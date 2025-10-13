«У меня нет шансов в сборных Сербии и Черногории». Божович — о политике в спорте и Фарерах

Сразу две самые близкие Миодрагу Божовичу сборные в это окно ФИФА оказались в эпицентре новостей: Черногория ухитрилась пропустить четыре мяча от 136-й сборной мира, а Сербия проиграла дома Албании и отправила в отставку Драгана Стойковича. Обсудили с экс-тренером московского «Динамо», «Локомотива» и ещё пяти клубов РПЛ октябрьские сенсации ЧМ-2026.

— Три подряд победы Фарер в отборе ЧМ-2026 — чудо?

— Чудеса очень редко случаются. Последние две победы они одержали дома, а там очень сложно играть. Поле в Торсхавне искусственное, погода в это время года тоже неважная. Фарерцы привыкли играть в таких условиях, а гостям тяжело приспособиться. Потом у них организованная команда: порядок в игре, высокая дисциплина. Поэтому меня не удивило ничего. К сожалению, победа в матче с Черногорией оказалась слишком крупной, но хозяева могли и больше четырёх забивать!

— Как ваши земляки умудрились 0:4 проиграть?

— У Черногории недавно сменили тренера — возможно, это тоже повлияло на игру. Думаю, сыграла свою роль и недооценка соперника. Они думали, что на Фарерах нет футболистов высокого — одни любители выступают. Да, среди них нет представителей больших клубов, однако как команда они очень хороши.

Сборная Фарерских островов Фото: fsf.fo

— Два гола черногорцам забил Сёренсен из второй лиги Словении, ещё один – Фредриксберг из чемпионата Фарер.

— Да-да! Там вообще нет игроков из высших лиг — кроме высшей лиги Фарерских островов.

— В чём феномен этой маленькой сборной?

— Дисциплина и самоотдача. Команда классно использует стандарты. Вчера вечером чехи давили, создали достаточно моментов. А Фареры дважды поймали гостей на контратаках — и забили два. Я же говорю, они очень хорошо себя чувствуют дома. Вспомните, даже Хорватия у них там еле-еле выиграла — 1:0.

— Верите в выход Фарерских островов на ЧМ-2026?

— Честно говоря, не верю. Но никогда не говори никогда.

— У Черногории четыре подряд поражения с общим счетом 0:12. Футбол в стране в упадке?

— Идёт смена поколений. Футболисты, которые раньше определяли лицо сборной, потихоньку заканчивают карьеру. Их места занимают молодые, а им нужно время. Я думаю, что у команды Черногории есть перспектива. Через какое-то время там будет сильная сборная. Талантливых ребят на подходе достаточно много.

— А что с Сербией произошло?

— Какая ситуация в стране, такая же и в футбольной сборной. У нас сейчас внутри Сербии как будто две страны. Политика часто вмешивается в дела футбола. Это всё негативно влияет на сборную. У нас в Белграде стадион «Црвены Звезды» вмещает 50 тысяч зрителей. Окей, с учётом закрытия 20% трибун (наказание от УЕФА за беспорядки. — Прим. «Чемпионата») собралось бы минимум 40 тысяч человек.

А президент страны принял решение играть с Албанией в Лесковаце, на восьмитысячной арене. Это же совершенно другая атмосфера! Плюс билеты давали только сторонникам президента. Многие из этих людей на футболе никогда не были. Обстановка на стадионе была как в театре! Думаю, это очень повлияло на футболистов. Поддержки болельщиков им не хватило. И поле в Лесковаце было плохое. Так всегда бывает, когда политика влезает в футбол.

— Отставка Стойковича — неожиданность?

— Нет. Такие поражения в Сербии никто не прощает.

Драган Стойкович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

— Это реакция на 0:1 от Албании или 0:5 от Англии тоже припомнили?

— 0:5 от Англии можно хотя бы немного понять. А вот поражения от более слабой сборной здесь не прощают.

— Вас на помощь сборная Черногории или Сербии не звала?

— Меня никто не хочет. Черногорцы думают, что я серб, а сербы — что черногорец, ха-ха. Поэтому у меня никогда не будет шанса в сборных Черногории и Сербии.

— Пишут, что Станкович может быть среди кандидатов. Похоже на правду?

— Да, я в это верю. Здесь говорят: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии.

— А в «Спартаке» у Деяна ещё есть будущее ?

— Если он будет выигрывать со «Спартаком», то, конечно, есть. Всё зависит от результатов. Пока ещё всё в руках Станковича. Он способен достичь хороших результатов.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какие планы у вас?

— Пока нет ничего такого, что бы меня заинтересовало. От нескольких предложений я отказался сам. Жду чего-то серьёзного.

— Из России?

— Почему нет? Я готов вернуться. У меня о России только хорошие воспоминания.