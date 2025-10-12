Начинаем неделю со спорта: Беларусь U21 — Россия U21, кризисный СКА против «Автомобилиста» в КХЛ и Диана Шнайдер в Нинбо!

Топ-матчи понедельника: отбор к ЧМ по футболу, «Рейнджерс» — «Вашингтон» в НХЛ и теннис

⚽️ 2:00: Норвегия U20 — Франция U20, чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: кто покажет лучший результат среди европейских сборных?

Французская молодёжка заняла только третье место на групповом этапе. Она набрала одинаковое количество очков с США и ЮАР, но уступила соперникам по дополнительным показателям. Впрочем, шести очков оказалось достаточно для выхода в 1/8 финала, а там команда одолела Японию (1:0) благодаря голу на 120+3-й минуте с пенальти. Норвежцы набрали пять очков на групповой стадии и заняли второе место вслед за Колумбией. В 1/8 финала европейцы справились с Парагваем. Здесь всё решилось в дополнительное время — норвежцы забили единственный мяч на 116-й минуте. Норвегия и Франция — последние представители Европы на турнире. Кто из них окажется в полуфинале?

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забросит ли Александр Овечкин первую шайбу в сезоне?

В матче с другой командой из Нью-Йорка – «Айлендерс» – лучший снайпер в истории НХЛ совершил первое результативное действие в новой регулярке, отдав голевой пас на Мартина Фехервари. Но от Александра Великого в первую очередь ждут голов – может, именно в игре с «Рейнджерс» Овечкин приблизится к отметке в 900 точных бросков ещё хотя бы на один шаг?

🎾 14:30*: Ван Сиюй (Китай, WC) — Диана Шнайдер (Россия, 7), Нинбо, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Шнайдер стартует на турнире в Нинбо?

Диана Шнайдер первой из пяти россиянок вступает в борьбу на «пятисотнике» в Пекине. Её соперницей по стартовому кругу будет местная обладательница уайлд-кард Ван Сиюй. Теннисистки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась китаянка — в Гуанчжоу-2023 и на Олимпиаде-2024. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Каролина Мухова.

⚽️ 18:30: Беларусь U21 — Россия U21, товарищеский матч

Товарищеские матчи U21 — 2025 Товарищеские матчи U21 — 2025 13 октября 2025, понедельник. 18:30 МСК Беларусь U21 Не начался Россия U21 Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли российская команда реванш за недавнее поражение?

Соперники встретились друг с другом несколько дней назад, и тогда победа досталась белорусской молодёжке. Российская команда не забила ни одного мяча, а сама дважды пропустила в свои ворота. Теперь она постарается взять реванш. Возможно, всё пройдёт по сценарию сентябрьских встреч с Саудовской Аравией. Тогда российская команда проиграла первый матч, но спустя несколько дней взяла реванш. Молодёжная сборная России отстранена от выступления в международных турнирах, а белорусская сейчас принимает участие в квалификации к чемпионату Европы.

🏒 19:00: «Северсталь» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Северсталь» первую официальную победу над «Локомотивом» Хартли?

Череповчане уже побеждали железнодорожников под руководством канадского специалиста, но только на предсезонке – две встречи в Ярославле в рамках регулярного сезона закончились в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. В последних пяти играх команда Андрея Козырева выступала чуть лучше – возможно, это поможет прервать неудачную серию во встречах с «Локомотивом»?

🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли СКА серию поражений?

Результаты петербуржцев в последнее время едва ли радуют их болельщиков – команда Игоря Ларионова потерпела пять поражений подряд. Последнее из них было как раз от «Автомобилиста», который набрал потрясающую форму – подопечные Николая Заварухина непобедимы на протяжении шести последних матчей. Получится ли у армейцев прервать чёрную полосу дома или же екатеринбуржцы заберут очередные два очка?

🏒 20:00: «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Бостон» продолжит побеждать?

«Брюинз» под руководством Марко Штурма не знает поражений в официальных встречах – «мишки» взяли шесть очков из шести возможных. У «Тампы», напротив, дела пока идут не очень хорошо – «молнии» проиграли оба стартовых матча, пропустив за них аж 10 шайб. От «Бостона» такого старта вряд ли можно было ожидать – продолжит ли команда удивлять на старте сезона?

⚽️ 21:45: Украина — Азербайджан, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли Азербайджан первую победу в отборе?

В прошлом туре команды по-разному провели матчи квалификации. Украина в крышесносной встрече справилась на выезде с Исландией (5:3), а азербайджанцы продержались почти тайм в матче с французами (0:3). Сейчас украинцы находятся на второй строчке в таблице группы, а Азербайджан — на последней. В первом круге команды сыграли вничью (1: 1). На этот раз они встретятся на нейтральном поле в Польше. Наберёт ли кто-то три очка?

⚽️🎦 21:45: Уэльс — Бельгия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 8-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: чем завершится поездка бельгийцев в Уэльс?

В прошлом туре бельгийцы сыграли по нулям в домашнем матче с Северной Македонией. У хозяев было подавляющее преимущество (78% владения мячом, 25 ударов, 3,20 ожидаемого гола), однако соперник выстоял. Сейчас бельгийцы занимают второе место в группе с отставанием от Северной Македонии в одно очко, но у команды Руди Гарсии есть одна встреча в запасе. Уэльс занимает третье место (пять матчей, 10 очков). В случае поражения он значительно уменьшит шансы на поездку на чемпионат мира.

⚽️ 21:45: Исландия — Франция, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа D, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Франция продлит победную серию?

Французы отлично выступают в отборочном цикле — три победы в трёх матчах, разность мячей 7:1, первое место в группе. Несколько дней назад команда Дидье Дешама разгромила Азербайджан (3:0). Килиан Мбаппе забил и отдал голевой пас, но в концовке встречи попросил замену из-за травмы. Исландцы в прошлом туре проиграли Украине. Хозяева ушли со счёта 1:3, однако пропустили два мяча в концовке — 3:5. Сейчас Исландия занимает третье место в группе. В первом круге команда Дешама оказалась сильнее — 2:1.

⚽️ 21:45: Северная Македония — Казахстан, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа J, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Северная Македония сохранит первое место в группе?

Северная Македония в прошлом туре приехала в гости к Бельгии с одной целью — не пропустить. Она справилась с этой задачей, несмотря на подавляющее преимущество соперника. Встреча завершилась без голов. Благодаря этому Северная Македония сохранила первое место в группе. Она опережает Бельгию на одно очко, но у соперника есть матч в запасе. Казахстан в прошлом туре разгромил Лихтенштейн (4:0). Пока команда обыгрывает в этом отборе только «карлика». Сейчас она занимает предпоследнее место в группе.

⚽️ 21:45: Северная Ирландия — Германия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа A, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Германия одержит третью победу подряд?

Немцы стартовали в отборе с поражения, однако после этого одержали две победы подряд и возглавили таблицу отборочной группы. 10 октября команда Юлиана Нагельсмана разгромила Люксембург (4:0), a Йозуа Киммих сделал дубль. Северная Ирландия в прошлом туре неожиданно обыграла дома словаков (2:0) и включилась по-настоящему в борьбу за путёвку в США, Канаду и Мексику. Сейчас у трёх сборных группе по шесть очков, но немцы опережают всех по дополнительным показателям.