Лучших ли вратарей вызывают в сборную России? Разбор статистики всех голкиперов РПЛ

В состав сборной России (окончательный или расширенный) включались в 2025 году едва ли не все основные вратари клубов РПЛ. Виталий Кафанов показывает – тренерский штаб национальной команды следит за каждым. Но насколько хороши голкиперы в нынешнем сезоне? Разбираемся в статистике всех первых номеров. Будет в этом списке и единственный легионер – уникальный персонаж для нашего чемпионата из-за лимита.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 10

Сколько сыграл «на ноль»: 2

39-летний капитан ЦСКА уже не сыграет за сборную России, если только не решит возобновить карьеру в ней, хотя по уровню ещё пригодился бы. В нынешнем сезоне РПЛ Акинфеев пропустил всего 10 мячей, тогда как по статистике xG нанесённые по его воротам удары потянули в общей сумме на 15,6. Таким образом, армейцы благодаря своему голкиперу получили на пять мячей меньше, чем могли. Игорь отразил 78% ударов и входит в топ-3 по этому показателю в нынешнем чемпионате.

Антон Митрюшкин, «Локомотив»

Антон Митрюшкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 10

Пропущенные мячи: 14

Сколько сыграл «на ноль»: 2

Митрюшкин на летних сборах выиграл конкуренцию у другого кандидата в сборную России Ильи Лантратова и проводит хороший сезон. Особенно запомнилась, конечно, его игра в последнем перед паузой на сборные матче с московским «Динамо». Антон выдавал сумасшедшие сейвы. Голкипер «Локомотива» пропустил 14 мячей за чемпионат, а по xG должен был больше (17,3). Он парировал 71% ударов по своим воротам и делит четвёртое-пятое места среди всех основных вратарей клубов РПЛ.

Станислав Агкацев, «Краснодар»

Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 7

Сколько сыграл «на ноль»: 6

Лучшего вратаря прошлого чемпионата России и в нынешнем сезоне пробить непросто. По пропущенным мячам «Краснодар» с Агкацевым – второй в лиге. Станиславу забили семь голов, а по xG соперники «быков» наиграли общими усилиями на 9,3. Голкипер краснодарской команды, как и Митрюшкин, отражает 71% ударов. Делит с ним четвёртое-пятое места. Пожалуй, именно Агкацев сейчас главный конкурент Матвея Сафонова в сборной страны.

Денис Адамов, «Зенит»

Денис Адамов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 7

Пропущенные мячи: 5

Сколько сыграл «на ноль»: 4

Сезон в роли первого номера «Зенита» начинал Евгений Латышонок, но, сыграв в четырёх матчах РПЛ, присел на скамейку. Следующие семь игр петербургской команды в чемпионате провёл Адамов. Причём в четырёх подряд выдавал «сухари». Почти не ошибался, разве что в игре с «Оренбургом» «привёз», не удержав мяч. Пропустил всего пять голов, а согласно xG должен был почти в два раза больше – 9,3. По предотвращённым голам Денис в топ-3 после Акинфеева и ещё одного вратаря, о котором – ниже. А по проценту отражённых ударов (80%) зенитовец и вовсе второй в лиге.

Максим Бориско, «Балтика»

Максим Бориско Фото: ФК «Балтика»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 6

Сколько сыграл «на ноль»: 6

«Балтика» пропустила меньше всех в чемпионате. Понятно, что это прежде всего заслуга команды в целом, но в значительной степени – и вратаря Бориско. Максиму забили только шесть мячей, тогда как по xG соперники калининградцев наиграли на 12,3. В два раза больше! По статистике предотвращённых голов Бориско лучший в РПЛ. Как и по показателю отражённых ударов – 83%. Кафанов признался – вызов голкипера «Балтики» не за горами.

Александр Максименко, «Спартак»

Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 17

Сколько сыграл «на ноль»: 3

А вот для вратаря «Спартака» нынешний сезон пока складывается неудачно. У Максименко уже 17 пропущенных мячей. И по xG красно-белые должны были получить на четыре-пять меньше – 12,6. У Александра худшее соотношение этих двух показателей – «-4,4». Голкипер красно-белых парировал 59% ударов. Здесь он на 15-м месте. Впрочем, по мнению Кафанова, Максименко не допускает результативных ошибок – во всём виновата спартаковская оборона.

Евгений Ставер, «Рубин»

Евгений Ставер Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 15

Сколько сыграл «на ноль»: 4

Голкипер «Рубина» тоже в этом сезоне закрепился в обойме национальной команды. Ставер действительно спрогрессировал, но всё же его статистика пока не топовая для РПЛ. Он пропустил 15 голов, а по «весу» ударов должен был меньше (xG – 12,9). Запомнилась, конечно, и его ошибка в матче с «Локомотивом», когда мяч после дальнего удара прошёл «сквозь» вратаря. По проценту отбитых ударов Евгений на восьмом месте в лиге – 66%.

Андрей Лунёв, «Динамо» Москва

Андрей Лунёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 8

Пропущенные мячи: 13

Сколько сыграл «на ноль»: 1

Лунёв на сегодняшний день как будто бы вне списка кандидатов в сборную России, но это можно объяснить его игрой за «Динамо». Не складывается для Андрея пока сезон. Он пропустил 13 мячей, а согласно xG бело-голубые должны были пропустить в его матчах на три-четыре меньше (9,7). По данному показателю хуже Лунёва только Максименко. А по проценту отражённых ударов динамовец и вовсе 16-й – всего 50%. Правда, кое в чём и Андрей лучший. У него самая высокая точность длинных передач – 79%.

