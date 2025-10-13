«Решение есть, и оно прямо под носом». В УЕФА задумали революцию из-за кризиса игр сборных

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата проведения отбора на чемпионат Европы. «Возможно, отборочные матчи будут проходить по-другому. Игр не станет больше, но формат будет более интересным. Мы как раз думаем об этом», — сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

Чем не устраивает нынешний формат отбора и каким может быть новый

По данным The Times, УЕФА проведёт масштабный пересмотр системы отборочных матчей на фоне опасений, что вещатели и болельщики теряют интерес к таким встречам. В связи с этим создали специальную рабочую группу. Её задача — изучение вариантов изменения системы квалификационных турниров для чемпионатов мира и Европы.

Группа рассмотрит несколько различных систем. Среди них — использование Лиги наций УЕФА в качестве отбора к крупному турниру или та модель, что сейчас применяется в Лиге чемпионов. Две недели назад в Малаге состоялась встреча с участием генеральных секретарей 55 европейских федераций. Именно там им объявили о возможных изменениях. Делегаты обсудили плюсы и минусы системы Лиги наций и модели Лиги чемпионов.

Александер Чеферин вручает Криштиану Роналду трофей Лиги наций Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Доходы от трансляций и активность болельщиков во время отборочных матчах снижаются, — сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. — А в Лиге наций эти показатели растут. Вопрос обсуждали и раньше. Очень сложно найти формулу, которая позволит сохранить определённый уровень конкуренции для сильных сборных и предоставит возможности более слабым командам».

С 2023 года УЕФА использует женскую Лигу наций как квалификационный турнир для чемпионатов мира, Евро и Олимпийских игр. Новая рабочая группа рассмотрит вопрос целесообразности переноса подобной практики на мужские соревнования. Один из главных минусов системы — сокращение количества матчей с участием средних команд с более статусными соперниками.

Ещё один вариант — модель, которую используют в еврокубках. При таком раскладе каждая из 55 сборных должна провести шесть или восемь матчей с разными соперниками в зависимости от посева. В качестве примера приводят сборную Англии, которая в отборе ЧМ-2026 играет с Сербией, Албанией, Латвией и Андоррой. Ни одна игра не привлекает вещателей. Новая система позволила бы провести пару матчей с соперниками примерно того же уровня, что и Англия.

Единая таблица – как в Лиге чемпионов. Если переносить систему на нынешний отбор ЧМ-2026, то 12 лучших команд могли бы напрямую квалифицироваться в финальную стадию. А сборные с 13-го по 20-е место рубились бы дальше в стыках. Однако есть разница между клубными турнирами и турнирами с участием национальных команд. Формат Лиги чемпионов не считают «волшебной формулой» для отбора в зоне УЕФА.

При новом формате топовых матчей в ЛЧ стало больше Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Английское издание предлагает использовать модель Лиги чемпионов

В колонке Sunday Times обозначили минусы нынешнего отбора в зоне УЕФА к европейским турнирам на примере сборной Англии.

«Впереди у Англии матч со сборной, которая ниже её в рейтинге ФИФА более чем на сотню мест. Вторник, встреча с Латвией. Единственная официальная игра во время двухнедельной международной паузы. Как же скучно! Англия проиграла только один отборочный матч к крупному турниру с октября 2009 года. Тогда, кстати, уступила Украине в Днепропетровске. Но для Англии матч ничего не значил, ведь команда обеспечила себе первое место в группе.

Проблема заключается в отсутствии риска прохождения квалификации. 55 сборных, 24 из них попадают на чемпионат Европы. 43,6% — весьма внушительный показатель. Чтобы крупная сборная не отобралась на турнир, ей нужно действительно облажаться. Путь на ЧМ сложнее, но не сильно. Квалификацию пройдут 16 команд — 29% от общего числа. В последний раз, когда Англия не попала на турнир, УЕФА отправил на ЧМ 12 сборных плюс Германию как чемпиона.

Матчи с командами уровня Андорры или Сан-Марино уже давно воспринимаются как очень лёгкие. А когда ещё и Сербия не оказывает должного сопротивления, то вся драматичность улетучивается. УЕФА обеспокоен неэффективностью нынешней системы отбора. Есть ли какое-то решение? Да, и оно прямо под носом. Система, что используется в Лиге чемпионов.

Чтобы сделать международные перерывы интереснее, дайте каждой сборной по 10 матчей (пять — дома, пять — на выезде) с разными соперниками. По две из каждой корзины из 11 команд в зависимости от рейтинга. 16 лучших сборных поедут на ЧМ, исходя из положения в общей таблице».

Матч Англия — Андорра в отборе ЧМ-2026 Фото: PA Images via Getty Images

Автор статьи распределил 55 сборных по пяти корзинам. Кстати, он включил в число участников и сборную России. Далее — применение генератора случайных чисел. В первом случае англичанам пришлось бы играть дома с Хорватией, Норвегией, Македонией, Боснией и Герцеговиной, а также с Кипром. С кем в гостях? С Бельгией, Грецией, Финляндией, Беларусью и Фарерскими островами. Второе применение генератора случайных чисел — и у Англии новые соперники. Испания, Франция, Норвегия, Чехия, Шотландия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Кипр и Эстония.

«Можно напрямую отправить не 16 сборных, а 12, — продолжает автор статьи. — Команды, занявшие места с 13-го по 20-е, сыграли бы в стыковых встречах. Но нужно забыть о подстраховке в виде Лиги наций. Именно это отчасти и разрушило отборочные турниры: количество «чёрных ходов», «вторых шансов» и «пересдач», которые УЕФА предоставил, чтобы такие команды, как Италия, больше никогда не пропустили крупный турнир, зашкаливает. Всё можно сделать жёстче. Если ты не попадаешь в топ-16 (или в топ-24 в отборе на Евро), то не заслуживаешь места на крупном турнире».