Позорное место «Торпедо» и свержение костромского «Спартака». Главное о Первой лиге. Видео

«Факел» добыл вторую победу при Василенко, а «Ротор» уже в стыках.

Если прошлый тур Лиги Pari прошёл в «сонном» режиме (четыре нулевые ничьи, за всех отдувались только «КАМАЗ», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск»), то сейчас команды выдали величайший футбольный уикенд. 25 забитых мячей — в среднем 3,1 за игру. Напомним, встречу «Урала» с «Челябинском» перенесли на ноябрь. Тур получился усечённым, однако это никак не повлияло на его зрелищность. А главное — интриг становится всё больше.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Уфа» не удержала победу в Саратове

Уже после этого матча стало понятно, что «сварки» в 14-м туре будет минимум. Раскрылся даже вязкий «Сокол». Хотя для команды Младена Кашчелана первый тайм превратился в сущий кошмар. Сначала забил Давид Османов — замкнул подачу Залимхана Юсупова с углового. «Сокол» сразу же получил шанс отыграться, когда Кирилл Никитин заработал пенальти. К «точке» подошёл сам пострадавший. Видимо, он не выдержал морального давления со стороны Александра Беленова — и послал мяч в космос над перекладиной.

Впрочем, «Уфа» вскоре сделала ещё один подарок — Иван Хомуха был удалён с поля за удар ногой в лицо Владиславу Шпитальному. После перерыва команда Омари Тетрадзе закрылась и перешла исключительно на контратаки. Одну из них завершил Алексей Барановский.

После 0:2 «Сокол» всей командой пошёл в атаку. Беленов и каркас ворот выручали «Уфу» ровно до 80-й минуты, пока не отличился Сергей Грибов. На 90+6-й минуте в чужую штрафную на угловой прибежал вратарь «Сокола» Тимур Крайков — именно он скинул мяч в кучу игроков, в которой самым расторопным оказался Павел Киреенко. Эффектное спасение.

Перестрелка «Арсенала» и «Торпедо»

«Арсенал» не может победить уже в шести матчах подряд. Тут ещё и сборники уехали — в частности Эдарлин Рейес. Хозяева владели инициативой, однако не реализовали свои моменты. Выгодный шанс упустил Мирзов, не сумевший переиграть Егора Бабурина. Вскоре Алексей Каштанов наказал «Арсенал» за ошибку в центре поля и вывел «Торпедо» вперёд.

«Арсенал» — «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

В конце первого тайма Алан Цараев мощно пробил из-за штрафной, мяч попал в голову Пуцко и после рикошета влетел в ворота. Сразу после перерыва «Арсенал» повёл 2:1. Цараев повторил знаменитый гол Торбинского на Евро-2008 — заковырял мяч в сетку после навеса Амура Калмыкова.

«Арсенал» в этом сезоне хорошо атакует, но постоянно допускает провалы в обороне. На 63-й минуте очередной ошибкой воспользовался Владислав Шитов. Ничья вряд ли устроила какую-либо из команд — «Арсенал» уже забыл, что такое три очка за победу, а «Торпедо» опустилось на самое дно.

«КАМАЗ» без Ахметзянова отобрал очки у лидера

После невероятного старта костромской «Спартак» откатился к среднему. Да, команда до сих пор не проигрывает — уже 13 матчей подряд. Но и побед нет. Действительно, чем выше забрался — тем труднее удержаться на вершине.

«КАМАЗ» начинает новую жизнь. С Антоном Хазовым в роли главного тренера (ранее работал в штабе «Пари НН»). Ильдар Ахметзянов ушёл на повышение в «Оренбург» и оставил сменщику неплохое наследство.

До зимы бензин у «КАМАЗа» точно не закончится. Что и доказала команда, проведя уверенный тайм со «Спартаком» в Костроме. Челнинцы конвертировали своё преимущество в гол Романа Мануйлова — именно он подправил мяч в сетку после удара Руслана Апекова со штрафного.

Впрочем, «Спартак» сравнял счёт благодаря сомнительному пенальти — его заработал Саплинов, который сам же и подошёл к «точке». После перерыва хозяева отодвинули игру от своих ворот, нанесли несколько ударов в сторону ворот Артура Анисимова, но без изменений на табло.

«Енисей» разбушевался в Ульяновске

«Енисей» приходит в себя. Команда Андрея Тихонова неплохо смотрелась в предыдущих матчах, а теперь раскатала «Волгу». Хотя именно ульяновцы забили первыми — отличился Евгений Воронин.

Пропущенный гол лишь раззадорил «Енисей». Астемир Хашкулов оформил дубль, Андреа Чуканов шикарно положил мяч в дальний угол после сольного прохода. На 72-й минуте Андрей Костин сократил отставание, но в концовке встречи вышедший на замену Лука Раткович восстановил разницу в счёте.

Михаилу Белову не позавидуешь. Его команда постоянно создаёт моменты, но редко их реализует. В этом матче «Волга» была лучше по ожидаемым голам (2,14 xG против 1,96). Но счёт на табло — в пользу более хладнокровного и опытного «Енисея». Первая победа для Тихонова за семь туров!

«Чайка» внезапно победила «Нефтехимик»

Все думали, что они уже одной ногой во Второй лиге. Но Дмитрий Комбаров со своими пацанами снова вышел на тропу войны с более богатыми командами.

