Насыщенное 14 октября: матчи Испании, Португалии и Англии в отборе к ЧМ по футболу, «СЮ» — «Ак Барс» и «Филадельфия» — «Флорида» в хоккее!

Топ-события вторника: Россия против Боливии, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и Единая лига

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Флорида» продолжит победную серию?

«Флорида» уверенно начала сезон, выиграв три стартовых матча. Да, победы лёгкими не получились, но для команды Мориса, которая потеряла двух лидеров, важен сам факт. «Филадельфия» же, наоборот, не может пока выиграть, а у Матвея Мичкова до сих пор 0 очков. Ждать первые очки от россиянина в матче против действующего чемпиона?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сколько очков наберёт Капризов?

Кирилл Капризов, подписавший рекордный контракт перед началом чемпионата, ударно стартовал, набрав шесть очков в двух играх. Лучше провести те матчи, наверное, было нельзя. «Миннесоту» и «Лос-Анджелес» сейчас объединяет одно – команды одержали по одной победе. Кто одержит вторую победу в сезоне?

🏀 15:30: «Енисей» — «УНИКС», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: казанцы оступятся?

На данный момент в Единой лиге ВТБ есть лишь одна команда, которая не проиграла ни одного матча, — УНИКС. Казанцы победили во всех трёх встречах, причём крайне уверенно! «Енисей», напротив, уступил во всех своих матчах, но был очень близок к победе в игре с МБА-МАИ. Удастся ли клубу из Красноярска удивить лидера чемпионата?

🏒 17:00: «Трактор» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Авангард» возьмёт реванш?

«Трактор» и «Авангард» уже встречались в нынешнем сезоне – тогда команда Бенуа Гру остановила набравших ход омичей, уверенно выиграв со счётом 5:1. Тогда у парней Ги Буше ничего не получилось, особенно в первом периоде. У «Авангарда» провёл первый матч Майкл Маклауд, но очков не набрал. Припас голы и передачи для «Трактора»?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ак Барс» не оставит «Салавату» шансов?

Первый очный матч в нынешнем чемпионате болельщики прозвали худшим «зелёным дерби» за последнее время. Обе команды тогда испытывали кучу проблем, а казанцы победили по причине того, что их мастерство кратно превышало уфимское. «Салават» усилился на рынке, подписав Берлёва и Хохлачёва. Помогут ли они башкирской команде?

⚽️20:00: Россия — Боливия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли Россия ещё одну победу?

Сборная России продолжает беспроигрышную серию. Команда Валерия Карпина уже не уступает в 20 встречах подряд! Впереди — матч в Москве с Боливией. Если на домашнем высокогорье южноамериканская команда опасна, то в гостях выступает посредственно. Поэтому Россия — большой фаворит встречи. Ждём ещё одну победу!

⚽️21:45: Андорра — Сербия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 8-й тур

Интрига: Сербия останется в гонке за ЧМ?

В прошлом матче Сербия уступила принципиальному сопернику — Албании (0:1). Поражение откинуло команду на третье место по потерянным очкам. Теперь сербы не являются фаворитами даже в борьбе за вторую строчку (даёт право сыграть в стыках). Сербия уволила тренера Драгана Стойковича. Поможет ли встряска? Впереди у команды ещё три матча, первый — с Андоррой. Сербы обязаны набирать три очка, иначе о ЧМ-2026 можно забыть.

⚽️21:45: Испания — Болгария, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа Е, 4-й тур

Интрига: Испания рвётся на ЧМ-2026

Испания набрала девять очков после трёх матчей квалификаций. Команда Луиса де ла Фуэнте не испытывает проблем на пути к чемпионату мира. И в следующем туре испанцы примут дома Болгарию. Мало сомнений, что хозяева заберут три очка. Главная интрига: сколько мячей забьёт Испания?

⚽️21:45: Турция — Грузия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа Е, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: важнейший матч в борьбе за ЧМ

Сборная Турции после трёх туров набрала шесть очков, Грузия — три. Предстоящий матч решит многое в судьбе команд. Победа турок на 99% гарантирует им минимум второе место и стыки. А вот если сильнее окажется Грузия, то команда включится в гонку за ЧМ-2026. Поражение же наверняка лишит команду Вилли Саньоля реальных шансов.

🎦 ⚽️21:45: Италия — Израиль, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа I, 8-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: Италия сохранит надежды на первое место?

Сборная Италии поставила себя в тяжёлое положение. Команда на шесть очков отстаёт от Норвегии (при матче в запасе), права на ошибку нет. Впрочем, даже если итальянцы сравняются с конкурентом, то сильно уступают ему по разности мячей. Так что Италии нужно обыгрывать всех соперников разгромно. Впереди у команды Дженнаро Гаттузо матч с Израилем, который всё ещё надеется попасть на ЧМ-2026. И если израильтяне победят, то сравняются по очкам с Италией! Тогда у них появятся варианты отобраться в стыки.

⚽️21:45: Латвия — Англия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа K, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Англия оформит выход на ЧМ-2026?

Англия идеально проходит отборочный этап на чемпионат мира. Пять побед в пяти матчах — и первое место в группе. Если команда Томаса Тухеля обыграет в гостях Латвию, то уже гарантирует себе место на ЧМ-2026! Не самая сложная задача для топ-сборной.

⚽️21:45: Португалия — Венгрия, ЧМ-2026, отбор — Европа, группа F, 4-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Португалия обыграет главного конкурента?

Португалия побеждает в квалификации на ЧМ-2026, но матчи получаются нервными. С Венгрией (3:2) решающий мяч забит на 86-й минуте, с Ирландией (1:0) — на 90+1-й. Впереди у команды Роберто Мартинеса вторая игра с венграми. Если Португалия одержит победу, то оторвётся от главного конкурента восемь очков за два тура до финиша. Де-факто португальцы обеспечат себе место на ЧМ-2026. Но нынешнее состояние команды указывает, что у Венгрии есть шанс на мини-чудо в Лиссабоне.