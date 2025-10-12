«Не входит и в топ-5». Бомбардирский рекорд Депая в сборной понравился не всем легендам

Как вообще дела у звезды Нидерландов? Он обошёл ван Перси, Круиффа, Клюйверта и Бергкампа, но статистика в Бразилии не радует.

Мемфис Депай – лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов. 7 сентября форвард оформил дубль в матче отборочного цикла ЧМ-2026 с Литвой (3:2). Эти голы стали для него 51-м и 52-м за национальную команду в 104 встречах. Депай превзошёл достижение Робина ван Перси (50 голов в 102 матчах). Согласитесь, не совсем ожидаемо видеть в топе бомбардиров хорошего, но не самого звёздного игрока в истории Нидерландов. А как к рекорду Депая отнеслись в стране? И что нового у форварда в его клубе – «Коринтиансе»?

Депай выступает за сборную Нидерландов с 2013 года. Вместе с ней Мемфис взял бронзу ЧМ-2014 и стабильно выступал за неё даже в момент кризисов в клубной карьере. После успешного этапа в ПСВ форвард перебрался в «Манчестер Юнайтед», однако оглушительно провалился в АПЛ. Далее – отличный этап в «Лионе», трансфер в «Барселону» (не стал суперзвездой, но эпизодически блистал), следом – год в «Атлетико» и переезд в «Коринтианс» в сентябре 2024-го. И всё это время Депай копил мячи за Нидерланды.

И после 104-й игры за сборную Мемфис стал её лучшим бомбардиром. 31-летний футболист оказался выше Робин ван Перси, Клас-Яна Хунтелара, Патрика Клюйверта, Денниса Бергкампа, Арьена Роббена, Руда ван Нистелроя, Уэсли Снейдера, Йохана Круиффа и Марко ван Бастена. Сумасшедший список из легенд! После матча с Литвой Мемфис поделился эмоциями.

Мемфис Депай нападающий сборной Нидерландов «Очень горд и рад, что обошёл Робина [ван Перси]. Сказал спасибо всем в раздевалке. Также хочу поблагодарить своих старых товарищей по команде, таких как Хунтелар и Роббен. Они меня вдохновляли. То же самое касается и Клюйверта. Именно благодаря ему я хотел попасть в сборную Нидерландов. Люди часто спрашивают: «Что нам делать с позицией нападающего?» Но на самом деле у нас есть нападающий, который забивает много голов. Я стараюсь позволить своим ногам говорить за меня».

Однако в Нидерландах не все считают, что статус лучшего бомбардира возвышает Депая. Легенда сборной – Руд Гуллит – отметил, что Мемфис не входит в топ лучших игроков в истории страны. «Мемфис не входит и в топ-5 нидерландских игроков. Ему нужно начать показывать себя на турнирах, именно там вы создаёте наследие! Марко ван Бастен, Арьен Роббен, Робин ван Перси – они стали великими, потому что их запомнили на главных турнирах», – отметил экс-тренер «Ахмата».

Но Мемфис продолжает отрываться по забитым мячам. Форвард отличился в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2026 с Мальтой (4:0) на 90+3-й минуте. Интересно, что появление Депая на поле – небольшое чудо. При посадке на рейс из Бразилии у него украли паспорт! Королевская футбольная ассоциации Нидерландов (KNVB) сообщила, что прилагает все усилия, чтобы игрок успел присоединиться к команде перед встречей с Мальтой. К счастью, Мемфис прибыл на матч и вышел на поле.

Мемфис Депай в сборной Нидерландов Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Его [паспорта] нигде не было, поэтому можно предположить, что его забрали. За 12 лет в сборной Нидерландов такого никогда не случалось. Чтобы приехать в Нидерланды, мне пришлось подать заявление на экстренный паспорт, а затем – ещё на один, чтобы лететь уже на Мальту. К сожалению, это пустая трата сил. Но я рад, что смог быстро всё решить», – рассказал футболист.

Как дела у Депая в Бразилии?

Мемфис перебрался в «Коринтианс» осенью 2024 года. Переезд статусного футболиста в Бразилию стал возможен из-за главного спонсора клуба – букмекерской компании Esportes da Sorte. Globo Esporte сообщил, что за 2,5 года Мемфис заработает в «Коринтиансе» более € 11 млн.

Однако старт бразильского этапа карьеры для форварда не задался. Клуб финишировал всего лишь седьмым в чемпионате 2024 года. А Депай мог уйти уже спустя три матча. По данным журналиста Finances of Sport Пауло Винисиуса Коэльо, проблема была связана с букмекером. Власти Бразилии вели расследование о его возможной преступной деятельности. В сентябре 2024-го был арестован генеральный директор компании. Не исключалось, что за этим мог последовать финансовый крах. Однако букмекер избежал серьёзных проблем.

Но неприятные ситуации для Депая не закончились. В феврале 2025 года Мемфис получил условный срок за вождение в нетрезвом виде. Его задержали в состоянии алкогольного опьянения в Монако ещё 6 августа 2024-го. Тогда футболист находился в статусе свободного агента. При проверке у игрока зафиксировали уровень алкоголя 1,01 мг на 1 л выдыхаемого воздуха, что эквивалентно более 2 г алкоголя на 1 л крови.

«Я хотел бы извиниться. Прошлым летом во время отпуска в Монако я совершил ошибку и решил поехать домой на машине, выпив немного в ресторане. Мне следовало сесть в такси, но я этого не сделал, поэтому я хотел бы извиниться и взять на себя полную ответственность за свои действия. 2024 год был годом уроков. В 2025-м будет лучше», – сказал сам Депай.

Мемфис Депай в «Коринтиансе» Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

В конце марта «Коринтианс» выиграл чемпионат штата Сан-Паулу в 31-й раз в истории. В финале клуб оказался сильнее в серии с «Палмейрасом» (1:0, 0:0). Этот трофей стал первым для «Коринтианса» за шесть лет. Выходит, Депай принёс удачу? А летом CNN Brasil сообщил, что нидерландец останется в команде, несмотря на интерес из Европы.

В чемпионате Бразилии – 2025 «Коринтианс» занимает лишь 12-е место после 27 туров. Депай набрал всего 7 (4+3) результативных действий по «гол+пас». Но, вероятно, Мемфис просто кайфует от жизни в Южной Америке. И попутно получил статус лучшего бомбардира в истории сборной Нидерландов.