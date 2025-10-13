Скидки
Первая лига, обзор матчей 14-го тура сезона-2025/2026, видео голов, турнирная таблица, результаты: Факел, Спартак Кострома, Урал

Позорное место «Торпедо» и свержение костромского «Спартака». Главное о Первой лиге. Видео
Артём Шувалов
Первая лига, обзор матчей 14-го тура
«Факел» добыл вторую победу при Василенко, а «Ротор» уже в стыках.

Если прошлый тур Лиги Pari прошёл в «сонном» режиме (четыре нулевые ничьи, за всех отдувались только «КАМАЗ», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск»), то сейчас команды выдали величайший футбольный уикенд. 25 забитых мячей — в среднем 3,1 за игру. Напомним, встречу «Урала» с «Челябинском» перенесли на ноябрь. Тур получился усечённым, однако это никак не повлияло на его зрелищность. А главное — интриг становится всё больше.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Уфа» не удержала победу в Саратове

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:50 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
2 : 2
Уфа
Уфа
0:1 Озманов – 20'     0:2 Барановский – 70'     1:2 Грибов – 80'     2:2 Киреенко – 90+6'    
Удаления: нет / Хомуха – 39'

Уже после этого матча стало понятно, что «сварки» в 14-м туре будет минимум. Раскрылся даже вязкий «Сокол». Хотя для команды Младена Кашчелана первый тайм превратился в сущий кошмар. Сначала забил Давид Османов — замкнул подачу Залимхана Юсупова с углового. «Сокол» сразу же получил шанс отыграться, когда Кирилл Никитин заработал пенальти. К «точке» подошёл сам пострадавший. Видимо, он не выдержал морального давления со стороны Александра Беленова — и послал мяч в космос над перекладиной.

Впрочем, «Уфа» вскоре сделала ещё один подарок — Иван Хомуха был удалён с поля за удар ногой в лицо Владиславу Шпитальному. После перерыва команда Омари Тетрадзе закрылась и перешла исключительно на контратаки. Одну из них завершил Алексей Барановский.

После 0:2 «Сокол» всей командой пошёл в атаку. Беленов и каркас ворот выручали «Уфу» ровно до 80-й минуты, пока не отличился Сергей Грибов. На 90+6-й минуте в чужую штрафную на угловой прибежал вратарь «Сокола» Тимур Крайков — именно он скинул мяч в кучу игроков, в которой самым расторопным оказался Павел Киреенко. Эффектное спасение.

Перестрелка «Арсенала» и «Торпедо»

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
2 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Каштанов – 35'     1:1 Пуцко – 45+2'     2:1 Цараев – 46'     2:2 Шитов – 63'    

«Арсенал» не может победить уже в шести матчах подряд. Тут ещё и сборники уехали — в частности Эдарлин Рейес. Хозяева владели инициативой, однако не реализовали свои моменты. Выгодный шанс упустил Мирзов, не сумевший переиграть Егора Бабурина. Вскоре Алексей Каштанов наказал «Арсенал» за ошибку в центре поля и вывел «Торпедо» вперёд.

В конце первого тайма Алан Цараев мощно пробил из-за штрафной, мяч попал в голову Пуцко и после рикошета влетел в ворота. Сразу после перерыва «Арсенал» повёл 2:1. Цараев повторил знаменитый гол Торбинского на Евро-2008 — заковырял мяч в сетку после навеса Амура Калмыкова.

«Арсенал» в этом сезоне хорошо атакует, но постоянно допускает провалы в обороне. На 63-й минуте очередной ошибкой воспользовался Владислав Шитов. Ничья вряд ли устроила какую-либо из команд — «Арсенал» уже забыл, что такое три очка за победу, а «Торпедо» опустилось на самое дно.

«КАМАЗ» без Ахметзянова отобрал очки у лидера

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Апеков – 13'     1:1 Саплинов – 45+1'    

После невероятного старта костромской «Спартак» откатился к среднему. Да, команда до сих пор не проигрывает — уже 13 матчей подряд. Но и побед нет. Действительно, чем выше забрался — тем труднее удержаться на вершине.

