Перешёл от главных конкурентов и рвал англичан с Егоровым. Экс-босс «Чемпа» — к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Наверное, я просто не мог не связать жизнь со спортом. Сам из спортивной семьи, и уже с детства в моей жизни был футбол — и ДЮСШ, и всё остальное. А ещё теннис, самбо, бокс, волейбол… В общем, понятно. А в 17 лет я пришёл в рекламное агентство, где тогда работал Руслан Медведь — будущий коммерческий директор «Чемпионата».

В тот момент я как раз задумывался, чем дальше заниматься, что мне нравится. Было два основных интереса: спорт и документальное кино. Но документалистика — это что-то некоммерческое, а мне, пареньку из Бибирева, всё-таки хотелось денег. К тому же я уже поработал на Кубке Кремля, на Кубке Дэвиса и понял, что спорт — нормальное направление, которое растёт, в которое идут спонсоры. Туда и пошёл. В агентстве, помимо прочего, занимался корпоративными мероприятиями, и мы в том числе выступали подрядчиком «Чемпионата» — например, на фестивале «Спортивная волна».

Максим Сырейщиков и Руслан Медведь Фото: «Чемпионат»

Потом оказалось, что офис нашего агентства находится по соседству со Sports.ru – через некоторое время я туда попал, и мы с Русланом уже начали конкурировать, но в то же время продолжали общаться. И ещё через полтора года меня позвали на «Чемпионат».

Над предложением думал два-три месяца, общался с совладельцем «Спортса» Дмитрием Навошей… Тогда было время буйного роста стартапов — «Фейсбук»*, «Инстаграм»*… Казалось, нужно успеть стрельнуть в космос — условно, захватить половину европейского или даже мирового рынка. И «Чемпионат» выглядел более нацеленным на глобализацию проектом (мы ведь и правда открыли офис в Киеве перед Евро-2012…) В общем, вот так я оказался на «Чемпе».

Переход к конкуренту и холивары как культурный ход

Конечно, в то время трансфер из «Спортса» в «Чемпионат» — это почти как из ЦСКА в «Спартак». Знаете, когда через несколько лет Артём Дзюба перешёл из «Спартака» в «Зенит», мы с Димой Сергеевым долго спорили, насколько это нормальный поступок. И я был как раз на стороне Дзюбы: раз Артём предпринял миллион попыток и не стал чемпионом со «Спартаком», раз ему тесно в команде и надо расти, почему нет?

И ведь Дзюба действительно всё всем доказал. Кстати, забавно, что в какой-то момент именно Диме, осуждавшему переход Артёма, пришлось вручать ему приз от РПЛ и «Чемпионата» как MVP очередного месяца — тяжеленный железный мячик.

Артём Дзюба и Дмитрий Сергеев Фото: «Чемпионат»

Мне-то, в отличие от Дзюбы, ничего доказывать не надо было, но из-за лютой конкуренции некоторые восприняли переход на «Чемп» действительно как предательство. Многие из «Спортса» потом несколько лет со мной не общались! Хотя оставалась и куча друзей.

А ведь ещё тогда были в моде срачи в соцсетях — между сотрудниками, руководством. Весёлое было время! Существовал даже целый сайт Roem, который освещал такие срачи. Конечно, участвовал во всём этом и я. Мне «Фейсбук»* присылает напоминания про старые посты — многие из них я скрыл, потому что если читать сейчас, то это какое-то днище! А тогда мог высмеивать разные проекты конкурентов, которые казались кринжовыми. Например, однажды обратил внимание, как в рекламных кампаниях для двух разных клиентов «Спортса» Вася Уткин был в одной и той же рубашке. Сделал скрины, выложил — можно сказать, поябедничал, как какой-то школьник.

Максим Сырейщиков Фото: Из личного архива Максима Сырейщикова/«Чемпионат»

Тогда это было в порядке вещей. Ещё не отцвели всякие-разные «Удаффкомы», поэтому срач в интернете был своеобразным культурным кодом. Потом, конечно, всё это поутихло, холивары прекратились, а у «Чемпионата» со «Спортсом» по инициативе друг друга даже возникли какие-то совместные проекты.

Что же до Уткина, то Вася припоминал мне тот пост несколько лет спустя, когда мы придумывали разные совместные проекты и даже приятельствовали. Кстати, уже когда я стал управляющим директором «Чемпионата», очень долго уговаривал, чтобы Вася начал писать для нас, но глобально не срослось.

«Убийство» новостей и призыв есть мороженое

На «Чемпионате» я как зам коммерческого директора занимался сначала спецпроектами, а постепенно ко мне перешла вся реклама на сайте. Придумывали много интересного. Например, в честь релиза фильма «Хитмэн: Агент 47» запустили функционал, в котором пользователи могли «убивать» на сайте скучные новости.

Люди должны были жаловаться на скучные, на их взгляд, новости, и если таких жалоб становилось много, то появлялась какая-то специальная заглушка. А «Чемпионат» заодно получил интересную обратную связь насчёт ленты новостей. Не могу сказать, что до «убийства» дошло много новостей, но функционалом читатели пользовались активно.

Ещё вспоминаю, что раньше были такие ограничения, что при серьёзных технических работах сайт приходилось, по сути, «закрывать»: ночью он вырубался на несколько часов. Современные серверные технологии уже позволяют без этого обойтись, а тогда же шли бесконечные редизайны, «гонки века» с конкурентами… В общем, на горизонте был очередной технический релиз, причём он накладывался на какое-то важное спортивное событие. И мы договорились с брендом мороженого: появлялась заглушка, на которой людей призывали прогуляться, выспаться и поесть мороженое. Сервисов доставки тогда ещё не было, так что человек должен был сфотографировать промокод и куда-то с ним сходить. Это было лето, и потом по чекам мы провели, что немалое количество людей воспользовалось этой акцией.

