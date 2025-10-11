Холанд смазал пенальти дважды подряд. И тут Норвегия забила три за 10 минут!

Вот так сюжет в отборочном цикле ЧМ-2026! Во встрече сборных Норвегии и Израиля в Осло выкинули коленца нападающий хозяев Эрлинг Холанд и игроки гостей – Идан Начмиас с Ананом Халаили. Звезда «Манчестер Сити» не реализовал два пенальти (но всё равно стал героем!), а израильтяне забили два гола в свои ворота.

Сборная Норвегии летит к победе в группе и завоеванию прямой путёвки на ЧМ-2026. Израиль на фоне слухов о возможном отстранении от международных соревнований пытается зацепиться за стыки плей-офф. После пяти туров норвежцы, не игравшие на чемпионатах мира с 1998 года, опережали на шесть очков Италию (имеющую матч в запасе) и израильтян. Не потеряли вообще ни одного очка. Правда, лишились в октябре травмированного капитана Мартина Эдегора из лондонского «Арсенала», так что Холанд должен был отработать за двоих.

Уже на третьей минуте Холанд мог забить быстрый гол, однако вратарь Даниэль Перец совершил сейв. А завершился эпизод тем, что Дан Битон врезал по ноге в собственной штрафной Патрику Бергу. VAR проверил эпизод – судья Шимон Марциняк назначил пенальти. Эрлинг взял мяч и неплохо пробил с «точки» в левый нижний от себя угол, но голкипер «Гамбурга», принадлежащий «Баварии», каким-то невероятным образом потащил и этот мяч.

Оказалось, что Перец чуть-чуть схитрил. Вышел с линии ворот до удара. VAR опять вмешался – польский рефери потребовал перебить пенальти. Холанда не смутили его промахи, он ещё раз вызвал на дуэль Даниэля. Зря Эрлинг это сделал. Во втором случае норвежец пробил низом почти по центру, а кипер не стал гадать и парировал мяч без особого труда. Каков Перец! Игра продолжилась, однако Холанд всё переживал эпизод. Горько улыбался, качал головой.

Свои не могут – чужие помогут. Именно это случилось в матче Норвегии с Израилем. Хозяева повели в середине первого тайма благодаря автоголу полузащитника бельгийского «Юниона» Халаили. Норвежцы ловко вышли из-под прессинга, Александр Сёрлот получил пас на правом фланге, вошёл в штрафную и навесил на дальний угол вратарской. Халаили в борьбе с Антонио Нусой забил себе ударом головой. Если бы это был гол атакующего игрока, его можно было бы даже назвать красивым.

ХОЛАНД НЕ ЗАБИВАЕТ ПЕНАЛЬТИ Фото: AMA/Getty Images

А на исходе получаса собственные ворота поразил и защитник Начмиас, представляющий в сборной болгарский «Лудогорец». Впрочем, по сути, автогол сделал Перец. Халаили допустил потерю в центре поля, и Израиль получил контрвыпад «три в четыре». Пас в штрафную на Холанда прервал в подкате экс-игрок московского «Динамо» Эли Даса. Мяч отлетел к голкиперу, который пытался выбить его, однако попал в руку Начмиаса. Выглядело всё это крайне нелепо. В результате мяч влетел в сетку, а Идан ударился о штангу. Ему потребовалась замена. Правда, Холанд явно подтолкнул Начмиаса, но тут судьи засчитали гол вместо фиксации фола.

Самое поразительное, что, несмотря на невезение с пенальти, Холанд всё-таки оформил хет-трик в ворота сборной Израиля. Второй автогол гости забили уже при счёте 0:2. Минутой ранее Эрлинг положил свой первый мяч. В быстрой ответной атаке по центру остался один в один с Ором Блорианом, раскачал защитника, проводившего первый матч за израильтян, и пробил с правой в дальний угол.

Во втором тайме хозяева благодаря голам Холанда сделали свою победу разгромной. По истечении часа встречи нападающий «Ман Сити» здорово сыграл на опережение головой после прохода Нусы по левому флангу. 20-летний хавбек выполнил кросс, а Эрлинг пробил так, что мяч ударился о землю и срикошетил в сетку. На 72-й минуте опять сработала связка Нуса – Холанд. Игрок «РБ Лейпциг» снова навесил слева, Перец ошибся на выходе, и бомбардир норвежцев замкнул дальнюю штангу. Ещё один гол с воздуха.

Теперь у Норвегии шесть побед в шести матчах при разности мячей 29:3. На финише отборочного цикла ЧМ-2026 команда Столе Сольбаккена сыграет дома с Эстонией (13 ноября) и на выезде – с Италией (16 ноября). Любая осечка итальянцев превратит последний выезд для норвежцев в приятный тур по Милану.