«КАМАЗ» начинает новую жизнь. С Антоном Хазовым в роли главного тренера (ранее работал в штабе «Пари НН»). Ильдар Ахметзянов ушёл на повышение в «Оренбург» и оставил сменщику неплохое наследство.

Вот как Ахметзянов построил этот «КАМАЗ»:
До зимы бензин у «КАМАЗа» точно не закончится. Что и доказала команда, проведя уверенный тайм со «Спартаком» в Костроме. Челнинцы конвертировали своё преимущество в гол Романа Мануйлова — именно он подправил мяч в сетку после удара Руслана Апекова со штрафного.

Впрочем, «Спартак» сравнял счёт благодаря сомнительному пенальти — его заработал Саплинов, который сам же и подошёл к «точке». После перерыва хозяева отодвинули игру от своих ворот, нанесли несколько ударов в сторону ворот Артура Анисимова, но без изменений на табло.

«Енисей» разбушевался в Ульяновске

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 4
Енисей
Красноярск
1:0 Воронин – 16'     1:1 Хашкулов – 38'     1:2 Чуканов – 45+2'     1:3 Хашкулов – 51'     2:3 Костин – 73'     2:4 Раткович – 90'    

«Енисей» приходит в себя. Команда Андрея Тихонова неплохо смотрелась в предыдущих матчах, а теперь раскатала «Волгу». Хотя именно ульяновцы забили первыми — отличился Евгений Воронин.

Пропущенный гол лишь раззадорил «Енисей». Астемир Хашкулов оформил дубль, Андреа Чуканов шикарно положил мяч в дальний угол после сольного прохода. На 72-й минуте Андрей Костин сократил отставание, но в концовке встречи вышедший на замену Лука Раткович восстановил разницу в счёте.

Михаилу Белову не позавидуешь. Его команда постоянно создаёт моменты, но редко их реализует. В этом матче «Волга» была лучше по ожидаемым голам (2,14 xG против 1,96). Но счёт на табло — в пользу более хладнокровного и опытного «Енисея». Первая победа для Тихонова за семь туров!

«Чайка» внезапно победила «Нефтехимик»

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Чайка
Песчанокопское
1:0 Шадринцев – 20'     1:1 Соколов – 24'     1:2 Соколов – 36'     2:2 Маркелов – 81'     2:3 Червяков – 89'    

Все думали, что они уже одной ногой во Второй лиге. Но Дмитрий Комбаров со своими пацанами снова вышел на тропу войны с более богатыми командами.

«Нефтехимик» выдал бодрый старт и уже на 20-й минуте матча вышел вперёд: Андрей Никитин прорвался по правому флангу и отдал голевую передачу на Дмитрия Шадринцева. В ответ «Чайка» расчехлила секретное оружие — Артём Соколов пальнул в девятку со штрафного. Вскоре он же оформил дубль, реализовав пенальти.

«Нефтехимик» с трудом справлялся со скоростными проходами соперников. Но во втором тайме всё-таки нашёл свой шанс и заработал 11-метровый. Вратарь «Чайки» Семён Фадеев почти совершил подвиг — сначала взял выстрел Давида Кокоева, потом отразил его же удар головой, однако 37-летний Иван Маркелов срезал мяч в свои ворота (хотя легко мог вынести его в поле). Обязательно оцените этот эпизод в обзоре матча — невероятная игра голкипера.

«Чайка» не сдалась и всё-таки додавила соперников — на 89-й минуте Руслан Червяков принёс команде долгожданную победу. Первую за последние 13 матчей.

«Факел» — на багаже Шалимова

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Гиоргобиани – 58'    

Любимый счёт «Факела» вернулся. Матч в Ярославле стал самым тяжёлым для просмотра в этом туре. Неизвестно, откуда «Факел» собрал аж 1,28 xG. Да и 0,80 xG «Шинника» выглядят каким-то авансом. Команды нанесли на двоих 15 ударов — вроде не так уж и мало, но хозяева, например, ни разу не попали в створ.

