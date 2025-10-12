Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!

СМИ и инсайдеры продолжают забрасывать болельщика новостями по поводу будущей отставки Деяна Станковича из «Спартака». Возможно, роман серба с красно-белыми продлится всего полтора года и он покинет московский клуб, так и не выиграв ни одного трофея. Это станет фактически признанием того, что со Станковичем не угадали. Если вернуться мысленно в апрель-май 2024-го, то можно вспомнить – у «Спартака» ведь были и другие кандидаты на пост главного тренера. Рассказываем, как складываются карьеры нидерландца Паскаля Янсена и португальца Артура Жорже, которые считались альтернативными вариантами.

Паскаль Янсен: хотел в «Спартак», а стал сменщиком Станковича в «Ференцвароше»

Янсен был самым реальным претендентом на замену Станковичу. Ещё перед отставкой Гильермо Абаскаля в апреле «Чемпионат» сообщил, что родившийся в Лондоне гражданин Нидерландов ведёт переговоры с московским клубом. Паскаля продвигал тогдашний спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. В начале месяца Янсен прилетел в Москву на собеседование в ЛУКОЙЛе. После встречи с руководством красно-белых на тот момент 51-летний специалист вернулся домой и стал ждать результатов.

Тем не менее в первый день мая Амарал сообщил – Янсен выпал из списка кандидатов. Появлялась информация, что в московском клубе сомневаются в Паскале, так как он нигде не работал, кроме АЗ из Алкмара, и не выигрывал трофеев. Его приглашали на повторное собеседование, однако тут уже сам тренер не захотел, поняв, что ему на 100% не доверяют.

Вскоре Янсен рассказал в интервью нидерландским журналистам о неудачных переговорах со «Спартаком».

«Это был действительно конкретный вариант… Я всерьёз рассматривал «Спартак», но в результате сделал другой выбор. Был ли это мой выбор или выбор «Спартака»? Это обоюдное решение. Они уволили своего тренера и поставили «временщика». В «Спартаке» считают, что им желательно работать с тренером, который немного лучше знает российскую лигу».

ПАСКАЛЬ ЯНСЕН В «ФЕРЕНЦВАРОШЕ» Фото: Fradi.hu

Забавно, что, когда «Спартак» назначил Станковича, именно Янсен занял его место в «Ференцвароше». Паскалю предстояло готовить чемпиона Венгрии к защите титула и квалификации в Лиге чемпионов. Срок контракта не раскрывали, однако инсайдер Фабрицио Романо писал, что договор заключили на два года.

Тем не менее Янсен продержался в «Ференцвароше» всего полгода – до конца декабря. В квалификации Лиги чемпионов команда под его руководством прошла валлийский «Нью-Сэйнтс» (5:0 дома и 1:2 – в гостях), однако в третьем раунде уступила датскому «Мидтьюлланну» (0:2 на выезде и 1:1 – на своём поле). Продолжила выступления в Лиге Европы. Попала на общий этап, одолев только в серии пенальти боснийский «Борац». В ЛЕ заняла 17-е место на общем этапе с четырьмя победами и четырьмя поражениями в восьми турах. Были запоминающиеся матчи – «Ференцварош» выиграл дома у «Ниццы» (1:0), громил киевское «Динамо» (4:0) и «Мальмё» (4:1). Но крупное поражение со счётом 0:5 от ПАОКа стало приговором для Янсена. В плей-офф чемпион Венгрии играл уже без него.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» при Янсене набирал 2,13 очка в среднем за матч – 10 побед, четыре ничьих и два поражения. Привыкшая к чемпионским титулам команда занимала перед отставкой тренера только второе место. При Станковиче брали в своей лиге 2,21 очка.

Впрочем, Янсен недолго сидел без работы. Уже в январе 2025-го он нашёл себе новую команду в МЛС – «Нью-Йорк Сити». Причём получил сразу четырёхлетний контракт. Год назад «Нью-Йорк Сити» завершил регулярный чемпионат на 13-м месте в общей таблице МЛС и на шестом – в своей Восточной конференции. Набрал 50 очков за 34 тура. В плей-офф прошёл один раунд, а затем вылетел. При Янсене «Нью-Йорк Сити» добился незначительного прогресса. Сейчас у команды 56 очков после 33 туров. Она идёт девятой в общей таблице и пятой – в Восточной конференции. В целом есть ощущение, что «Спартак» ничего не потерял, отказавшись от нидерландского тренера.