«Нефтехимик» выдал бодрый старт и уже на 20-й минуте матча вышел вперёд: Андрей Никитин прорвался по правому флангу и отдал голевую передачу на Дмитрия Шадринцева. В ответ «Чайка» расчехлила секретное оружие — Артём Соколов пальнул в девятку со штрафного. Вскоре он же оформил дубль, реализовав пенальти.

Артём Соколов Фото: ФК «Чайка»

«Нефтехимик» с трудом справлялся со скоростными проходами соперников. Но во втором тайме всё-таки нашёл свой шанс и заработал 11-метровый. Вратарь «Чайки» Семён Фадеев почти совершил подвиг — сначала взял выстрел Давида Кокоева, потом отразил его же удар головой, однако 37-летний Иван Маркелов срезал мяч в свои ворота (хотя легко мог вынести его в поле). Обязательно оцените этот эпизод в обзоре матча — невероятная игра голкипера.

«Чайка» не сдалась и всё-таки додавила соперников — на 89-й минуте Руслан Червяков принёс команде долгожданную победу. Первую за последние 13 матчей.

«Факел» — на багаже Шалимова

Любимый счёт «Факела» вернулся. Матч в Ярославле стал самым тяжёлым для просмотра в этом туре. Неизвестно, откуда «Факел» собрал аж 1,28 xG. Да и 0,80 xG «Шинника» выглядят каким-то авансом. Команды нанесли на двоих 15 ударов — вроде не так уж и мало, но хозяева, например, ни разу не попали в створ.

Олег Василенко попробовал новое сочетание в центре поля — над Равилем Нетфуллиным (нижний опорник в тройке) играли Ильнур Альшин и Николай Гиоргобиани. Василий Черов вернулся на правый край, а пару форвардов вновь составили Георгий Гонгадзе и Белайди Пуси.

Николай Гиоргобиани Фото: ФК «Факел»

Артём Булойчик тоже подготовил тактический сюрприз — вместо травмированного Олега Ланина в опорной зоне появился номинальный центрдеф Виталий Лысцов.

«Шинник» сосредоточился на разрушении чужих атак и ловил «Факел» в переходных фазах. И даже создал несколько моментов — в частности, Илья Стефанович опасно бил по воротам после передачи Артемия Косогорова с правого фланга.

Воронежцы страдали в позиционных атаках и пытались взломать оборону через правый фланг с помощью подключений Черова. Команды уверенно шли к 0:0, но всё решила ошибка Кирилла Малярова. Игрок «Шинника» неаккуратно отпасовал назад прямо в ноги Гиоргобиани, который красиво пробил в дальний угол ворот Тимофея Митрова.

«Шинник» мог отыграться, однако сначала защитники заблокировали удар Дмитрия Самойлова, а затем Артём Голубев на добивании послал мяч выше ворот. После этого «Факел» перешёл в режим контроля и сыграл в стиле шалимовских времён.

«Я думаю, сегодня был матч равных команд. Митров – лучший игрок? У нас сегодня лучший игрок — команда. Это нападающие, которые жопой не слазили с чужих ворот. Это полузащитники, которые подбирали мячи. Это мужская работа и мужская команда», — так прокомментировал игру «Шинника» Булойчик.

«Родина» подбирается к стыкам

Московская команда в прошлом туре потеряла очки во встрече с «Чайкой» (0:0) и вышла на матч со «СКА-Хабаровск» в совершенно другом настроении. Хозяева на первых минутах смяли соперника — отрезок доминирования завершился голом Йорди Рейны на 10-й минуте.

Йорди Рейна Фото: ФК «Родина»

«Родина» нанесла за матч 18 ударов, семь из них — в створ. Отличную игру показал вратарь СКА Алексей Кузнецов — спас в нескольких эпизодах и потащил удар Артёма Максименко с пенальти.

Впрочем, у вратаря «Родины» Сергея Волкова тоже была работа — «СКА-Хабаровск» создал моментов на 1,59 xG. Хорошо известный по выступлениям за «Акрон» голкипер оформил четыре сейва. Гости вполне могли сравнять счёт, но подвела реализация.

«Родина» успокоила всех только в концовке, когда Илья Дятлов забил после передачи Ивана Тимошенко. Команда Хуана Диаса сократила отставание от зоны стыков до одного очка. Правда, на четвёртом месте находится «Урал», у которого теперь матч в запасе.

«Черноморец» потух в Волгограде

После почти месячного отсутствия на родном стадионе футболисты «Ротора» вернулись домой и показали, что могут побеждать уверенно и красиво. Команда Дениса Бояринцева полностью переиграла «Черноморец»: 16:8 – по ударам, 8:2 — по ударам в створ, 57% владения против 43%.

«Ротор» сразу обрушил на ворота Михаила Штепы серию атак. Забавный момент случился на 17-й минуте — после удара Ярослава Арбузова мяч скользнул по внешней стороне сетки, хотя многим показалось, что был гол. На стадионе даже включили фейерверк. До перерыва «Черноморец» удержал 0:0.

Во втором тайме «Ротор» окончательно закрыл все вопросы. На 53-й минуте отличился Михаил Мальцев, на 82-й – результативным ударом отметился Максим Кайнов. Причём при счёте 0:1 «Черноморец» создал пару моментов, но вновь свою команду от неприятностей спас Никита Чагров.

Настроение «Ротору» подпортило только удаление Дениса Фомина в компенсированное время.