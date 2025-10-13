Главная сенсация отбора ЧМ-2026 в Европе. У македонцев вообще нет звёзд, но им плевать

Сборная Северной Македонии идёт первой в квалификационной группе ЧМ-2026. Хотя там с ней вообще-то соседствуют Бельгия и Уэльс. Сегодня, 13 октября, македонцам играть с Казахстаном, а двум конкурентам — друг с другом. То есть как минимум второе место перед заключительным туром у неожиданных лидеров никто не отнимет! Знакомимся с ними поближе — они это точно заслужили.

Македонцы никому не проигрывают и вообще должны были лидировать с отрывом

Частенько в таких текстах идёт приписка: да, эта незвёздная команда всех опережает, но ей ещё играть с главным фаворитом. Только не сейчас. Северная Македония дважды отобрала очки у могучей Бельгии! Можно сколько угодно говорить, что бельгийцы уже не те. Что у них нет футболистов уровня праймового Эдена Азара, Дриса Мертенса и Венсана Компани, что Ромелу Лукаку травмирован, а Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель постарели. Тем не менее их состав по-прежнему должен вселять ужас в соперников вроде македонцев.

А что на деле? 6 июня Бельгия забила один гол в Скопье и успех не развила. Северная Македония этим воспользовалась и сравняла в концовке. О её самоотверженности говорят хотя бы шесть жёлтых. Было ли у фаворита преимущество по моментам? Нет. По ударам в створ получилось 4:2 в пользу бельгийцев. При этом у македонцев в середине первого тайма были аж две штанги за одну атаку, ещё у них отменили забитый мяч из-за небольшого офсайда — фантастическое невезение.

10 октября Северная Македония пожаловала в Гент и была уже совсем неактивна в атаке. Но не позволила забить Бельгии. 2,84 xG против 0,06 xG — а что толку? Счёт-то 0:0. Для Жереми Доку, Леандро Троссарда и Алексиса Салемакерса эта крепость осталась неприступной.

С Уэльсом македонцы пересекались пока что только в марте — ответная игра станет решающей. А тогда они вроде бы вырвали победу на 90+1-й минуте. Но пропустили в ответ на 90+6-й. При четырёх добавленных.

С остальными македонцы разобрались. 3:0 и 5:0 с Лихтенштейном, выездные 1:0 с Казахстаном, и вот он – внезапный подъём на вершину.

Только двое игроков сборной Северной Македонии выступают в топ-лигах

Двое! При том звёздами они не считаются. Первый — 31-летний запасной вратарь «Валенсии» Столе Димитриевски. В этом сезоне он на поле не выходил, в предыдущем — провёл девять матчей. В сборной же он незаменимый первый номер, совершивший 16 спасений при всего двух пропущенных мячах.

Второй — арендованный у «РБ Лейпциг» 26-летний левый вингер «Наполи» Элиф Элмас. Антонио Конте доверил ему отыграть суммарно лишь 116 минут во всех турнирах. В квалификации ЧМ-2026 Элмас голов не забил, но серьёзно напрягал чужие обороны, нанеся в шести матчах девять ударов (четыре — в створ).

А вот остальные лидеры:

30-летний атакующий полузащитник турецкого «Коньяспора» Энис Барди провёл все шесть матчей от звонка до звонка и оформил 1+1 в игре с Лихтенштейном;

33-летний левый защитник швейцарского «Лугано» Эзган Алиоски тоже всегда выходил в старте и положил сумасшедший голешник в падении с лёта бельгийцам. Также на его счету ассист во встрече с Лихтенштейном;

30-летний защитник «Аджмана» из ОАЭ с миловидной фамилией Джоко Зайков тоже отметился ассистом в том матче. Всего два пропущенных мяча в отборе — и его заслуга;

как и его коллеги по амплуа — тоже 30-летнего Висара Муслиу из бельгийского «Сент-Трюйдена»;

26-летний нападающий шотландского «Рейнджерс» Боян Миовски забил важнейший гол Уэльсу. 1+1 с Лихтенштейном — тоже в копилку;

25-летний левый вингер турецкого «Коджаэлиспора» Дарко Чурлинов поучаствовал во всех матчах и отдал голевую на Алиоски в матче с Бельгией. Ну и ворота Лихтенштейна вскрыл, куда ж без этого;

Казахстан и Лихтенштейн огорчил 33-летний левый вингер Александар Трайковски. Он вообще сидит без клуба, а до этого был в ротации хорватского «Хайдука».

Эзган Алиоски, Столе Димитриевски, Элиф Элмас Фото: Getty Images

Ещё в обойме Северной Македонии футболисты словенской «Олимпии», датского «Сённерйюска», китайского «Далянь Инбо», болгарского «Левски», сербского ОФК, боснийского «Сараево» и других не самых заметных команд. Ну и без местных, само собой, тоже не обошлось — «Шкендии», «Струги» и «Вардара».

Разительный контраст с соперниками, правда? За бельгийцев выступают представители «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити», «Милана», «Арсенала» и других топ-клубов. У валлийцев список скромнее, но всё равно интереснее македонского — «Тоттенхэм», «Лидс», «Эвертон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм». Эх, если бы всё решала сила состава.

И каковы же расклады для Северной Македонии? Даже домашняя победа в матче с Казахстаном и гостевая ничья с Уэльсом не обеспечат ей хотя бы вторую строчку и плей-офф за право поехать на ЧМ-2026. Просто валлийцам ещё играть с Лихтенштейном, и там можно как следует выправить разницу мячей. Но пока македонцы кайфуют на вершине и полностью это заслужили.