Гиорги Шелия, «Ахмат»

Гиорги Шелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 10

Пропущенные мячи: 11

Сколько сыграл «на ноль»: 2

Уровень Шелии давно известен, и голкипер «Ахмата» держит его даже в 36 лет. В нынешнем чемпионате Гиорги парировал 69% ударов по своим воротам и по этой статистике делит шестое-седьмое места в РПЛ. Пропустил не больше, чем должен был – 11 мячей при xG 11,7. Новый тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который и сам в прошлом был вратарём, доверяет Шелии, хотя в спину тому дышит перспективный Вадим Ульянов.

Рустам Ятимов, «Ростов»

Рустам Ятимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 12

Сколько сыграл «на ноль»: 5

А вот и единственный легионер в списке – голкипер сборной Таджикистана Ятимов. Но и он родился и учился футболу в Нижнем Новгороде. В начале сезона у «Ростова» с Рустамом не всё было гладко, зато в последних четырёх турах сплошные «сухари». Ятимов пропустил в чемпионате 12 мячей при xG в 11,7. В общем, не больше и не меньше, чем должен был. У вратаря ростовчан 64% отбитых ударов, тут он лишь на 13-м месте в лиге.

Сергей Песьяков, «Крылья Советов»

Сергей Песьяков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 21

Сколько сыграл «на ноль»: 2

«Крылья Советов» многовато пропустили, однако могли бы ещё больше, если бы не Песьяков. В ворота Сергея залетел 21 мяч, а показатель xG застыл пока на отметке 22,3. 36-летний кипер парирует 64% ударов. По этому показателю он делит 10-12-е места среди всех основных вратарей команд РПЛ. Интересно, что Песьяков – лидер по количеству длинных передач (160), но, как ни странно, последний по точности (58%), хотя всегда славился игрой ногами.

Тимур Магомедов, «Динамо» Махачкала

Тимур Магомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 6

Пропущенные мячи: 7

Сколько сыграл «на ноль»: 1

Мы, конечно, помним, что с конца августа в воротах южного «Динамо» обосновался Давид Волк. Но у него только пять матчей в чемпионате, а у Магомедова – шесть. Вдобавок в 11-м туре с «Балтикой» сыграл именно Тимур, поэтому пока берём его как первого номера махачкалинцев. Магомедов пропустил семь мячей – практически столько и должен был по xG (6,3). Он отбил 65% ударов, занимает девятое место по показателю надёжности среди голкиперов РПЛ.

Виталий Гудиев, «Акрон»

Виталий Гудиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 10

Пропущенные мячи: 17

Сколько сыграл «на ноль»: 1

Летний новичок «Акрона» Гудиев играл с 1-го тура и только в 11-м присел на скамейку. Возможно, штаб «Акрона» решил, что Виталию нужна пауза, а может быть, всё дело в желании выпустить против «Зенита» воспитанника петербургского клуба Александра Васютина. Что у Гудиева по цифрам? Пропустил 17 мячей при xG в 16,6. Отразил 69% ударов – делит шестое-седьмое места. Входит в топ-3 по точности длинных передач. Но, наверное, в любой команде, где был бы Артём Дзюба, у голкипера улучшалась бы эта статистика.

Богдан Овсянников, «Оренбург»

Богдан Овсянников Фото: ФК «Оренбург»

Матчи в сезоне РПЛ: 11

Пропущенные мячи: 22

Сколько сыграл «на ноль»: 1

«Оренбург» тоже с самого начала сделал ставку на голкипера-новичка и не стал брать на его место другого даже после внезапного возвращения в РПЛ. Пока у Овсянникова только один «сухарь», добытый, как ни удивительно, ещё в матче 1-го тура с ЦСКА. Богдан пропустил 22 мяча. По xG должен был на два-три меньше (19,7). Он отбил 61% ударов. Вратарь оренбуржцев – 14-й по показателю надёжности. Опережает только Максименко с Лунёвым. Но как это звучит!

Никита Медведев, «Пари НН»

Никита Медведев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 10

Пропущенные мячи: 20

Сколько сыграл «на ноль»: 1

Медведев умеет делать красивые сейвы и брать пенальти – за последний год Никита справился с четырьмя 11-метровыми. Отсюда ощущение, что ему забивают намного меньше, чем должны. Однако по xG это не так: Медведев пропустил 20 мячей при показателе в 20,1. Он отразил 64% ударов – делит 10-12-е места в РПЛ. Но в любом случае, говоря о недоукомплектованности «Пари НН», эксперты вряд ли подразумевают вратарскую позицию.

Юрий Дюпин, «Сочи»

Юрий Дюпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матчи в сезоне РПЛ: 6

Пропущенные мячи: 10

Сколько сыграл «на ноль»: 1

«Сочи» пропустил больше всех в РПЛ и по ходу сезона использовал уже трёх вратарей. В конце концов, в стартовом составе закрепился опытный Дюпин. 37-летнему действующему чемпиону России забили 10 мячей в шести матчах. Согласно xG столько и должны были (10,4). Юрий отразил 64% ударов, и делит 10-12-е места с Медведевым и Песьяковым. Наградой за труд стал первый «сухарь» – в матче с махачкалинским «Динамо» в 10-м туре.

Общая таблица вратарей команд Премьер-Лиги