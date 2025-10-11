Глушаков красиво закончил! Сыграл за «Спартак» и «Локо» сразу под тремя номерами! Видео

Денис Глушаков официально завершил карьеру футболиста в 38 лет. Сегодня на «Арене Химки» состоялся прощальный матч экс-полузащитника сборной России, в котором сыграли легенды его бывших клубов – «Спартака» и «Локомотива». Победили железнодорожники, а сам герой дня заслужил овации болельщиков.

Глушаков оставил заметный след и в «Локомотиве», и в «Спартаке», с которым завоевал чемпионский титул в сезоне-2016/2017. За железнодорожников провёл 161 игру, за красно-белых чуть больше – 173. В своей прощальной встрече Денис показал, что благодарен за карьеру обоим клубам. Отбегал по тайму за «Локо» и «Спартак».

Провожали Глушакова из футбола звёзды разных поколений. В составе легенд «Спартака» были Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Виктор Онопко, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Ещенко, Фёдор Кудряшов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Никита Баженов, Константин Головской, Евгений Макеев, вратари Артём Ребров и Александр Филимонов. Тренировали команду Олег Романцев и Ринат Дасаев.

В состав легенд «Локомотива» попали Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Лоськов, Ренат Янбаев, Владимир Маминов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Тарасов, Руслан Пименов, Сергей Гуренко, Тарас Бурлак, Олег Пашинин, Владислав Игнатьев, Заза Джанашия, Саркис Оганесян, Иван Старков, Алан Гатагов, вратари Сергей Овчинников и Маринато Гильерме. На тренерской скамейке находились Юрий Сёмин и Ринат Билялетдинов.

Ярким бонусом стало участие и звёзд других видов спорта. Свои футбольные навыки на фоне топ-мастеров показали олимпийские чемпионы Евгений Плющенко (фигурное катание), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Юрий Борзаковский (лёгкая атлетика) и Александр Легков (лыжные гонки). А сам Глушаков перед стартовым свистком вышел из подтрибунного помещения в форме сборной России под восьмым номером вместе с семьёй – женой и известной футболисткой Ксенией Коваленко и четырьмя детьми.

Ещё одна интересная идея, которую придумали под прощальный матч Глушакова: Денис начал встречу в запасе и вышел на поле спустя несколько минут вместо Динияра Билялетдинова. Это была отсылка к дебюту полузащитника за «Локомотив». В марте 2008-го Глушаков впервые сыграл в РПЛ, заменив в концовке матча с «Крыльями Советов» как раз Билялетдинова. В тот день Денис сделал и первую голевую передачу. Как и тогда, Глушаков появился под 58-м номером. А уже по ходу первого тайма поменял футболку и надел привычную «восьмёрку».

Денис Глушаков Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Легенды «Спартака» и «Локомотива» сыграли, конечно, не 90 минут, а два тайма по 30. Возраст надо уважать. Зато короткий формат позволил поддерживать приличный темп – ветеранский матч не был скучным для болельщиков, которых, кстати, собралось достаточно много на «Арене Химки». «Спартак» владел преимуществом, ещё до замены Билялетдинова на Глушакова попал в штангу. До перерыва голевой момент упустил и Ширко – голкипер Гильерме сотворил прекрасный сейв, как в лучшие годы.

Выход Глушакова, находящегося в хорошей форме, добавил энергии железнодорожникам. «Локомотив» поехал быстрее. Денис не забывал играть на публику – например, исполнил рабону. Едва не забил ударом со штрафного. Потом ещё раз зарядил издали, но заработал только угловой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй тайм Глушаков начал уже за «Спартак» и под 88-м номером. В составе красно-белых Денис дебютировал с двумя восьмёрками на спине в июле 2013-го, причём тоже во встрече с «Крыльями Советов». Полузащитник продолжал стрелять издали, однако легендарную фразу «Глушаков – это похороны» никак не получалось подтвердить. Мяч раз за разом летел мимо цели. Тем временем развлёк трибуны судья Александр Егоров. Главный арбитр показал жёлтую карточку… лайнсмену! За ошибку при определении офсайда. Удачная шутка от экс-рефери РПЛ.

А в середине второго тайма Егоров указал на «точку», когда вернувшийся на поле Билялетдинов заработал пенальти. Динияр обхитрил в штрафной Онопко и умело упал. Сам же Билялетдинов реализовал 11-метровый. Онопко завёлся, вскоре жёстко сфолил на сопернике и получил заслуженный «горчичник».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол Билялетдинова стал победным – «Локомотив» выиграл со счётом 1:0. «Спартак» атаковал, но Гильерме продолжал спасать на кураже. Глушаков всё-таки не забил в своей прощальной встрече, а в концовке уступил место на поле юному футболисту из родного Миллерова. Ещё и отдал ему капитанскую повязку. Красивый символичный жест. По окончании игры Денис сделал круг почёта.

Глушаков сказал футболу «прощай». Точнее – «до свидания». Сегодня перед выходом на поле Денис ещё раз подчеркнул, что может стать тренером после завершения карьеры.

«Я не убил в себе футболиста, – признался Глушаков. – Хочется попробовать, конечно, тренировать. Мне кажется, надо начинать с детей, чтобы набраться опыта. Или побыть с опытными тренерами в одной команде, чтобы набить ошибки, напитаться опытом. Без ошибок не бывает побед. Я ещё не созрел, чтобы тренировать «Спартак» или «Локомотив». Тренером себя вижу в дальнейшем или в менеджменте».