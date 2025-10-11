Скидки
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Главная Футбол Статьи

Фанаты сборной Сербии освистали гимн Албании на матче отбора ЧМ-2026, что случилось, подробности, 11 октября 2025

Новый скандал в матче Сербии и Албании! Дошло до оскорбления гимна
Константин Кринский
Скандал в матче Сербии и Албании
Аудио-версия:
Сербские фанаты освистали национальную песню албанцев. И её даже выключили!

Матчи Сербии и Албании практически всегда напрямую связаны со скандалами на национальной почве. В этот раз всё случилось ещё до стартового свистка встречи отборочного цикла ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

Матч игрался в Белграде на стадионе «Райко Митич» – одном из самых горячих в Восточной Европе. Сразу понятно, что сербских фанатов как хозяев было на арене больше. И во время исполнения национальных гимнов перед началом игры они освистали национальную песню албанцев. Организаторы не доиграли её до конца.

ИГРОКИ АЛБАНИИ ПЕРЕД МАТЧЕМ С СЕРБИЕЙ

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Ранее футбольный союз Сербии объявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на встрече с Албанией. До игры даже арестовали человека, пытавшегося провезти в страну флаги и одежду с символикой организации АОК (Армия освобождения Косова) – её в Сербии считают экстремистской.

Прямо сейчас команды ещё играют, на момент выхода текста Албания ведёт 1:0. Противостояние и правда горячее, если учесть ещё и соседство команд в турнирной таблице. До этой игры у Сербии было семь очков и третье место в группе К. Албанцы с восемью располагались на строчке выше.

Новости. Футбол
