Вратарь сборной отказался от спортивного гражданства России. И получит шанс попасть на ЧМ

Хайкин вот-вот станет норвежцем — и, возможно, поедет на чемпионат мира вместе с Холандом. Как так получилось и переживает ли Карпин?

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Как сообщает Sport Baza, вратарь указал в системе ФИФА новое – Великобританию. В ближайшее время Хайкин рассчитывает снова поменять гражданство — уже на Норвегию. Никита получает норвежский паспорт по ускоренной программе: он сдал языковые тесты и планирует выступать за национальную команду страны.

По данным источника, тренерский штаб сборной России четыре раза за последнее время приглашал Хайкина. Однако голкипер «Будё» отказывался от приезда в расположение команды. В ноябре 2024 года Хайкин в интервью Avisa Nordland уже рассказывал, что планирует получить паспорт Норвегии. Однако он отметил: футбол – не основная причина решения.

Никита Хайкин — в ноябре 2024-го голкипер «Будё-Глимт» «Это то, чего я хочу. Не по футбольным причинам, а из-за семьи. Моя невеста — норвежка, и я планирую остаться здесь жить. Хотел бы стать норвежцем, так как люблю эту страну. Люди из сборной Норвегии никогда не контактировали со мной. В таком случае им придётся это сделать, потому что сам я не буду выходить на связь. В первую очередь думаю о будущем моей семьи и жены. Вот почему хочу получить норвежское гражданство. Но очевидно, что мне нравится эта идея со сборной Норвегии, так что посмотрим».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен тогда заявил, что не исключает возможный вызов голкипера: «Конечно, Хайкин был бы уместен как кандидат в сборную. У него был небольшой спад после того, как Никита вернулся [из «Бристоль Сити» в «Будё-Глимт»], но затем, на мой взгляд, он хорошо проявил себя, особенно в международных матчах за свою команду».

Хайкин вызывался в сборную России в 2021 году, однако остался в запасе во встречах отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Поэтому сейчас он может выступать за любую страну, гражданство которой у него есть (Великобритания, Израиль, Россия и скоро – Норвегия). В январе 2025-го тренер вратарей российской команды Виталий Кафанов отметил, что получение норвежского паспорта ничего не меняет для Хайкина: «Недавно разговаривал с Никитой. Он отыграл ещё один хороший сезон, стал в очередной раз чемпионом Норвегии, его команда успешно выступает в еврокубках. Путь в сборную для него открыт. Получение гражданства ничего не меняет, при этом он остаётся гражданином России».

Однако Хайкин так и не оказывался в сборной. Но в апреле Никита в проекте Okko «Западная трибуна» в разговоре с Нобелем Арустамяном снова отметил, что планирует получить паспорт Норвегии именно по семейным причинам.

Никита Хайкин голкипер «Будё-Глимт» «Я вырос в России и считаю себя русским, как ни крути. Для меня честь — иметь российский паспорт. У меня очень много родственников и друзей в России. Он даёт ощущение, что я русский. Но тебе не нужен паспорт, чтобы ощущать себя кем-то. Я прожил в России очень важный отрезок своей жизни. Я планирую получать норвежский паспорт. Он мне нужен для того, чтобы жить в Норвегии спокойно и не думать о завтрашнем дне. Без трудоустройства в Норвегии я не могу жить тут больше трёх месяцев. Для нашей семьи это важно. Чтобы я мог жить тут на постоянной основе».

Эмефи Атта, агент голкипера, также не исключал возможности выступления за сборную России. Но уже намекал, что Хайкин может сыграть за Норвегию. «Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже. Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу», – сказал Атта Sport24.

Кафанов в мае 2025-го отметил, что Хайкин «хочет выступать за сборную России». Но уже не исключал, что после получения гражданства Норвегии он окажется в другой команде. Сам Никита также ожидал получения паспорта и рассказывал о предстоящих языковых тестах. А в июле в интервью VG он намекнул, что товарищеские матчи сборной России – не та история, в которой он поможет команде: «Я общался с тренером вратарей, которым восхищаюсь и которого уважаю. Мы поддерживаем связь, но в сложившейся ситуации мой визит в сборную России не поможет. У нас общее понимание того, что происходит и что лучше для меня сейчас».

Никита Хайкин в «Будё-Глимт» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В октябре издание Walla сообщило, что перед началом отборочного цикла ЧМ-2026 в Израиле рассматривали возможность вызова Хайкина. Однако в сборной посчитали, что убедить Никиту будет трудно, так как он «получает гражданство Норвегии и видит себя потенциальным кандидатом на вызов в сборную». Теперь футболист находится на финишной прямой к норвежскому паспорту. И выступлению за национальную команду страны.

Что говорят в России о получении Хайкиным гражданства Норвегии?

Юрий Сёмин возглавлял «Мордовию», когда Хайкин находился в молодёжной системе клуба. Тренер считает, что Никита не станет потерей для сборной России: «У Хайкина был тяжёлый карьерный путь, а в России он играл только в «Мордовии» и нигде больше. Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в «Зенит», ни в «Спартак». Играл в Израиле, Англии — поездил по миру. А приглашения от наших команд не было. Наверное, поэтому сейчас он принял решение играть за Норвегию. В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря».

А вот реакция главного тренера сборной Валерия Карпина. Он, кажется, не особо расстроен:

– У меня информации никакой нет. Узнали об этом, как и вы — сказал Витальевич (Кафанов. – Прим. «Чемпионата»). Ну отказался и отказался. Не знаю, откуда об этом узнал Кафанов — из газет или от Никиты.

– Вы с Хайкиным по этому поводу общались?

– С ним лично – не общался. С вратарями общается Кафанов. Не знаю, общались они или нет. Мы вызывали его уже давно. Человек принял такое решение, окей.

Какая перспектива у Хайкина в сборной Норвегии?

Никита – основной вратарь «Будё», с этим клубом он в прошлом году дошёл до полуфинала Лиги Европы, а в нынешнем его команда впервые сыграла на групповом этапе Лиги чемпионов: в первых двух турах оформили ничьи с одинаковым счётом 2:2 – с пражской «Славией» и «Тоттенхэмом».

Уровень Хайкина – весьма серьёзный для Норвегии. Основной кипер сборной Эрьян Нюланд представляет «Севилью», но он там лишь второй вратарь и уже месяц как не играет в Ла Лиге. К тому же он старше Никиты на пять лет (35 лет против 30), что тоже как бы ещё больше приоткрывает дверь в сборную россиянину. А если учитывать, что Норвегии осталось шаг до первого с 1998 года ЧМ, команде наверняка неплохо бы освежить вратарскую линию в преддверии долгожданного турнира.