Олег Василенко попробовал новое сочетание в центре поля — над Равилем Нетфуллиным (нижний опорник в тройке) играли Ильнур Альшин и Николай Гиоргобиани. Василий Черов вернулся на правый край, а пару форвардов вновь составили Георгий Гонгадзе и Белайди Пуси.

Артём Булойчик тоже подготовил тактический сюрприз — вместо травмированного Олега Ланина в опорной зоне появился номинальный центрдеф Виталий Лысцов.

В прошлом туре «Шинник» потерял ещё и Мартового:
«Шинник» сосредоточился на разрушении чужих атак и ловил «Факел» в переходных фазах. И даже создал несколько моментов — в частности, Илья Стефанович опасно бил по воротам после передачи Артемия Косогорова с правого фланга.

Воронежцы страдали в позиционных атаках и пытались взломать оборону через правый фланг с помощью подключений Черова. Команды уверенно шли к 0:0, но всё решила ошибка Кирилла Малярова. Игрок «Шинника» неаккуратно отпасовал назад прямо в ноги Гиоргобиани, который красиво пробил в дальний угол ворот Тимофея Митрова.

«Шинник» мог отыграться, однако сначала защитники заблокировали удар Дмитрия Самойлова, а затем Артём Голубев на добивании послал мяч выше ворот. После этого «Факел» перешёл в режим контроля и сыграл в стиле шалимовских времён.

«Я думаю, сегодня был матч равных команд. Митров – лучший игрок? У нас сегодня лучший игрок — команда. Это нападающие, которые жопой не слазили с чужих ворот. Это полузащитники, которые подбирали мячи. Это мужская работа и мужская команда», — так прокомментировал игру «Шинника» Булойчик.

«Родина» подбирается к стыкам

Россия — Лига PARI . 14-й тур
11 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Рейна – 11'     2:0 Дятлов – 90'    

Московская команда в прошлом туре потеряла очки во встрече с «Чайкой» (0:0) и вышла на матч со «СКА-Хабаровск» в совершенно другом настроении. Хозяева на первых минутах смяли соперника — отрезок доминирования завершился голом Йорди Рейны на 10-й минуте.

«Родина» нанесла за матч 18 ударов, семь из них — в створ. Отличную игру показал вратарь СКА Алексей Кузнецов — спас в нескольких эпизодах и потащил удар Артёма Максименко с пенальти.

Впрочем, у вратаря «Родины» Сергея Волкова тоже была работа — «СКА-Хабаровск» создал моментов на 1,59 xG. Хорошо известный по выступлениям за «Акрон» голкипер оформил четыре сейва. Гости вполне могли сравнять счёт, но подвела реализация.

«Родина» успокоила всех только в концовке, когда Илья Дятлов забил после передачи Ивана Тимошенко. Команда Хуана Диаса сократила отставание от зоны стыков до одного очка. Правда, на четвёртом месте находится «Урал», у которого теперь матч в запасе.

«Черноморец» потух в Волгограде

Россия — Лига PARI . 14-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Мальцев – 53'     2:0 Кайнов – 83'    
Удаления: Фомин – 90+3' / нет

После почти месячного отсутствия на родном стадионе футболисты «Ротора» вернулись домой и показали, что могут побеждать уверенно и красиво. Команда Дениса Бояринцева полностью переиграла «Черноморец»: 16:8 – по ударам, 8:2 — по ударам в створ, 57% владения против 43%.

«Ротор» сразу обрушил на ворота Михаила Штепы серию атак. Забавный момент случился на 17-й минуте — после удара Ярослава Арбузова мяч скользнул по внешней стороне сетки, хотя многим показалось, что был гол. На стадионе даже включили фейерверк. До перерыва «Черноморец» удержал 0:0.

Во втором тайме «Ротор» окончательно закрыл все вопросы. На 53-й минуте отличился Михаил Мальцев, на 82-й – результативным ударом отметился Максим Кайнов. Причём при счёте 0:1 «Черноморец» создал пару моментов, но вновь свою команду от неприятностей спас Никита Чагров.

Настроение «Ротору» подпортило только удаление Дениса Фомина в компенсированное время.

«Торпедо» идёт к отрицательному чемпионству, «Факел» — снова лидер