Много было классных проектов, в какой-то момент за год выходило под 50 спецов! Например, с Visa про историю Олимпийских игр — ох, помню, как покупали для него иллюстрации за бешеные деньги… Ещё памятна «Непотека» с Rexona: если прошёл больше всех шагов, то получал денежный приз, тебе помогали погасить ипотеку или кредит.

Про великого Хлопика, чуть не ставшего талисманом российского чемпионата мира по хоккею, уже вспоминала Лена Константинова. Это была просто пушка-бомба! Когда всё это полетело, мы даже сублицензировали бренд Хлопика, сделали с ним футболки, использовали на каких-то мероприятиях — в общем, персонаж зажил настоящей жизнью!

Предчувствие медиафутбола и победа над англичанами

За время моей работы прошли, наверное, три или четыре ребрендинга холдинга, в который входил и входит «Чемпионат». Менялись офисы, люди, масштабы, декорации… Но при этом «Чемп» наряду с «Афишей» стабильно был в топ-2 медиа холдинга по разным метрикам, таким как аудитория, рекламная выручка, разные движухи вроде билетов и атрибутики, которые всё же нельзя было назвать большими бизнесами. В общем, чем-то напоминало стартап – мы были постоянно перспективными, как Павленко в «Спартаке», но, в отличие от него, стабильно давали результат.

В 2016 году получил от Димы Сергеева предложение стать управляющим директором «Чемпионата». Задачи были понятные: я тогда занимался коммерцией не только на «Чемпионате», но и по всему холдингу, а теперь должен был вновь сфокусироваться на «Чемпе». И у меня, и у Димы была уверенность, что можно найти для сайта больше денег. Параллельно возникал интереснейший челлендж по глобальному управлению проектом.

Максим Сырейщиков Фото: «Чемпионат»

В итоге за год мы и кучу денег заработали, и оптимизировались. Так что я кайфанул и решил, что пришло время двигаться дальше — всё-таки восемь лет на одном месте, усталость металла… Я пошёл покорять новые высоты, не уходя из спортивных медиа, и при этом понимал, что «Чемпионат» в момент моего ухода существует довольно автономно, ничего не разрушится.

Что не удалось сделать? Обидно, что не взлетел наш футбольный клуб. К нему имели отношение Дима Сергеев, Артём Загумённов, я, но в целом это была не корпоративная команда, а вполне серьёзная, постоянно игравшая в разных любительских чемпионатах под нашим брендом. Насколько я знаю, они и сейчас живы, нашли себе нового партнёра. Жаль, что тогда ещё не пахло Медиалигой, а то у нас точно получилось бы продвинуть этот проект!

Леонид Барац и Максим Сырейщиков Фото: «Чемпионат»

К слову о Медиалиге. Конечно, первая ассоциация — это бывший автор «Чемпионата» Дима Егоров. Для «Чемпа» он все равно остаётся не президентом «БроукБойз», а одновременно самым заминусованным и самым просматриваемым автором. Однажды мы с Димой оказались в одном пресс-туре на «Олд Траффорд», где должны были играть за сборную русских медиа против английских журналистов. До нас все российские команды продували, но тут приехали мы с Димой и всё решили. Я, кажется, два забил и четыре отдал, а он, соответственно, наоборот. Круто было!

Да и вообще вот такие поездки — это опыт, который не купишь ни за какие деньги. Например, в Копенгагене, куда мы поехали с «Карлсбергом», я поставил рекорд по силе удара по футбольному мячу. Жал руку Шмейхелю, он мне подписал свой вратарский свитер. Потом поставил его в рамочку — может, где-то до сих пор в редакции «Чемпионата» и висит!

Максим Сырейщиков на «Олд Траффорд» Фото: Из личного архива Максима Сырейщикова/«Чемпионат»

«Кэмп», падел и ожидание серьёзных перемен

Ну а главное воспоминание — на «Чемпионате» всё было как-то тепло, сглаженно. Не работа, а какой-то «кэмп». Поэтому всё делал в удовольствие. Однако, повторюсь, в какой-то момент решил, что надо двигаться дальше. Ни о чём не жалею, всё отлично.

«Чемпионат» регулярно читаю — в день, когда пишу этот текст, заходил, чтобы посмотреть про вчерашнюю победу Дани Медведева, который потрепал нервишки. Но вообще, кстати, призываю начинать больше писать не про теннис, а про падел. Сейчас в России и не только начинается настоящий бум падела, и нужно не упустить момент, ведь уже скоро, уверен, он обгонит тот же теннис по популярности!

Максим Сырейщиков играет в падел Фото: Из личного архива Максима Сырейщикова/«Чемпионат»

А так, в принципе, всё по-старому: чаще всего открываю «Чемп» и «Спортс». Ещё смотрю футбольный подкаст с участием Андрея Панкова. Мне вообще кажется, что надо двигаться в сторону чего-то разговорного. Наблюдаю, как меняется потребление информации, в том числе у меня самого. Вместо сайта могу просто прочитать ленту «Чемпионата» в «Телеге». Ленты новостей постепенно будут кочевать в соцсети — про завершение карьеры условным Денисом Глушаковым я скорее прочитаю в «Телеграме», а на сайте хочется чего-то другого.

Кажется, будто как раз сейчас наступает время, когда медиа вновь будут сильно меняться. Сейчас во всех спортивных СМИ какое-то затишье, оно затянулось — значит, скоро должно прорвать, и я желаю «Чемпионату» и в этот раз стать первооткрывателем!

*Запрещённая в РФ организация.