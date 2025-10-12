Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ирак — Индонезия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Отборочные матчи ЧМ, обзор матчей 11 октября 2025. Голы: Испания — Грузия, Норвегия, Португалия, Италия

Вечер вратарей-супергероев: отразили пенальти Роналду и Холанда. Круть в отборе ЧМ
Артём Никулин
Обзор матчей отбора ЧМ-2026 11 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Сборная Турции уничтожила болгар, португальцы с трудом одолели ирландцев, а Армения грустит.

Интриг в отборе на ЧМ-2026 хоть отбавляй. Европейские сборные снова устроили шоу, а где-то удивили результатами. Но главными героями стали вратари, отразившие четыре пенальти за вечер. Да ещё и от ключевых футбольных мастодонтов. Подробнее – в нашем отчёте.

Дайджест предыдущего дня:
Промах дня, кураж Германии, провал Бельгии и шоу Обамеянга. Насыщенный вечер в отборе ЧМ!
Промах дня, кураж Германии, провал Бельгии и шоу Обамеянга. Насыщенный вечер в отборе ЧМ!

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026

Сборная Андорры забила впервые за два года

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Латвия
Окончен
2 : 2
Андорра
0:1 Сан Николас – 33'     1:1 Зеленков – 41'     2:1 Гутковский – 55'     2:2 Оливейра – 78'    
Удаления: нет / Гиллен – 90+2'

Андорра наконец заработала очко в квалификации ЧМ — все на Андорра-ла-Велльскую! Более того: сборная забила впервые за два года. И сразу два мяча! Не повезло латвийцам: они всё ещё борются за второе место в группе, но после такого фейла задача серьёзно усложнилась.

Холанд продолжает рвать отборочный турнир

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Израиль
1:0 Халаили – 18'     2:0 Холанд – 27'     3:0 Начмиас – 28'     4:0 Холанд – 63'     5:0 Холанд – 72'    

Эрлинг доминирует и унижает: теперь у него 13 мячей в шести матчах отборочного этапа и очередной хет-трик. Мог и до покера довести дело, однако не реализовал удар с пенальти. Причём дважды: арбитр после первой неудачи углядел нарушение со стороны Переца, но форвард и со второго раза провалился. А израильтяне выглядели очень слабо в атаке: всего четыре удара за игру. Кажется, норвежцы впервые за долгое время близки к участию в топ-турнире.

Подробный отчёт об игре:
Холанд смазал пенальти дважды подряд. И тут Норвегия забила три за 10 минут!
Холанд смазал пенальти дважды подряд. И тут Норвегия забила три за 10 минут!

Армения потеряла второе место в группе

Армения — Венгрия

Армения — Венгрия

Фото: David Balogh/Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 0
Армения
1:0 Лукач – 56'     2:0 Грубер – 90+4'    

Егише Меликян повторил победную схему из матча с ирландцами — на поле снова вышли в 3-4-3. Победить, увы, не удалось: Болла великолепно разрезал оборонительную линию гостей и вывел Лукача один на один с вратарём. У сборной Армении были и свои шансы на гол, игра вторым номером в целом работала, хотя суперголевые эпизоды трудно вспомнить.

И снова незабитый пенальти — уже промазали итальянцы

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5'     0:2 Ретеги – 38'     0:3 Эспозито – 74'     1:3 Саппинен – 76'    

За итальянцев отличались исключительно форварды. Мойзе Кин не стал терять время даром и забил уже на пятой минуте. Под конец ещё пару мячей положили Ретеги и Эспозито. Матео вообще мог оформлять и дубль, но смазал удар с пенальти в первом тайме. В целом команда Гаттузо уверенно выглядела всю встречу, пропустили только в концовке. Дженнаро, верим?

Бернарду и Роналду чуть не лишили португальцев победы

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Ирландия
1:0 Невеш – 90+1'    

В самом начале встречи случился Бергвалль-момент (швед вчера не попал в пустые с пары метров). Роналду бил по воротам, но попал в штангу – уже от неё мяч отлетел к ногам Бернарду. Португальцу оставалось только попасть в пустые ворота, однако тот промахнулся.

Бернарду Силва (слева)

Бернарду Силва (слева)

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Если бы португальцы не забили, Силве устроили бы «тёмную» в раздевалке. К тому же на 75-й минуте Роналду не забил с пенальти: Келлехер в стиле Акинфеева отбил удар ногой. Всё решилось на последних минутах: Невеш подловил вратаря на ошибке и забил единственный мяч.

Сербы опять разочаровывают

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

Сербы по-прежнему непонятны: могли выйти на чистое второе место, но проиграли албанцам. Победный мяч забил Рей Манай, а звёздная атака из Влаховича, Митровича, Самарджича и других вообще ничего не сумела придумать. Теперь команда Стойковича отстаёт от сборной Албании на четыре очка. На этот раз, кажется, ЧМ обойдется без сербов.

Ещё и без скандала не обошлось:
Новый скандал в матче Сербии и Албании! Дошло до оскорбления гимна
Новый скандал в матче Сербии и Албании! Дошло до оскорбления гимна

Турция не пощадила сборную Болгарии

Сборная Турции празднует гол

Сборная Турции празднует гол

Фото: Anadolu via Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
1 : 6
Турция
0:1 Гюлер – 11'     1:1 Кирилов – 13'     1:2 Попов – 49'     1:3 Йылдыз – 52'     1:4 Йылдыз – 56'     1:5 Челик – 66'     1:6 Кахведжи – 90+3'    

В Болгарии искрили турецкие вундеркинды: Гюлер оформил 1+2, а Йылдыз наиграл на дубль. Дополнительно преимущество турок закрепил болгарин Виктор Попов, перекинувший собственного вратаря. Возможно, самый красивый гол встречи. А ведь суммарно забили семь мячей! Турки по-прежнему борются за первое место.

Мамардашвили как мог спасал Грузию — но не вышло

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 3-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Грузия
1:0 Пино – 24'     2:0 Оярсабаль – 64'    

И даже здесь не сумели реализовать пенальти. Мамардашвили не поддался ауре Феррана Торреса и вытащил удар. Георгий вообще провёл замечательный матч: у его ворот постоянно ошивались испанцы, а он отразил пять ударов. Грузины в атаке совсем не впечатлили: всего удар в створ. У сборной Испании отличились Пино и Оярсабаль, заваливший мяч со штрафного.

Как испанцы доминировали:
Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали»
Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали»

Главный товарищеский матч: сборная Аргентины справилась без Месси

Ло Чельсо

Ло Чельсо

Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
11 октября 2025, суббота. 03:10 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Венесуэла
1:0 Ло Чельсо – 31'    

Аргентинцам не хватило южноамериканского отбора на ЧМ, поэтому они решили устроить товарняк с венесуэльцами. Лионель Скалони выставил практически основной состав, не хватало только Месси. Зато были Лаутаро, Паредес, Фернандес, Ло Чельсо. Последний и забил победный мяч рикошетом от вратаря. Аргентина давила почти весь матч и могла побеждать более уверенно, но захромала реализация.

Таблица европейского отбора ЧМ:
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android