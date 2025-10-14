Скидки
Россия — Боливия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 14 октября 2025

Россия играет со сборной из Южной Америки! Важный матч для команды Карпина. LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
,
Россия — Боливия
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 14 октября, состоится товарищеский матч – сборная России в Москве примет команду Боливии. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Команда Валерия Карпина впервые после бана встречается со сборной из Южной Америки. Боливия сейчас в расцвете сил, команда наконец-то снова близка к попаданию на чемпионат мира. Осталось не вылететь в стыках, и тогда поездка в США, Канаду и Мексику в кармане.

Сборные России и Боливии никогда прежде не играли. Точнее встречались, но южноамериканцы сразились с так называемой Россией «Б» – на групповом этапе Золотого кубка Джавахарлала Неру. Команда Юрия Сёмина победила 2:1, а забивали тогда Виталий Никулкин и Олег Гарин.

