С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!

После бешеных качелей прошлого сезона «Милану» нужно было как следует заземлиться. Год назад клуб бросало то в жар, то в холод. Сначала пригласили Паулу Фонсеку, вроде как оказавшегося недостаточно харизматичным. Вместо него позвали Сержиу Консейсау, у которого, наоборот, харизмы оказалось с перебором. Как итог – конфликты, отсутствие внятной игры, вылет из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» уже на первой стадии плей-офф и унылое восьмое место в Серии А. Всю эту хтонь могла скрасить победа в Кубке Италии. Однако в финале «Милан» проиграл острозубой «Болонье» Винченцо Итальяно.

Летом 2025-го «россонери» выбрали проверенный вариант. Они сказали экспериментам решительное нет и пригласили Массимилиано Аллегри. Уже давно говорят, что как тренер он устарел, что просмотр матчей его команд вызывает неприятные выделения из глаз. Плюс Макс сам по себе очень колючий, язвительный и злоязыкий. В каждом из этих пунктов есть правда. Но правда ещё и в том, что Аллегри, несмотря на все минусы, даёт результат. Как – другой вопрос. Тут клубу важно определиться: шашечки или ехать? «Милан», пригласив Макса, вполне конкретно ответил на этот вопрос.

Массимилиано Аллегри Фото: acmilan.com

Если бы в матче с «Ювентусом» Кристиан Пулишич нормально пробил пенальти или если бы Рафаэл Леау реализовал хотя бы один из своих моментов, на международную паузу «Милан» ушёл бы, деля первое место с «Наполи» и «Ромой». Однако с «Юве» сыграли 0:0, и потому сейчас «россонери» третьи. У них 13 очков, у лидирующих «Наполи» и «Ромы» – по 15.

Впрочем, есть важнейший нюанс. «Милан», в отличие от «Наполи», «Ромы» и других конкурентов по верхам Серии А, не играет в еврокубках. Подобный формат обожает Антонио Конте – в прошлом сезоне он именно так выиграл скудетто. Аллегри такое тоже любит. В последнем сезоне в «Ювентусе» Макс без еврокубковой нагрузки с очень скромным ресурсом втащил команду в зону Лиги чемпионов и добавил к этому победу в Кубке Италии.

Ушёл, правда, всё равно некрасиво. На фоне очередного скандала ему даже сезон доработать не дали. Но факт остаётся фактом: результат Аллегри дал. По этой части – не подкопаться.

Массимилиано Аллегри выиграл Кубок Италии с «Ювентусом» Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Ещё один важный момент: все итальянские топы, кроме «Наполи», только строятся. «Интер» летом лишился Симоне Индзаги, и теперь там трудится начинающий Кристиан Киву. О нём давно говорят как о перспективном тренере, в «Парме» в прошлом сезоне он поработал очень прилично, пускай и мало. Однако в любом случае расстаться с тренером, который отработал несколько лет, дал скудетто и два финала ЛЧ, и назначить вместо него, по сути, дебютанта – серьёзнейшее изменение. Найти себя в новой жизни после Индзаги «Интеру» только предстоит.

Гасперини в «Роме» – тоже работа вдолгую. По-другому Гасп просто не умеет. Да, «джалоросси» в Серии А выиграли пять матчей из шести и делят первое место с «Наполи». Но той тактической стройности, той идеальной машинальности действий, которыми была славна «Аталанта» Гасперини, в Риме пока нет и близко. Очки команда набирает, однако к игре много вопросов. Джан Пьеро и сам это понимает и открыто об этом говорит.

«Аталанта», назначив Ивана Юрича вместо Гасперини, сделала явный шаг в сторону усреднения. По сути, бергамаски пригласили копию вместо оригинала. Провала почти наверняка не случится. Но, вероятно, из команды, обитающей в зоне Лиги чемпионов, она переквалифицируется в команду, дрейфующую в еврокубках помладше.

«Ювентус»? В каком-то смысле Игор Тудор действует по лекалам Аллегри. Хорват не делает чего-то сверх. Он ставит достаточно простой футбол, который быстро усваивается. Это помогло ему на финише прошлого сезона. Да и сейчас «бьянконери» идут где-то вверху и не проигрывают. Однако у туринцев, в отличие от «Милана», есть Лига чемпионов. А это дополнительные трудозатраты, возможные травмы и необходимость распределять силы на несколько турниров. У команды Аллегри такой «проблемы» нет.

Игор Тудор и Массимилиано Аллегри Фото: Daniele Badolato/Getty Images

С учётом всех обстоятельств «Милан» может замахнуться на что-то очень большое. Да, никуда не делся «Наполи». И летом Аурелио Де Лаурентис потратил на хотелки Конте очень много. Кевин Де Брюйне, Расмус Хойлунд, несколько ярких людей из Серии А вроде Сэма Бёкемы или Лоренцо Лукки – «Наполи» влил в трансферы больше € 100 млн. Это заявление: мы хотим господствовать не только в Италии, но и во всей Европе. Такие амбиции – это круто.

Но дело в том, что Конте без еврокубков и с ними – это два разных Конте. Лига чемпионов для него – настоящий криптонит. Он не добивался там больших успехов. Потолок – четвертьфинал с «Ювентусом» больше 10 лет назад. Кроме того, ЛЧ неизменно сказывалась на результатах Конте в национальных чемпионатах. Нельзя исключать, что подобное случится и сейчас.

