«Бесчеловечно играть в таких условиях». Главный «чит» Боливии — уникальный стадион!

На матчи в высокогорье жаловались Неймар и Месси, но боливийцы переехали ещё выше! Всё ради ЧМ-2026.

Сборной России предстоит товарищеский матч с Боливией в Москве. А если бы наша команда отправилась в гости, то попала на самый высокогорный стадион в мире. Боливия проводит матчи в Эль-Альто на высоте 4150 метров над уровнем моря! И каждый выезд соперников к боливийцам – один сплошной ад.

Ранее Боливия играла на стадионе «Эрнандо Силес» в столице (де-факто) – Ла-Пасе. На арене проходили финалы Кубка Америки 1997 года и Южноамериканского кубка – 2004. Там же свои домашние матчи в отборочных циклах на высоте 3600 метров над уровнем моря проводила Боливия. Соперники постоянно жаловались на невыносимые для игры условия в высокогорье. А на Кубке Америки – 1997 боливийцы дошли до домашнего финала, только там уступив Бразилии (1:3).

В 2001 году Боливия взяла реванш у бразильцев в отборочном цикле ЧМ-2002 (3:1). А в 2009-м состоялся знаменитый матч с Аргентиной, завершившийся разгромной победой боливийцев со счётом 6:1. «Первое, что вы видите в раздевалке в Боливии, – это баллоны с кислородом. Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков – лёгкие просто горят. И думаешь: «Ох, а я считал, что готов к этому», – рассказывал экс-игрок сборной Венесуэлы Алехандро Морено.

СТАДИОН «ЭРНАНДО СИЛЕС» Фото: Universal Images Group via Getty Images

Соперники боливийцев во время матчей на «Эрнандо Силес» постоянно жаловались на плохое самочувствие. У неподготовленных к высокогорью футболистов снижалась работоспособность, скакал пульс, возникали головная боль и тошнота. Например, подобное рассказывал Лионель Месси после гостевой встречи с Боливией (1:1) в 2013 году: «Здесь страшно играть. Каждый раз после ускорения приходится восстанавливаться. У футболистов головные боли и головокружение». А полузащитнику аргентинцев Анхелю Ди Марии понадобилась кислородная маска прямо во время матча.

А в 2017 году в интернете появилась фотография из раздевалки сборной Бразилии после матча в Ла-Пасе (0:0). На ней футболисты команды сидели в масках от кислородных баллонов. Неймар же высказался об игре на высоте 3600 метров в соцсетях.

Неймар нападающий сборной Бразилии «Бесчеловечно играть в таких условиях. Поле, высота, мяч — всё плохо».

Попытка изменить ситуацию с «читерскими» домашними матчами Боливии произошла в 2007 году. Тогда бразильский «Фламенго» страдал во время гостевого матча Кубка Либертадорес с «Реалом Потоси» (2:2). Футболисты бразильцев по ходу встречи постоянно подбегали к кислородным баллонам. «Фламенго» пожаловался в ФИФА на «бесчеловечные» условия и пообещал бойкотировать все следующие матчи в высокогорье. В итоге на 57-м Конгрессе ФИФА было принято решение о запрете проведения международных встреч на стадионах, расположенных на высоте свыше 2500 метров над уровнем моря.

ИГРОКИ СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ В КИСЛОРОДНЫХ МАСКАХ ПОСЛЕ МАТЧА С БОЛИВИЕЙ Фото: Бразильская конфедерация футбола

Тогдашний президент Боливии Эво Моралес назвал это «футбольным апартеидом» и дискриминацией жителей высокогорья. А Диего Марадона раскритиковал президента ФИФА Зеппа Блаттера, упомянув при этом Россию: «Блаттер не знает, что такое играть в футбол, потому что сам никогда не бил по мячу. Его решение просто абсурдно. Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилететь в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России из-за холодного климата».

В итоге в мае 2008 года запрет на игры в высокогорье сняли. Для «Эрнандо Силес» было сделано исключение, поскольку у него статус национального стадиона. В последующие годы власти Боливии устраивали акции с целью привлечения внимания к «несправедливому» отношению к высокогорным аренам.

Переезд с «Эрнандо Силес» на стадион в Эль-Альто – новый хитрый ход боливийцев. Они поднялись ещё на 550 м, чтобы соперникам было труднее. Хотя «Эрнандо Силес» больше (рассчитан на 41 тыс. зрителей против 22 тыс.) и считается главным стадионом Боливии (как «Лужники» в России). Сборная пользуется всеми способами для достижения результата. На чемпионате мира Боливии не было с 1994 года – команда мечтает прервать серию.

Оскар Вильегас главный тренер сборной Боливии «Футбол состоит из деталей. Это не значит, что со сменой стадиона мы выиграем [все матчи]. Просто уделяем внимание деталям, которые позволят нам быть более эффективными. Психологический и эмоциональный аспекты также играют роль. Это нам очень поможет».

Отборочный цикл чемпионата мира 2026 года – показательная история. Боливия в девяти домашних встречах одержала пять побед, дважды сыграла вничью и уступила всего два раза (Аргентине и Эквадору). На выезде – восемь поражений и всего одна победа (над худшей командой отбора – Чили).

А благодаря домашнему успеху в последнем туре с Бразилией (1:0) боливийцы поднялись на седьмое место и сыграют в стыковых матчах. Статистика встречи наглядно отражает, насколько команде Карло Анчелотти было трудно на высоте четырёх километров: 23:10 по ударам и 1,84 – 0,34 по xG (ожидаемые голы). «Среди положительных моментов – я видел, как команда старалась. Играть здесь [в условиях высокогорья] крайне тяжело. Об этом было известно. Игроки прикладывали огромные усилия, матч был очень сложным, трудным как в плане физики, так и техники», – отметил после матча тренер бразильцев.

МАТЧ БОЛИВИЯ — БРАЗИЛИЯ (2025 год) Фото: Buda Mendes/Getty Images

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Шауд раскритиковал Боливию за приём: «Мы приехали играть, но то, что мы увидели с момента нашего прибытия, было абсолютно антифутбольным. Даже на этой высоте в 4000 м мы играли против судей, полиции и болбоев, которые то убирали мячи с поля, то возвращали их обратно. Настоящий хаос. Это не то, чего мы ожидаем от мирового или южноамериканского футбола. Мы хотим развиваться дальше. Такого отношения, особенно при игре на большой высоте, не должно быть». Но для Боливии самое важное – успешный итоговый результат любыми способами.

В марте 2026 года боливийцы сыграют в межконтинентальных стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира. Соперниками станут: Новая Каледония как победитель пятого раунда плей-офф в Азии, победитель второго раунда плей-офф в Африке, а также два представителя Северной и Центральной Америки. Поэтому встреча Боливии с Россией – не только возможность сыграть с сильным соперником из другой конфедерации, но и подготовка к потенциальной встрече в неудобных условиях.