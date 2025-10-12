Сюжет круче, чем в кино! Адвокат в 78 лет тащит Кюрасао на чемпионат мира

В это почти невозможно поверить, но экс главный тренер «Зенита» и сборной России в свои 78 лет близок к попаданию на чемпионат мира вместе с… Кюрасао! Чтобы войти в историю, осталось сделать три шага. Сейчас национальная команда островного государства лидирует в своей группе в отборочном цикле.

Адвокат уже столько раз объявлял о завершении карьеры, что не все, наверное, и помнят, что он остаётся действующим тренером. Видимо, скучно Дику на пенсии сидеть дома, поэтому он каждый раз возвращается в большую игру. Экс-чемпион России и обладатель Кубка УЕФА возглавил сборную Кюрасао в январе 2024-го – за полгода до того, как стартовал отборочный цикл ЧМ-2026 в КОНКАКАФ (конфедерации футбола Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна). Семью месяцами ранее нидерландский специалист ушёл из «АДО Ден Хааг», который не сумел вернуть из второго дивизиона в Эредивизию. Очевидно, тогда он действительно завершил клубную карьеру.

Работа в сборной отнимает всё же меньше сил, поэтому Адвокат не отклонил предложение от Федерации футбола Кюрасао. Национальную команду этой страны пробовал тренировать на пороге 75-летия и Гус Хиддинк, однако из-за коронавируса ограничился всего парой матчей в 2021 году. Оба, к слову, выиграл – у Кубы (2:1) и Сент-Винсент и Гренадин (5:0) в отборочном цикле ЧМ-2022, но после ухода Хиддинка сборная Кюрасао не добралась даже до третьего раунда квалификации.

У Кюрасао с Нидерландами прочная связь по понятным причинам. До 2010 года оно было частью Нидерландских Антильских островов. Затем получило статус самоуправляемого государства со значительной автономией в составе Королевства Нидерландов. Кюрасао подарило миру целую группу известных футболистов – прежде всего это Вурнон Анита, Йетро Виллемс, Юрген Локадия, Тахит Чонг. Впрочем, каждый из них стремился связать свою карьеру с нидерландской сборной.

У экс-защитника ПСВ и «Ньюкасла» Виллемса 22 встречи за «оранжевых», он ездил на Евро-2012. У бывшего хавбека «Аякса» и «Ньюкасла» Аниты – три товарищеских матча. Экс-форвард ПСВ и «Хоффенхайма» Локадия вызывался в сборную Нидерландов в 2021 году, но ограничился двумя попаданиями в заявку. А начинавший в «Манчестер Юнайтед» хавбек Чонг шесть раз сыграл за молодёжку.

Сборной Нидерландов по большому счёту пригодился только Виллемс, а остальные в конце концов вспомнили о корнях. Анита дебютировал за национальную команду Кюрасао почти в 33 – в марте 2021-го. Он дотянул до первых матчей при Адвокате, но с лета прошлого года не вызывался уже и в эту сборную. Локадия выступает за Кюрасао с июня 2023-го. Чонг появился при Дике. Месяц назад 25-летний атакующий полузащитник, продолжающий карьеру в «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа, впервые сыграл за Кюрасао. На сегодняшний день Тахит – самый дорогой футболист островного государства по версии Transfermarkt, он оценивается в € 5 млн.

При Адвокате в сборной Кюрасао стали появляться и другие новые лица. В 2024 году дебютировали защитники Тирикве Мерсера («Гронинген», Нидерланды), Ливано Комененсия («Цюрих», Швейцария), Арьяни Марта («Ротерхэм», Англия), Джошуа Бренет («Ливингстон», Шотландия), полузащитники Никки Саурен («Камбюр», Нидерланды), Джарон Викарио («Триестина», Италия) и Райвин Росарио («ПАС Янина», Греция). В 2025-м Дик подтянул в национальную команду ещё шестерых – защитников Армандо Обиспо (ПСВ, Нидерланды), Рихедли Базура («Коньяспор», Турция), Шуранди Самбо («Спарта», Нидерланды), полузащитников Сонче Хансена («Мидлсбро», Англия), Тайриза Нослина («Телстар», Нидерланды) и того самого Чонга. География сборников Кюрасао впечатляет. Понятно, что не все из них заметные фигуры в своих клубах, и даже в национальной команде не каждый прижился, тем не менее Адвокату есть из кого выбирать.

