Вечер вратарей-супергероев: отразили пенальти Роналду и Холанда. Круть в отборе ЧМ

Интриг в отборе на ЧМ-2026 хоть отбавляй. Европейские сборные снова устроили шоу, а где-то удивили результатами. Но главными героями стали вратари, отразившие четыре пенальти за вечер. Да ещё и от ключевых футбольных мастодонтов. Подробнее – в нашем отчёте.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026

Сборная Андорры забила впервые за два года

Андорра наконец заработала очко в квалификации ЧМ — все на Андорра-ла-Велльскую! Более того: сборная забила впервые за два года. И сразу два мяча! Не повезло латвийцам: они всё ещё борются за второе место в группе, но после такого фейла задача серьёзно усложнилась.

Холанд продолжает рвать отборочный турнир

Эрлинг доминирует и унижает: теперь у него 13 мячей в шести матчах отборочного этапа и очередной хет-трик. Мог и до покера довести дело, однако не реализовал удар с пенальти. Причём дважды: арбитр после первой неудачи углядел нарушение со стороны Переца, но форвард и со второго раза провалился. А израильтяне выглядели очень слабо в атаке: всего четыре удара за игру. Кажется, норвежцы впервые за долгое время близки к участию в топ-турнире.

Армения потеряла второе место в группе

Армения — Венгрия Фото: David Balogh/Getty Images

Егише Меликян повторил победную схему из матча с ирландцами — на поле снова вышли в 3-4-3. Победить, увы, не удалось: Болла великолепно разрезал оборонительную линию гостей и вывел Лукача один на один с вратарём. У сборной Армении были и свои шансы на гол, игра вторым номером в целом работала, хотя суперголевые эпизоды трудно вспомнить.

И снова незабитый пенальти — уже промазали итальянцы

За итальянцев отличались исключительно форварды. Мойзе Кин не стал терять время даром и забил уже на пятой минуте. Под конец ещё пару мячей положили Ретеги и Эспозито. Матео вообще мог оформлять и дубль, но смазал удар с пенальти в первом тайме. В целом команда Гаттузо уверенно выглядела всю встречу, пропустили только в концовке. Дженнаро, верим?

Бернарду и Роналду чуть не лишили португальцев победы

В самом начале встречи случился Бергвалль-момент (швед вчера не попал в пустые с пары метров). Роналду бил по воротам, но попал в штангу – уже от неё мяч отлетел к ногам Бернарду. Португальцу оставалось только попасть в пустые ворота, однако тот промахнулся.

Бернарду Силва (слева) Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Если бы португальцы не забили, Силве устроили бы «тёмную» в раздевалке. К тому же на 75-й минуте Роналду не забил с пенальти: Келлехер в стиле Акинфеева отбил удар ногой. Всё решилось на последних минутах: Невеш подловил вратаря на ошибке и забил единственный мяч.

Сербы опять разочаровывают

Сербы по-прежнему непонятны: могли выйти на чистое второе место, но проиграли албанцам. Победный мяч забил Рей Манай, а звёздная атака из Влаховича, Митровича, Самарджича и других вообще ничего не сумела придумать. Теперь команда Стойковича отстаёт от сборной Албании на четыре очка. На этот раз, кажется, ЧМ обойдется без сербов.

Турция не пощадила сборную Болгарии

Сборная Турции празднует гол Фото: Anadolu via Getty Images

В Болгарии искрили турецкие вундеркинды: Гюлер оформил 1+2, а Йылдыз наиграл на дубль. Дополнительно преимущество турок закрепил болгарин Виктор Попов, перекинувший собственного вратаря. Возможно, самый красивый гол встречи. А ведь суммарно забили семь мячей! Турки по-прежнему борются за первое место.

Мамардашвили как мог спасал Грузию — но не вышло

И даже здесь не сумели реализовать пенальти. Мамардашвили не поддался ауре Феррана Торреса и вытащил удар. Георгий вообще провёл замечательный матч: у его ворот постоянно ошивались испанцы, а он отразил пять ударов. Грузины в атаке совсем не впечатлили: всего удар в створ. У сборной Испании отличились Пино и Оярсабаль, заваливший мяч со штрафного.

Главный товарищеский матч: сборная Аргентины справилась без Месси

Ло Чельсо Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Аргентинцам не хватило южноамериканского отбора на ЧМ, поэтому они решили устроить товарняк с венесуэльцами. Лионель Скалони выставил практически основной состав, не хватало только Месси. Зато были Лаутаро, Паредес, Фернандес, Ло Чельсо. Последний и забил победный мяч рикошетом от вратаря. Аргентина давила почти весь матч и могла побеждать более уверенно, но захромала реализация.