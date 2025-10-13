Сенсации Луческу и Фарер, игрок «Спартака» на ЧМ, Хорватия — в шаге. Мощный день в отборе!

Сразу 16 европейских сборных провели заключительные для себя октябрьские матчи квалификации ЧМ-2026. Теперь они выйдут на поле только в ноябре. Никто из них ещё не отобрался в финальную стадию, но некоторые команды максимально приблизились к этому.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе

Кипр легко обыграл аутсайдера

Сборная Сан-Марино пропустила уже 32 мяча в отборе. Впрочем, это привычная картина для каждого отборочного цикла. Киприоты спокойно разобрались с соперником, включившись после перерыва. Вторая победа в квалификации для гостей. Лоизос Лоизу сначала забил сам, а потом помог партнёру. Кипр уже точно не поднимется выше третьего места в группе.

ВИДЕО

Фарерские острова всё ещё мечтают о попадании на ЧМ

Сборная Фарерских островов, что ты такое? Три дня назад скромная команда раскатала Черногорию (4:0) в исторической для себя встрече. Самая крупная победа в истории островной сборной. Теперь пострадали чехи. До 67-й минуты на табло горели нули, а потом понеслось. Ханус Сёренсен эффективно завершил очень симпатичную комбинацию хозяев — попал в самый угол.

Фарерские острова одержали две победы в октябре Фото: Faroe Islands Football Association

Чехи отыгрались через 11 минут. Адам Карабец прекрасно сориентировался перед чужими воротами и аккуратно подсёк мяч в сетку. Казалось, что сказку Фарерских островов прикончат, однако хозяева вырвали победу. Они наказали соперника за грубую ошибку, и Мартин Агнассон спокойно пробил по пустому створу. Фарерские острова набрали уже 12 очков в отборе — сильно! Правда, заключительный матч квалификации нужно провести в Хорватии.

ВИДЕО

Исторический матч для Депая

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов теперь стал ещё и лучшим ассистентом (35). Мемфис Депай раздал голевые передачи на Дониэлла Малена и Вирджила ван Дейка, а потом реализовал пенальти. И всё это – в первом тайме!

Мемфис Депай Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В концовке Коди Гакпо в четвёртый раз огорчил бедных финнов. Нидерланды всё ближе к попаданию на чемпионат мира. Первое место в группе с разностью мячей 22:3. Впереди — важнейшая гостевая игра с Польшей.

ВИДЕО

Белорусы проиграли в четвёртый раз подряд

Прошлый матч с участием белорусской сборной сложился для неё кошмарно — «сгорели» 0:6 датчанам. На этот раз команда выступила гораздо более достойно. До перерыва Че Адамс отлично разобрался в штрафной площади белорусов. Судейская бригада засчитала гол после повтора — офсайда не было.

VAR сыграл против белорусов и во второй половине. Евгений Малашевич вонзил мяч в угол, однако судьи на повторах разглядели фол со стороны гостей в начальной фазе атаки. Обидно, ведь парня лишили первого гола за сборную. В концовке команды обменялись точными ударами. Скотт Мактоминей укрепил преимущество шотландцев, но Глеб Кучко ненадолго реанимировал интригу. Британскую сборную ждёт разборка с датчанами за первое место в группе, а белорусы до сих пор не набрали ни одного очка.

ВИДЕО

Хорваты вплотную приблизились к чемпионату мира

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выставил далеко не самый основной состав. Понятное решение, если учитывать статус соперника. Лука Модрич, Йошко Гвардиол, Иван Перишич и Андрей Крамарич — все эти мужчины вышли на поле во второй половине. Тони Фрук забил до перерыва, а Лука Сучич и Мартин Эрлич — после. А вот Ловро Майер сплоховал — не реализовал пенальти. Минута славы для голкипера Гибралтара Джейлена Хэнкинса. Поскольку чехи проиграли, хорваты почти наверняка поедут на чемпионат мира. Достаточно не уступить дома Фарерским островам.

ВИДЕО

Греки приговорили себя ошибками в первом тайме

Интересно, что было в головах греческих футболистов, когда они выходили на поле? Первый тайм — полный провал. Греки «привезли» два гола в свои ворота и устроились на 0:3 к перерыву. Расмус Хойлунд неплохо начал сезон в форме «Наполи», а на этот раз забил в матче за национальную команду.

Датчане переиграли греков Фото: NurPhoto via Getty Images

Греки преобразились во втором тайме. Отыграли один мяч, могли забивать ещё один. Но гости всё равно уступили. Они уже точно не поднимутся выше третьего места в таблице.

ВИДЕО

Шиманьски забил прямым ударом с углового

Поляки набрали семь очков в трёх встречах после смены главного тренера и сохранили шансы на первое место в группе. Бывший динамовец Себастьян Шиманьски закрутил мяч в ворота с углового — Литве пришлось ставить его на центр поля.

Себастьян Шиманьски Фото: NurPhoto via Getty Images

Во второй половине очередной гол за сборную забил Роберт Левандовски. Кстати, ему ассистировал Шиманьски. Отличный матч для Себастьяна! В ноябре Польша сыграет дома с Нидерландами — это будет интересно.

ВИДЕО

Драматичная развязка в Румынии привела к первому поражению Австрии

Если у вас проблемы с бессонницей, посмотрите первый тайм матча с участием румын и австрийцев. Совсем не привлекательное зрелище. Ни одного удара в створ к перерыву — статистика говорит сама за себя. Во второй половине было веселее. К примеру, Валентин Михэйлэ зарядил в штангу. Развязка наступила на пятой добавленной минуте. Вирджил Гицэ головой подрезал мяч в дальний угол — первое поражение Австрии в отборе. Правда, команда Ральфа Рангника по-прежнему возглавляет таблицу. Румыны (их тренирует Мирча Луческу) пока третьи, но до боснийцев — три очка. В следующем туре команды играют друг с другом.

ВИДЕО

Матч дня в Африке: Гана едет на чемпионат мира

Поздравляем сборную Ганы с квалификацией на ЧМ-2026. В заключительном туре отбора команда справилась с Коморскими островами. Спасибо Мохаммеду Кудусу — его гол оказался единственным во встрече. Впрочем, Гана отобралась бы на чемпионат мира даже в случае поражения, поскольку ближайший преследователь проиграл. Защитник «Спартака» Александер Джику поедет на ЧМ.