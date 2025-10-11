Новый скандал в матче Сербии и Албании! Дошло до оскорбления гимна

Матчи Сербии и Албании практически всегда напрямую связаны со скандалами на национальной почве. В этот раз всё случилось ещё до стартового свистка встречи отборочного цикла ЧМ-2026.

Матч игрался в Белграде на стадионе «Райко Митич» – одном из самых горячих в Восточной Европе. Сразу понятно, что сербских фанатов как хозяев было на арене больше. И во время исполнения национальных гимнов перед началом игры они освистали национальную песню албанцев. Организаторы не доиграли её до конца.

ИГРОКИ АЛБАНИИ ПЕРЕД МАТЧЕМ С СЕРБИЕЙ Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Ранее футбольный союз Сербии объявил о дополнительных мерах по обеспечению безопасности на встрече с Албанией. До игры даже арестовали человека, пытавшегося провезти в страну флаги и одежду с символикой организации АОК (Армия освобождения Косова) – её в Сербии считают экстремистской.

Прямо сейчас команды ещё играют, на момент выхода текста Албания ведёт 1:0. Противостояние и правда горячее, если учесть ещё и соседство команд в турнирной таблице. До этой игры у Сербии было семь очков и третье место в группе К. Албанцы с восемью располагались на строчке выше.