Артур Жорже: португалец стал тренером-легендой для клуба из Бразилии

Артур Жорже появился в шорт-листе Амарала ещё в марте прошлого года. Об этом сообщал инсайдер Иван Карпов. Вполне естественно, что португальский спортивный директор «Спартака» обратил внимание на соотечественника, который тогда возглавлял «Брагу» и на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/2024 занял с командой третье место в группе с «Реалом», «Наполи» и «Унионом». Вскоре A Bola написала: московский клуб готов заплатить компенсацию за досрочный разрыв контракта Артура Жорже и хочет назначить его ещё до завершения сезона. Однако «Брага» не горела желанием отпускать своего тренера перед финишем чемпионата.

Затем с заявлением выступил и сам Артур Жорже. Тренер сказал:

«Некоторое время назад со мной связался «Спартак». И не только он, но и другие клубы. Но я отказался от этого предложения, поскольку привержен проекту «Браги». Мы с теми, кто поверил в меня, очень хотим продолжать этот проект. Не собираюсь его бросать».

Правда, затем слова тренера «Браги» уточнил агент Угу Кажуда. Представитель Артура Жорже подчеркнул – его клиент не говорил «нет» «Спартаку», он готов вернуться к переговорам позже. По каким-то причинам московский клуб перестал интересоваться 52-летним португальцем. А Артур Жорже вопреки собственным словам ушёл из «Браги» практически в одно время с уходом Абаскаля из «Спартака». При этом он не остался в Европе – отравился в Бразилию.

Матео Понте и АРТУР ЖОРЖЕ В «БОТАФОГО» Фото: Wagner Meier/Getty Images

Артур Жорже неожиданно принял «Ботафого». Ему досталась сильная, но подбитая команда. Ещё до прихода Артура Жорже «Ботафого» в сезоне-2023 шёл к своему третьему чемпионскому титулу за всю историю и первому – за 28 лет. По ходу чемпионата лидировал с отрывом в 16 (!) очков от ближайшего конкурента. Однако во втором круге всё завалил, растерял гигантское преимущество и финишировал пятым. «Ботафого» поменял за год шесть тренеров, тем не менее кризис продолжался. Португалец возглавил команду из Рио-де-Жанейро за несколько дней старта сезона-2024 в Серии А.

То, что сделал Артур Жорже с «Ботафого», похоже на чудо. Во-первых, он помог игрокам и болельщикам «закрыть гештальт» в чемпионате Бразилии. Команда взяла золото, одержав 23 победы при 10 ничьих и пяти поражениях в 38 матчах. Опередила своего ближайшего преследователя «Палмейрас» на шесть очков, а «Фламенго» – на девять. Но даже это было не главным достижением португальца в Рио. «Ботафого» впервые в своей истории взял Кубок Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов, выиграв невероятный финал у «Атлетико Минейро» Халка.

В решающей встрече в Буэнос-Айресе «Ботафого» остался вдесятером после удаления уже на второй минуте! Однако, несмотря на то что команда Артура Жорже весь матч провела в меньшинстве, она победила со счётом 3:1. Феерил в финале будущий новичок «Зенита» Луис Энрике. Он забил первый гол, а затем организовал и второй, заработав пенальти. Халка закрыли, в остальном план Артура Жорже тоже сработал почти идеально.

Артура Жорже и игроки «Ботафого» с Кубком Либертадорес Фото: Wagner Meier/Getty Images

Теперь португалец – легенда «Ботафого» навсегда. Артура Жорже признали лучшим тренером года в Бразилии. Однако вскоре после своего триумфа он покинул клуб. Причина – выгодное предложение из Катара. По информации португальских журналистов, «Аль-Райян» дал Артуру Жорже контракт с зарплатой в размере € 6 млн в год до вычета налогов. Столько ему бы даже в «Спартаке» не заплатили.

Артур Жорже принял «Аль-Райян» по ходу сезона-2024/2025. На момент назначения португальца команда занимала только восьмое место после первого круга чемпионата Катара, а в азиатской Лиге чемпионов одержала в шести турах одну победу при двух ничьих и трёх поражениях. В общем, была в плохом состоянии. Артур Жорже начал с четырёхматчевой беспроигрышной серии и в целом улучшил ситуацию. «Аль-Райян» финишировал в чемпионате пятым. В азиатской Лиге чемпионов дошёл в 1/8 финала, где проиграл «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Кроме того, Артур Жорже вывел «Аль-Райян» в финал Кубка эмира Катара – в битве за трофей его команда уступила «Аль-Гарафе» (1:2), у которой победный гол забил экс-форвард «Реала» Хоселу.

В сезоне-2025/2026 «Аль-Райян» после шести туров чемпионата находится на том же пятом месте. Впрочем, отставание от лидера – всего четыре очка. Артур Жорже доказывает, что он действительно высококлассный тренер.