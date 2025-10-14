В составе полно тех, кто потом стал чемпионом.

Забытый матч России и Боливии в 90-х. Играли второй командой и в Индии, а руководил Сёмин!

Российская сборная впервые в истории сыграет с боливийцами. Правда, есть один любопытный матч, о котором мало упоминаний. В 1993 году команды сыграли на январском турнире в Индии. Однако тогда с Боливией рубилась вторая сборная России под руководством… Юрия Сёмина.

Очередной розыгрыш Золотого кубка Джавахарлала Неру состоялся в начале 1993 года. В Индии трофей разыграли семь команд. Группу А составили сборные КНДР и Боливии, а также вторые команды Румынии и России. В группе B оказались три сборные — Индии, Камеруна и Финляндии. Любопытно, что Юрий Сёмин привёз только футболистов «Локомотива», которые, правда, были представлены как вторая сборная России.

Формат простой. По две лучшие команды из каждой группы выходили в следующий раунд турнира. Далее — полуфиналы и финал. Вторая румынская сборная приехала на турнир как действующий победитель. Сборная СССР побеждала в Кубке Неру четыре раза (1985-1988). В двух случаях была олимпийская команда, в одном — вторая.

Матч Боливии и второй сборной России состоялся 25 января 1993 года. В 1-м туре соперники набрали всего одно очко на двоих. Российская сборная сыграла вничью со второй румынской командой (1:1). Банда Сёмина пропустила уже на пятой минуте, но быстро отыгралась (забил Равиль Сабитов). А боливийцы и вовсе проиграли КНДР (1:2). Через пару дней они не справились и с румынами (0:2).

Юрий Дроздов (слева) — один из участников матча с Боливией Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

В воротах российской команды играл Сергей Овчинников. Позднее он станет двукратным чемпионом страны в составе «Локомотива», а чуть ранее попробует свои силы в «Порту» и «Бенфике». На поле также вышел Юрий Дроздов, выступавший за «Локо» вплоть до 2003 года. Он также станет чемпионом России, а ещё четыре раза добьётся успеха в Кубке страны. В атаке бегал Олег Гарин. В 1994 году он установит рекорд «Локомотива» по количеству голов (20) за один сезон в чемпионате России.

Кто ещё играл за вторую сборную? Виталий Бут — старший брат Владимира Бута, позднее ставшего победителем Лиги чемпионов. Дмитрий Аленичев тоже был в составе. Правда, он так и не сыграл с боливийцами, хотя принял участие в двух других матчах в группе. В сезоне-1993/1994 Дмитрий дебютировал в еврокубках, а в 1994-м перешёл в «Спартак». Далее — четыре золотые медали чемпионата России, две победы в Кубке страны, игра в Италии («Рома», «Перуджа») и успех с «Порту» (победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА).

Полностью состав второй сборной России в матче с Боливией выглядел так: Сергей Овчинников, Юрий Дроздов, Сергей Подпалый, Алексей Арифуллин, Олег Саматов, Андрей Федин, Алексей Косолапов, Виталий Бут (Дмитрий Горьков, 80), Александр Каратаев (Юрий Батуренко, 56), Виталий Никулкин, Олег Гарин.

Российские футболисты начали игру в высоком темпе и взяли мяч под свой контроль. Впрочем, команда Сёмина на первых минутах часто ошибалась при передачах в чужую штрафную площадь. У Боливии была своя тактика — жёсткие подкаты и частые фолы лишили соперника свободного пространства. На 16-й минуте нестандартные действия Никулкина привели к изменению счёта. Он одним движением убрал защитника, после чего уложил мяч точно в дальний угол.

Через девять минут преимущество российской команды укрепил Гарин. Правда, боливийцы отыграли один гол ещё в первой половине. Однако после перерыва им пришлось тяжело. Команда Сёмина надёжно играла в обороне, а соперник перешёл на грубость. Впрочем, до удалений дело не дошло. Саматов классно пробил со штрафного, но попал в перекладину. А в другом эпизоде Гарин отдал пас на Никулкина (его накрыл защитник сборной Боливии), а не на свободного Косолапова.

Команда Сёмина одержала первую и, как выяснилось позже, последнюю победу на турнире. Боливия проиграла третий матч подряд и отправилась домой. Через четыре дня собирать вещи пришлось и россиянам. Они проиграли КНДР (0:1), пропустив единственный мяч на 84-й минуте. Команда Сёмина заняла только третье место в группе и не прошла в полуфинал.

Позднее в финале встретились КНДР и Румыния. Получается, в группе с россиянами оказались две сильнейшие сборные турнира. Корейцы справились с соперником (2:0) и стали обладателями Кубка Неру. Спустя 32 года сборные России и Боливии снова сыграют друг с другом. Только на этот раз всё по-настоящему. Основные команды, полноценный матч. Кто теперь одержит победу?