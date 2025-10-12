Сборная Бенджамина Баттона. Удивительно, кто вытаскивает Хорватию на очередной ЧМ

Далич, Модрич, Перишич и другие «старички» по-прежнему успешны. В этой команде вообще есть новые лица?

Сборная Хорватии сегодня встретится дома с Гибралтаром. Никто же не сомневается в её победе? И даже не столь важно, как сыграют в параллельных матчах, потому что хорватам для прямого выхода на ЧМ-2024 остаётся всего ничего. Вдвойне любопытно, что к лёгкому отбору команду привели в основном давно привычные герои.

Единственная осечка Хорватии — стратегическая

Сначала хорваты разобрались на выезде с Гибралтаром, не постеснявшись отгрузить семь безответных голов. Больше «карликовая» сборная на своём поле за всю историю никогда не пропускала.

А затем состоялся главный матч квалификации. Хорватия вдребезги разбила в Осиеке Чехию — 5:1! Прежде чехи в официальных встречах с разницей в четыре гола уступали в 2022 году португальцам, а до этого — в 2019-м Англии. Тогда ещё за неё выступал Деле Алли.

Следом хорваты без лишнего напряга забили единственный гол Фарерам. Могли, конечно, и больше — одних только угловых подали 17 штук. Но три очка есть три очка.

Черногория в Хорватии тоже устроилась на разгром — 0:4. Спасибо в том числе получившему к 42-й минуте две жёлтые 18-летнему Андрии Булатовичу.

Ответная игра с Чехией получилась безголевой, что Хорватию полностью устраивает. И даже не столь важно, как конкуренты сыграют в параллельных матчах: для прямого прохода на ЧМ-2026 из-за отличной разности мячей (17:1 против 11:6 у Чехии) — а именно этот дополнительный показатель главенствует над остальными — хватит шести очков во встречах с гибралтарцами, фарерцами и черногорцами. Как сказал бы Александр Кокорин, изи катка.

Хорватию тащат «старички»

Все пять матчей квалификации провели девять человек. Восемь из них — ветераны сборной. Лука Модрич вообще не знает, что такое «стареть», и тащит не только «Милан». У 40-летнего диспетчера 1+1 во встрече с Чехией и ассист — в игре с Черногорией.

«Чемпионат мира? До этого ещё очень далеко, в моём возрасте мы не можем планировать слишком заранее. Посмотрим, что будет дальше. Я не могу ничего подтвердить и не знаю, насколько это реально», — утверждал полузащитник год назад. Получается, скромничал. За Хорватию он дебютировал в далёком 2006 году.

34-летний Андрей Крамарич забил шесть раз: по дублю отгрузил Чехии и Гибралтару, по разу огорчил Фареры и Черногорию. В матче с чехами у него ещё и ассист. Дебют за Хорватию у нападающего состоялся в 2014-м. Сейчас он основной в «Хоффенхайме».

36-летний Иван Перишич результативен и в ПСВ (1+5 в семи встречах Эредивизии), и в национальной команде: 1+2 с Гибралтаром, голы Чехии и Черногории. За сборную вингер впервые вышел в 2011-м.

34-летний Анте Будимир забил Гибралтару и Чехии, отдал голевую во встрече с Фарерами. Нападающий поздно созрел для сборной, дебютировав в ней в 2020-м. Однако опыта ему всё равно не занимать. Как и двух голов за «Осасуну» в Ла Лиге.

Марио Пашалич по сравнению с приведёнными ранее игроками — совсем юнец. 30-летний юнец. Его дебют прошёл в 2014-м. А в нынешнем отборочном цикле на счету полузащитника «Аталанты» гол+пас в матче с Гибралтаром.

Другой представитель хорватской «молодёжи» — 30-летний Доминик Ливакович, пропустивший лишь гол от Чехии. Дебют вратаря в сборной пришёлся на 2017-й. В «Жироне» он запасной, но на национальной команде это не сказывается.

Весь отборочный цикл из-за операции на ахилловом сухожилии пропустил 31-летний Матео Ковачич. Тем не менее нет сомнений, что следующим летом полузащитник «Манчестер Сити» поедет в Северную Америку. Если, конечно, снова не травмируется. Когда он дебютировал? В 2013-м.

Кто их всех тренирует? Да всё тот же Златко Далич. Как и последние восемь лет.

Стоп, а новых лиц что, совсем нет?

Есть, конечно. И их хватает. Просто они немного в тени на фоне величия остальных. Да и за голы в основном отвечает именно старая гвардия. В обороне царствуют Йошко Гвардиол (25 лет, «Сити»), Йосип Шутало (25 лет, «Аякс»), Дуе Чалета-Цар (29 лет, «Реал Сосьедад») и, когда здоров, проведший три матча Йосип Станишич (25 лет, «Бавария»).

22-летний атакующий полузащитник «Комо» Мартин Батурина тоже поучаствовал в трёх встречах. Сеск Фабрегас пророчит ему солидное будущее: «Мартин — игрок колоссального качества. Он умён с мячом, силён в единоборствах и обладает характером, который позволяет добиваться результатов в ключевые моменты».

Зато всегда в старте 21-летний опорник Петар Сучич. Так о нём год назад отзывался тренер загребского «Динамо» Сандро Перкович: «Это не новый Модрич! Петар — уникум, будущее сборной Хорватии и всего футбола. Я никогда не даю такие оценки молодым, но в Сучиче не сомневаюсь совсем. Он закрывает весь центр поля. Когда смотришь на его игру, кажется, что Петар выступает много-много лет. А это очень молодой и невероятно зрелый футболист. Вот увидите — через сравнительно небольшое время он будет в топ-клубе!»

Увидели. Теперь Сучич постоянно выходит за «Интер».

Есть в сборной Хорватии и трое других крайне перспективных дарований. 18-летний защитник Лука Вушкович сыграл за неё только несколько минут и пока подбирается к основе, однако за него не пожалел € 11 млн «Тоттенхэм». Сейчас он набирается опыта в «Гамбурге». «Лука — настоящий феномен. Он поразительно спокоен на мяче и задаёт темп игре. У него такие хорошие ноги для 17-летнего!» — хвалил тинейджера тренер «Вестерло» Тимми Симонс. За этот бельгийский клуб центральный защитник оформил солиднейшие для своей позиции 7+2 в 36 встречах.

Двоюродный брат Петара Сучича Лука сверкал в «Зальцбурге» и в 23 года находится в ротации «Реала Сосьедад». В нынешнем отборочном цикле он тоже поучаствовал. Правда, всего в одном матче. А вот 22-летний нападающий Франьо Иванович — во всех пяти. И угостил Гибралтар показателем 2+1. Этим летом проницательная «Бенфика» заплатила за него бельгийскому «Юниону» € 22,8 млн при ценнике в € 13 млн. Ждём паренька через пару лет в условном «Челси»?

Наверняка после ЧМ-2026 карьеру в сборной Хорватии завершат многие ветераны. Смена поколений пройдёт стремительно. Судя по классу молодёжи, у неё есть все шансы сделать такой процесс ещё и безболезненным.