Новый босс «Спартака», важный ход ЦСКА, ещё одна смена тренера. Главное за неделю в РПЛ

На этой неделе в МИР РПЛ не было сыграно ни одного матча. Причина понятна — перерыв на встречи сборных. Но лига генерирует поток интересных новостей даже во время международной паузы. Рассказываем, что было интересного за последние дни.

РПЛ назвала лучшего игрока и лучшего тренера сентября

На приз лучшему футболисту претендовали пять человек. Максим Глушенков из «Зенита» опередил всех — он победил в голосовании болельщиков, комментаторов канала вещателя и экспертов РПЛ. В прошлом месяце Глушенков набил достаточно приличную статистику — пять голов и результативный пас в трёх встречах лиги. На приз также претендовали Бителло (московское «Динамо»), Манфред Угальде («Спартак»), Рустам Ятимов («Ростов») и Эгаш Касинтура («Ахмат»).

Максим Глушенков (справа) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фабио Челестини назвали лучшим тренером месяца. Швейцарец оказался лучшим в голосовании среди фанатов и экспертов РПЛ, а вот комментаторы отдали предпочтение Станиславу Черчесову из «Ахмата». ЦСКА при Челестини набрал шесть очков в трёх сентябрьских матчах лиги. Сейчас московская команда возглавляет таблицу РПЛ. На награду, помимо Челестини и Черчесова, также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин (московское «Динамо») и Джонатан Альба («Ростов»).

Кадровые перестановки в «Спартаке» и «Динамо»

Олег Малышев больше не генеральный директор «Спартака». Он занимал этот пост с лета 2023 года, когда пришёл на смену Евгению Мележикову. Малышев освободил должность в связи с семейными обстоятельствами. Важное уточнение: он продолжит работу в совете директоров и будет советником нового генерального директора. Кстати, им стал Сергей Некрасов. Ранее он работал в ЛУКОЙЛе и «Газпромбанке», занимал руководящие посты в международных компаниях. Адекватная оценка ситуации, честное обсуждение проблем, мобилизация ресурсов для их решения — принципы работы, которыми будет руководствоваться новый менеджер красно-белых.

В московском «Динамо» появился новый председатель совета директоров — Александр Ивлев сменил на этом посту Дмитрия Гафина. Новый руководитель болеет за бело-голубых с 1974 года. «Наша общая задача сейчас — создать клуб-лидер со стабильной и качественной игрой, которая будет радовать болельщиков и вести нас к титулам», — первые слова Ивлева после назначения. У Александра есть различные государственные награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

ЦСКА продлил контракт с ведущим защитником

Бразилец Мойзес подписал новый договор с ЦСКА — он рассчитан до 2029 года. С момента перехода в московский клуб (лето 2022-го) защитник отыграл более сотни матчей, стал двукратным победителем Кубка России и один раз добился успеха в Суперкубке страны. Важное продление для нынешнего лидера РПЛ. Кстати, Мойзеса признали лучшим защитником турнира по итогам прошлого сезона.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил коллегам со Sport24, что не исключает варианта с российским паспортом для бразильца. Но только при условии, если он готов помогать сборной России. По словам менеджера, футболист взял паузу на раздумье.

Мойзес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» определился с новым главным тренером

Клуб сменил тренера после 11-го тура. Поражение в домашнем матче с «Ростовом» (0:1) стоило Владимиру Слишковичу работы. Его место занял Ильдар Ахметзянов, который ранее трудился в «КАМАЗе» — клубе Лиги Pari. Вместе с ним из Набережных Челнов в Оренбург переехали Дмитрий Белоруков и Артур Ахметгалимов. Они составят новый тренерский штаб 14-й команды РПЛ. Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб рассматривал кандидатуру Ахметзянова перед стартом сезона, однако в итоге сделал выбор в пользу Мирослава Ромащенко. А вот боснийцы Иван Бубало и Мухамед Берберович покинули «Оренбург» вслед за Слишковичем. Улучшит ли команда положение в таблице после прихода нового тренера?

«Локомотив» хочет продлить контракт с Галактионовым

Руководство РЖД позитивно оценивает работу главного тренера Михаила Галактионова. Команда занимает второе место в таблице, а её костяк составляют российские футболисты. Плюс в руководстве РЖД довольны трансферным балансом. В связи с этим планируется продление контракта не только с главным тренером, но и с генеральным директором Владимиром Леонченко, а также со спортивным блоком. По информации «Чемпионата», это с большой долей вероятности произойдёт на совете директоров клуба, который состоится в декабре после матча с «Сочи».

«Пари НН» окончательно вернулся на домашний стадион

Нижегородский клуб проводил домашние встречи в Грозном, Казани и Саранске. Причина — ремонтные работы на своём стадионе. 1 октября «Пари НН» принял «Спартак» в Фонбет Кубке России на домашней арене. «Теперь официально! Мы окончательно вернулись в Нижний Новгород! Матч с «Акроном» проведём на «Совкомбанк Арене». После кубковой игры со «Спартаком» комиссар РФС оценил качество поля арены как высокое!» — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН». Посмотрим, насколько это скажется на результатах команды.

Бонус: продление бана Писарского

Нападающий Владимир Писарский отстранён от футбольной деятельности ещё на четыре месяца. Ранее его дисквалифицировали на четыре года, три — условно. Минувшим летом РФС начал расследование в отношении игрока после того, как тот через своего товарища якобы сделал ставку на матч, в котором принимал участие. В той встрече сам Писарский заработал красную карточку. Теперь его отстранение продлится до ноября 2026-го. После скандала со ставками «Крылья Советов» расторгли контракт с игроком. «Я так понимаю, что коллеги установили факт наличия нескольких ставок. Человек не просто зарегистрировался в беттинговой компании, а сделал ставку на результат. Это было подтверждено единым регулятором азартных игр», — сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.