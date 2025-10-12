Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали»

Действующий чемпион Европы забил всего два мяча, хотя мог бы довести счёт до неприличного.

Сборные Испании и Грузии провели важный матч в квалификации ЧМ-2026. Действующий чемпион Европы принимал соперника на своём поле. Победа приближала испанцев к решению задачи по выходу на чемпионат мира. А любой другой результат стал бы большой сенсацией.

Сборная Грузии постоянно страдает от Испании. В восьми встречах – семь поражений, а единственная победа случилась в товарищеском матче в 2016-м (1:0). Разность мячей выглядит пугающе – 23:5. В последней очной игре Испания разгромила Грузию (4:1) в 1/8 финала Евро-2024. И от встречи в квалификации к чемпионату мира от команды Луиса де ла Фуэнте также ожидали уверенной победы.

Сборная Испании пока что обходится без нескольких важных футболистов. Ламин Ямаль, Родри и Гави травмированы, а Нико Уильямс только-только вернулся после повреждения. Однако испанцы и без своих ярких звёзд уничтожили Грузию в первом тайме. Нет, счёт не отражает степень доминации хозяев. Испания нанесла 11 ударов по воротам (грузины – 0), набила 1,88 xG (ожидаемые голы), владела мячом 81% времени и создала сразу четыре голевых момента.

Испанцы тотально контролировали ход встречи. Уже на шестой минуте в ворота гостей мог быть назначен пенальти, но судья Манфредас Лукьянчукас даже после VAR не увидел нарушения на Ферране Торресе. Однако Испания не расстроилась и продолжила долбить защиту грузин. И на 24-й минуте нашла свой момент: Педри шикарно забросил в штрафную на Робена Ле Нормана, а тот скинул во вратарскую на Йереми Пино. Вингер с близкого расстояния внёс мяч в створ – 1:0.

Йереми Пино празднует гол в ворота Грузии Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Уже через пять минут Испания заработала пенальти. Мамардашвили сбил с ног ворвавшегося в его штрафную Торреса. Ферран сам решился исполнить 11-метровый, однако голкипер сборной Грузии отразил удар и исправил свою же ошибку. Вратарь гостей и «Ливерпуля» в целом стал героем тайма, напомнив о своих подвигах на Евро-2024. Если бы не Мамардашвили, то интрига окончательно умерла бы уже после 45 минут. Хотя в концовке вратарю помогла штанга после удара Микеля Мерино.

После перерыва ситуация на поле не изменилась. Испания неслась вперёд, создавая момент за моментом. Эпичный эпизод случился на 54-й минуте: сначала Педро Порро пробил с линии штрафной в левую штангу, а на добивании в каркас угодил Микель Оярсабаль!

Микель Оярсабаль Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Но чуть позже Испания дожала соперника и сняла все вопросы о победителе. На 63-й минуте Лукьянчукас назначил опасный штрафной, с которого Порро пробил в стенку. Мяч попал в игрока сборной Грузии, и судья посчитал, что тот сыграл рукой. Арбитр назначил ещё один, более опасный штрафной. И уже с него Оярсабаль вогнал мяч в ворота Мамардашвили пушечным ударом.

На 69-й минуте тренер гостей Вилли Саньоль выбросил «белый флаг». Он заменил растворившегося на поле Хвичу Кварацхелию. Впрочем, такой была вся атака сборной Грузии. Команда нанесла первый удар по воротам на 78-й минуте – Гочолеишвили зарядил с центра поля! Однако главный матч для грузин впереди: 14 октября они едут в гости к Турции. Саньоль справедливо решил, что лучше поберечь силы на него.

Испания после второго забитого мяча чуть сбавила темп, а де ла Фуэнте стал активно менять футболистов. Последние 20 минут встречи стали формальностью: вряд ли бы кто-то (кроме болельщиков на стадионе в Эльче) расстроился, если бы игру завершили преждевременно. Испания одержала третью победу подряд и уверенно рвётся на ЧМ-2026. Нет сомнений, что команда попадёт на турнир. А с таким высоким качеством футбола испанцы будут одними из главных фаворитов чемпионата мира.