Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть

Сколько месяцев подряд болельщики и журналисты обсуждают возможную отставку Деяна Станковича из «Спартака?» Не надо загибать пальцы – это риторический вопрос. Со стороны кажется, что всё выглядит как неминуемый развод, который всё время откладывают. Вот есть муж и жена, они устали друг от друга, смотрят по сторонам, но поддерживают красивую картинку для окружающих.

Хотя то, что клуб думает о замене тренера – очевидно. Боссы «Спартака» в начале октября на совете директоров рассматривали увольнение серба. Его не случилось только из-за отсутствия готовой замены. И спортивный директор Фрэнсис Кахигао включился в активную работу по поиску тренера. По данным «Чемпионата», клуб заинтересован в Луисе Гарсии, ранее москвичам отказал работавший в «Монако» Филипп Клеман. А инсайдер Иван Карпов отмечал, что в руководстве есть люди, склоняющиеся к Владимиру Ивичу. Из этого следует очевидный вывод: в «Спартаке» не видят долгосрочного будущего со Станковичем.

И тут в историю включились события в сборной Сербии. Благодаря им союз «Спартака» и Деяна может закончиться красиво и даже элегантно.

Итак, 12 октября главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подал в отставку. Команда уступила в важнейшем и принципиальном матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (0:1). Теперь перспективы попасть на ЧМ-2026 очень туманна. Да, при Стойковиче команда выходила на ЧМ-2022 и Евро-2024, но проваливалась на крупных турнирах. А футбол в исполнении звёздных игроков был скучным. Сербия – яркая, в каком-то смысле «безбашенная», её главная команда стала антиподом этих понятий. Хотя в её составе есть Душан Влахович, Александр Митрович, Лазар Самарджич, Сергей Милинкович-Савич и другие топ-футболисты. С ними точно можно выступать круче.

СБОРНАЯ СЕРБИИ ПОСЛЕ МАТЧА С АЛБАНИЕЙ Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Есть ли у вас на примете сербский тренер-мотиватор, чьи эмоции могут завести сборную в кризисный момент? Желательно с именем, легендарным для страны статусом и опытом? Конечно, Деян Станкович. Именно тренер «Спартака» выглядит как отличная кандидатура для Футбольного союза Сербии. Миодраг Божович рассказал «Чемпионату», что Деяна реально рассматривают на должность: «Да, я в это верю. Здесь говорят: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии». А в сербском СМИ TPK News Деяна и вовсе называют основным кандидатом на должность нового босса команды.

Правда, сам Станкович в интервью Нобелю Арустамяну в июле рассказывал, что пока не видит себя тренером сборной.

Деян Станкович главный тренер «Спартака» «Быть тренером сборной Сербии — это привилегия. Но на данный момент я очень далёк от этого. Очень далёк. В том числе потому, что я ещё молод как тренер. Я ещё могу многого достичь. Скажем, через 10 лет это может быть отличным выбором. Но тренировать свою страну — это всегда честь и привилегия. К этому нужно быть готовым».

Это было в июле. С тех пор дела у Станковича в «Спартаке» идут неважно. Однако и провалом назвать ситуацию нельзя – да, шестое место, 18 очков, отставание в шесть от лидера и поражение от этого самого лидера (ЦСКА) в последнем туре. С другой стороны – до этого команда не проигрывала шесть туров подряд. А с 6-го тура забивает в каждой встрече РПЛ минимум дважды.

Получается, ничего критичного в «Спартаке» вроде как не происходит, но происходящее руководство не устраивает. Самому Деяну уходить просто так смысла тоже особо нет – тут и потеря неустойки, и не лучший имиджевый эффект для европейской аудитории. Однако глобально перспектив у Деяна в России не очень много – мы уже сообщали, что ему буквально ищут замену . «Спартак» при Станковиче потратил на новичков более € 80 млн. Но в прошлом сезоне занял лишь четвёртое место, а теперь идёт шестым. Важный момент – отсутствие прогресса. Игра и результаты «Спартака» турбулентны, у тренера до сих пор нет чёткой структуры и идеи. Зато есть излишние эмоции, из-за которых Станковича даже дисквалифицировали на месяц. И постоянные смены состава.

Если уходить из РПЛ – то с хорошими результатами и на повышение. Желательно – в Европу, а ещё лучше – в Италию. Об этом в гостях в подкасте «Чемпионата» рассказывал и Дмитрий Шнякин: «Уверен, что глобальная цель Станковича – возвращение в Италию. Там у него был неудачный проект в «Сампдории». Помню, комментировал её матчи: там была схема 4-4-2 с бесконечными забросами. Очень простой и неэффективный футбол. «Сампдория» вылетела, а Станкович тоже «извергал» этих демонов, орал на бровке. Да, окей, классно получилось в Венгрии и Сербии (в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде». – Прим. «Чемпионата»). Но ты провалился в «Сампдории» и чемпионате России, который явно сильнее венгерского и сербского. Не знаю, как на такой ноте уходить».

И вот тут на помощь и Станковичу, и «Спартаку» могут прийти сербы. Визуально эту историю можно обставить идеально: Станковича не увольняют, а просят возглавить национальную команду. Клубу тогда не придётся платить неустойку (а может, даже получится заработать). Да и после ухода Леонида Федуна клуб приучил нас к отсутствию импульсивных решений. Здесь же решение об уходе тренера вроде как и не от «Спартака» пойдёт и даже будет выглядеть «вынужденной» мерой – можно же сказать, что тренер буквально попросил его отпустить?

Деян Станкович в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Станкович получит шанс и перезагрузить карьеру, и вовсе стать героем – если вытащит Сербию на ЧМ. Ну а уже дальше – вернуться к клубной работе в европейских лигах.

Сербы же вряд ли найдут лучшую кандидатуру на пост тренера. Станкович – не супертактик? Не проблема. Футбол сборных не так заточен на работу с билд-апом, прессингом, позиционной игрой и прочими прелестями. В национальных командах куда важнее поймать связь с игроками. В Сербии собраны классные футболисты, которым нужно дать эмоций. Согласитесь, в этом Деяну нет равных. Плюс для нынешнего поколения сборной Станкович – мегакумир и пример. Представьте, что Россию возглавит Андрей Аршавин. Конечно, у игроков будет двойная мотивация биться за тренера.

На бумаге – всё очень хорошо. А верите, что сложится и в жизни?