ТАХИТ ЧОНГ В СБОРНОЙ КЮРАСАО Фото: ffk.cw

Впрочем, Дик уговорил присоединиться к сборной не всех, кого хотел. Некоторые футболисты, связанные корнями с Кюрасао благодаря родителям или бабушкам и дедушкам, не откликнулись на приглашение от Адвоката. Тренер посетовал в одном из интервью после своего назначения:

«Я до сих пор не понимаю, почему они колеблются или отказываются. Парни просто не объясняют этого. Похоже, в Суринаме игроки намного более охотно присоединяются к сборной».

Разумеется, почти все футболисты сборной Кюрасао играют за пределами своей страны – в разных лигах Нидерландов или где-то ещё. Только один кандидат-ветеран «пылит» в местном чемпионате – 36-летний обладатель рекорда по матчам за национальную команду Куко Мартина, который на пике карьеры был в «Саутгемптоне» и «Эвертоне». Ещё из узнаваемых лиц – 34-летний капитан Леандро Бакуна и его 28-летний брат Жуниньо. Оба в своё время засветились в Англии, а сейчас зарабатывают на жизнь в Турции, играя, соответственно, за «Бандырмарспор» и «Газиантеп».

Вот сколько талантов у маленького островного государства в Карибском море с населением в 155 тыс. человек. Прежде, по словам Адвоката, сборной Кюрасао мешали чего-то добиваться организационные проблемы. Местный футбол не мог похвастаться ни большими деньгами, ни эффективным их использованием федерацией, что отражалось и на мотивации игроков. Похоже, стало лучше. Дик-то привык к порядку и комфорту.

ДИК АДВОКАТ В СБОРНОЙ КЮРАСАО Фото: ISI Photos via Getty Images

Перед Адвокатом стояла на самом деле непростая задача не только потому, что сборная Кюрасао никогда не выходила на чемпионаты мира. В отборочном цикле разыгрываются всего три прямые путёвки на ЧМ-2026, так как ещё три получили будущие хозяева турнира – США, Канада и Мексика. Плюс одно место в межконтинентальных стыках.

Сборная Кюрасао (занимала 90-е место в рейтинге ФИФА на момент начала квалификации) стартовала в отборочном цикле со второго раунда. Попала в группу с Гаити (89-е), Сент-Лусией (167-е), Барбадосом (178-е) и Арубой (193-е). Чтобы продолжить борьбу за путёвку на чемпионат мира, требовалось войти в топ-2. Играли в один круг. Команда Адвоката финишировала первой, выиграв все четыре матча. Сначала у Барбадоса (4:1), после этого – у Арубы (2:0), а затем – у Сент-Лусии (4:0) и Гаити (5:1).

Этой осенью сборная Кюрасао в третьем отборочном раунде оказалась в группе с Ямайкой (55-е место в рейтинге ФИФА на момент старта квалификации), Тринидадом и Тобаго (96-е) и Бермудскими островами (171-е). Уже из рейтинга было понятно, что команда Адвоката – не фаворит квартета, а ведь путёвка на ЧМ-2026 даётся только победителю. Сборная, ставшая второй, отправится в межконтинентальные стыки, да и то при условии, если наберёт больше очков, чем конкуренты из других групп.

Двухкруговой турнир сборная Кюрасао начала с выездной ничьей с Тринидадом и Тобаго – 0:0. Потом не без труда одолела дома записного аутсайдера Бермудские острова – 3:2. Благодаря дублю Чонга. Однако самая крутая победа команды Адвоката случилась накануне. Ямайка до этого выносила вообще всех в отборочном цикле КОНКАКАФ, а вот в Кюрасао была бита. Хозяева выиграли со счётом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Гостям не помогли ни экс-спартаковец Шамар Николсон, ни форвард «Пари НН» Ренальдо Сефас. Практически все 90+ минут выдержал на поле даже Локадия, который с июля находится без клуба.

«Обе команды очень сильны, – сказал после встречи Адвокат. – Нам повезло забить в нужный момент и сделать счёт 2:0. Очень рад тому, как фанаты поддерживали нас сегодня».

Атмосфера на домашних встречах сборной, кстати, зажигательная. Главный стадион страны в Виллемстаде вмещает 10 тыс. зрителей, а в перерыве болельщиков развлекает едущий по беговым дорожкам грузовичок с артистами, которые исполняют рэп, танцуют и жгут файеры. Теперь у Кюрасао на очко больше, чем у Ямайки. Тринидад и Тобаго отстаёт на три, Бермудские острова – на семь. В ночь со вторника на среду лидер сыграет на своём поле с тринидадцами. Решающим для команды Адвоката, вероятно, станет заключительный матч квалификации на Ямайке 19 ноября.