И вот тут может подсуетиться «Милан». У него уже всё готово. Аллегри ведь «устарел», у него нет каких-то сложных игровых концептов. Три центральных защитника, «кулак» в центре поля, быстрый Пулишич впереди и никакой зацикленности на владении – Аллегри интересует только результат. В шести турах «Милан» пропустил всего три мяча. Два из них – в стартовом матче с «Кремонезе». Первый – во второй волне атаки после стандарта, второй – после феноменального удара ножницами в исполнении Федерико Бонаццоли. Есть подозрение, что повторить такое нападающему «Кремонезе» вряд ли ещё удастся.

Если в прошлом сезоне «Милан» был предельно истеричным, то теперь «россонери» — амбассадоры надёжности. Помимо Аллегри, большущую роль в этом играет, конечно же, маэстро Лука Модрич. Он делает «Милан» сильнее и ментально, и по-футбольному. Модрич блистательно дирижирует игрой и регулирует её темп. Не знаешь, что делать? Отдай Модричу, он разберётся. Такие люди сразу радикально повышают качество команды.

Лука Модрич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Что ещё важно – Модрич невероятно пашет! Какой отрезок он выдал в матче с «Наполи», когда счёт стал 2:1 и «Милан» остался вдесятером! Хорват бегал, боролся, перекрывал зоны. В концовке даже спас команду от гола: Давид Нерес пробил из-за штрафной в девятку – но Лука подставил голову и увёл мяч от створа.

Когда настолько заслуженный человек так выкладывается, остальным халявить совсем непозволительно. Не понимает этого разве что Рафаэл Леау. Он продолжает подтверждать статус сверхталантливого, но при этом максимально лишённого дисциплины игрока. Страшно представить, что Аллегри сделал с португальцем в раздевалке после матча с «Ювентусом». Леау вышел на замену во втором тайме и бездарно запорол несколько моментов. После одного из них Макс натурально взорвался и от гнева чуть не расшиб себе лоб серией агрессивных фейспалмов.

На самом деле, в схеме Аллегри (3-5-2) для Леау нет оптимальной позиции. Он вингер. А вингеров в этой расстановке как раз и нет. С другой стороны, Пулишич изначально тоже вингер. Однако американец регулярно играет в старте и приносит пользу, выходя в паре в нападении с Сантьяго Хименесом или с Кристофером Нкунку.

Рафаэл Леау Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Пулишич готов работать и адаптироваться. Макс всегда ценил таких футболистов. Поэтому Кристиан играет, а Леау сидит. Может, португалец ещё найдёт себя у Аллегри. Но для этого надо пахать, а не валять дурака. Леау способен пахать, но только если он в подходящем настроении. Рафаэл катастрофически нестабилен. На одну гениальную игру приходится несколько невзрачных. Никогда не знаешь, чего от него ждать.

Не выходит в старте у Аллегри и Самуэле Риччи. Это талантливый разыгрывающий полузащитник, игрок сборной Италии, которого «Милан» летом купил у «Торино». У Риччи с дисциплиной и работоспособностью всё в порядке. Однако ему не повезло: в «Марселе» подрались Адриен Рабьо и Джонатан Роу. Обоих выставили на трансфер, и Рабьо «россонери» тут же подхватили.

Аллегри отлично знает Адриена, они очень продуктивно потрудились в «Ювентусе». К Серии А француз адаптирован, и в стартовый состав «Милана» Рабьо зашёл с ходу. Рядом с ним – Модрич, его место в составе обсуждению не подлежит. Что же касается третьего игрока в центре поля – тут выбор зависит от соперника. Если нужен кто-то более созидательного плана, может выйти Рубен Лофтус-Чик или Риччи. Но основной вариант – цепной пёс Юссуф Фофана. Они с Рабьо дают бешеный объём и развязывают руки Модричу.

У «Милана» есть позиции, которые было бы неплохо доукомплектовать. Например, всё лето писали, что «россонери» искали форварда. Были разговоры и про Душана Влаховича, и про Виктора Бонифасе. Об аренде нигерийца написал даже Фабрицио Романо, однако в последний момент сделка сорвалась.

Сантьяго Хименес Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Чистый форвард у «Милана» только один – Сантьяго Хименес. Но это точно не форвард мечты. В этом сезоне у мексиканца пока всего один гол – «Бари» в Кубке Италии. Летом «россонери» были готов с ним расстаться, однако в итоге Хименес остался. Купили Нкунку – но он не классическая «девятка». Пулишич – тоже непрофильный нападающий. А Леау – Леау.

Центр обороны Страхиня Павлович – Фикайо Томори – Маттео Габбиа не выглядит бетонным, пускай даже «Милан» и пропустил всего три мяча. Есть ещё игрок сборной Бельгии Кони де Винтер, которого летом купили у «Дженоа». Однако топ-защитником его тоже пока не назовёшь. И сыграл он в Серии А всего 77 минут. Так что добавить качества в центр обороны красно-чёрным тоже нелишне. Это может быть один защитник – но такой, который сделает всю линию сильнее.

В остальном «Милан» – это гарантия результата. Не зрелища! Не нужно тешить себя иллюзиями, чтобы потом опять хейтить Аллегри, который посмел не оправдать ожидания. Макс и его «Милан» – это про результат любыми доступными средствами. Нравится это кому-нибудь или нет, «россонери» вряд ли сильно волнует.