах и на три очка оторвался от ПСВ. Мог быть 100-процентный результат, но в битве с АЗ «Фейеноорд» пропустил на 90+8-й минуте и упустил три очка (3:3).

«Аякс» (Нидерланды)

4 победы, 4 ничьих

Ваут Вегорст Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Аякс» после эпично упущенного золота в прошлом сезоне идёт за реваншем. Амстердамцы ещё не проигрывали в Эредивизии, но уже несколько раз потеряли очки. Команда Джона Хейтинги четырежды завершала встречи вничью («Гоу Эхед Иглс», «Волендам», ПСВ и «Спарта»). Отставание от лидирующего «Фейеноорда» составляет уже шесть очков. Впрочем, если «Аякс» не будет проигрывать до конца чемпионата, то догнать роттердамцев будет не так уж сложно.

«Порту» (Португалия)

7 побед, 1 ничья

Игроки «Порту» Фото: ФК «Порту»

В Португалии ничего не меняется. Снова три гранда бьются за золото. И если действующий чемпион – «Спортинг» – уже проиграл, то «Порту» идёт без больших потерь. Команда Франческо Фариоли и нанесла единственное поражение лиссабонцам (2:1) в 4-м туре. А в последнем матче «Порту» зарубился с «Бенфикой» (0:0). Испытание главными конкурентами пройдено. Так что у «Порту» есть отличный шанс не уступить ни разу минимум до конца первого круга.

«Бенфика» (Португалия)

5 побед, 3 ничьих

Жозе Моуринью Фото: Alex Broadway/Getty Images

Шоу имени Жозе Моуринью теперь проходит на его родине. Тренер подхватил «Бенфику» в конце сентября и уже провёл четыре встречи в чемпионате. Лиссабонцы одержали победы над АВС (3:0) и «Жил Висенте» (2:1), а также сыграли вничью с «Риу Аве» (1:1) и «Порту» (0:0). «Бенфика» на четыре очка отстаёт от лидера после восьми туров. Рабочая ситуация. Однако на фоне главных конкурентов «Бенфика» проседает по голам (13 мячей): «Порту» забил 19 мячей, «Спортинг» – 20. Если Моуринью решит вопрос с атакой, то шансы на титул кратно возрастут.

«Галатасарай» (Турция)

7 побед, 1 ничья

Виктор Осимхен Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС

«Галатасарай» идёт за очередным золотом чемпионата Турции – уже четвёртым подряд. За восемь туров команда потеряла всего два очка, сыграв вничью в 8-м туре с «Бешикташем» (1:1). Звёздный состав с Виктором Осимхеном, Илкаем Гюндоганом, Лероем Зане, Мауро Икарди и Давинсоном Санчесом – главный фаворит Суперлиги. После восьми встреч стамбульцы уже на пять очков опережают идущий вторым «Трабзонспор». Будет ли интрига в Турции в нынешнем чемпионате?

«Фенербахче» (Турция)

4 победы, 4 ничьих

Доменико Тедеско Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Летом «Фенербахче» провёл очередную мощную трансферную кампанию. Однако навязать борьбу «Галатасараю» снова не выходит. Стамбульцы уже сменили Жозе Моуринью на Доменико Тедеско, однако сильно лучше не стало. «Фенербахче» после восьми туров уже на шесть очков отстаёт от лидера. Хорошая новость – команда не проигрывает в чемпионате. Впрочем, если учитывать темп «Галатасарая», «Фенербахче» нельзя вообще терять очки.

«Гёзтепе» (Турция)

4 победы, 4 ничьих

Игроки «Гёзтепе» Фото: ФК «Гёзтепе»

Самый неожиданный клуб в списке. Скромный «Гёзтепе» ещё в 2024-м играл во второй турецкой лиге. А после выхода в элиту сразу же занял восьмое место. Новый сезон – новые амбиции. «Гёзтепе» после восьми туров занимает третье место в таблице. Команда Станимира Стойлова – неожиданно одна из трёх в Суперлиге, которая ещё ни разу не уступила. Получится ли сохранить темп и реально побороться за еврокубки?

«Славия» Прага (Чехия)

7 побед, 4 ничьих

Игроки «Славии» Фото: ФК «Славия»

В чемпионате Чехии сразу три клуба бьются за золото. Пражская «Спарта» идёт первой, а «Славия» отстаёт всего на одно очко (третий – «Яблонец»). Однако команда Йиндржиха Трпишовского ещё ни разу не проигрывала, в отличие от конкурентов. «Славия» – действующий чемпион Чехии и не собирается отдавать золото никому. Однако до мая 2026-го ещё далеко. Клубу из Праги важно продлить беспроигрышную серию на как можно более долгий срок.