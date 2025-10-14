Жалобы Бразилии, странная история с допингом, 17 из 20 очков благодаря высокогорью. Ну а один из героев – парень из «Акрона»

Соперник России идёт к ЧМ со скандалами. Страшна ли Боливия на выезде и кто там играет?

Сборная России в этом году провела пару матчей с будущими участниками ЧМ-2026 — Иорданией (0:0) и Ираном (2:1). Возможно, в список попадёт и Боливия, с которой россиянам играть сегодня. Она выступала на чемпионатах мира всего три раза, последний — аж в 1994 году. А сейчас у неё все шансы исправиться — во многом за счёт экстремального преимущества, которое ещё и усложнили. О чём речь и кто затащил боливийцев в квалификации? Давайте знакомиться.

Исключительно домашняя команда, которую окружают скандалы

Боливийцы заняли седьмое место в южноамериканском отборочном цикле — выше Венесуэлы, Перу и Чили. Благодаря этому они пробились в межконтинентальные стыки. Пока известен только один соперник — Новая Каледония. Уровень остальных будет намного выше, но совсем не заоблачным. Из шести команд в Северную Америку отправятся две — шансы вполне достойные. Оправдаются ли надежды боливийцев, станет известно в марте.

Успех Боливии кроется в шести победах и двух ничьих в 18 матчах, позволившим набрать 20 очков. 17 из них — дома на высокогорье: победили Бразилию, Колумбию, Венесуэлу, Перу и Чили, скатали ничьи с Уругваем и Парагваем. На выезде не уступили только чилийцам, причём вообще победили их. Впрочем, падение команды, где уже нет звёзд уровня Алексиса Санчеса, Гари Меделя, Артуро Видаля и Маурисио Ислы, — отдельная история.

Про легендарное боливийское высокогорье – ниже, а пока некоторые детали победных матчей команды в отборе. Начнём с последнего – успеха в матче с Бразилией, благодаря которому и удалось заскочить в стыковые матчи ЧМ-2026. Боливия победила 1:0, но после услышала много критики в своих адрес от соперника. И дело не только в победном пенальти. Вот что сказал президент Бразильской конфедерации футбола.

Самир Шауд Президент Бразильской конфедерации футбола «Мы приехали играть в футбол, но то, что мы увидели с момента нашего прибытия, было абсолютно антифутбольным. Мы играли против судей, полиции и болбоев, которые то убирали мячи с поля, то возвращали их. Настоящий хаос.

Такого отношения, особенно при игре на большой высоте, не должно быть. Полиция вела себя ужасно по отношению ко всей команде, ко всему тренерскому штабу. Это то, чего мы не ожидаем. Мы тепло встречаем все команды, принимаем их, предоставляем всё необходимое, а когда играем за пределами Бразилии, особенно здесь, приём, который получаем, просто абсурден».

После октябрьской победы в матче с Колумбией в 2024 году тоже разгорелся скандал. Ведь соперник обвинил хозяев в шпионаже. Со слов главного тренера Нестора Лоренцо, несколько неизвестных людей проникли на тренировку команды и сделали фото и видеозаписи. Колумбийцы грозились подать официальный протест. Но в итоге ситуация замялась.

Ещё одна важная тема в контексте сборной Боливии – судейство. Громкий эпизод случился во встрече с Перу, когда на 90+1-й минуте в ворота хозяев сначала поставили пенальти, но потом главный арбитр отменил своё решение после консультации с видеоассистентами. Перуанская пресса называла это скандалом и «сфабрикованным эпизодом», однако доказать намеренное влияние на результат, естественно, не смогла. Тем более Боливия к моменту неназначенного пенальти уже выигрывала 2:0.

Ну и ещё один из громких скандалов – допинговый. По неофициальным данным, два игрока сборной могли принимать запрещенные препараты. Речь шла о Борисе Сеспедесе и Рамиро Ваке. Якобы боливийцам грозило снятие очков. Но прошло больше года – а санкций никаких. Возможно, это была ложная тревога.

А что ещё спорного в возможном выходе Боливии на ЧМ?

Дело, конечно, в расширении квоты — путевок на чемпионат мира Южной Америке добавили две. Тем не менее раньше боливийцам не получалось занять и седьмое место: в отборе к ЧМ-2022, ЧМ-2018 и ЧМ-2010 становились девятыми, к ЧМ-2014 — восьмыми, к ЧМ-2006 — 10-ми. Просто Боливия пошла на хитрость и не прогадала.

Боливийцы давно пользовались преимуществом высокогорья, адаптироваться к которому крайне сложно. Даже профессиональным спортсменам. Среди побочных эффектов — кислородное голодание, сильная одышка, охлаждение, прилив усталости и заметная потеря выносливости, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, увеличение сердечных сокращений. Да там даже мяч ведёт себя иначе: тебе и так плохо, ещё и приходится «настраивать» силу передач и ударов.

Раньше боливийцы встречали гостей на «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе — он расположен на высоте 3600 м над уровнем моря. Для сравнения: у Рио-де-Жанейро данный показатель равен 2 м, у Буэнос-Айреса — 25 м, у Монтевидео – 43 м. В Боливии есть города с адекватной для остальных высотой над уровнем моря, как тот же Санта-Крус — 416 м против, например, 667 м в Мадриде. Только смысл лишаться главного козыря и проводить матчи там?

Стадион «Эль-Альто» в Боливии Фото: Buda Mendes/Getty Images

На «Эрнандо Силес» соперники натурально страдали. И кислородные маски не особо спасали. Создатель Центра по развитию бега на длинные дистанции (USATF) Дэвид Мартин утверждал, что для оптимальной адаптации необходим месяц: за данный промежуток в организме увеличивается уровень концентрации красных кровяных телец, а они отвечают за интенсивную доставку кислорода в кровь. Но как футболистам при их насыщенном графике добыть столько времени?

И всё же Боливия раз за разом пролетала мимо чемпионатов мира. Да и остальные приспосабливались. В том числе с помощью… виагры. Врачи команд рассчитывают дозу таблеток для увеличения потенции так, чтобы те не вызывали обычный эффект, а лишь повышали давление и помогали крови циркулировать быстрее. Боливийцы смекнули и сделали домашней ареной «Эль-Альто» из одноимённого города с высотой… 4150 м над уровнем моря. Если что, самая высокая гора в России — Эльбрус (5642 м). Может, нашей сборной по примеру коллег как-нибудь построить стадион там?

«Футбол состоит из деталей, — говорил тренер сборной Боливии Оскар Вильегас. — Это не значит, что со сменой стадиона мы добьёмся лучших результатов. Просто уделяем внимание деталям, которые позволят нам быть более эффективными. Психологический и эмоциональный аспекты также играет роль. Это нам очень поможет». Ну да, ну да.

Хосе Мария Хименес Фото: Guillermo Legaria/Getty Images

Оцените статистику встреч между Боливией и Уругваем в двух разных локациях. В Монтевидео уругвайцы забили три безответных мяча при 66% владения, пробили по воротам 17 раз, соперник — всего трижды. В Эль-Альто всё перевернулось: голов не случилось, однако уже боливийцы контролировали мяч 66% времени, соотношение ударов – 20:7 (в створ — 7:0).

Фаворит, если оценивать именно силу состава, еле унёс ноги. Суровый Хосе Мария Хименес с тяжёлой одышкой уходил за ворота и использовал кислородную маску. Что, в принципе, не в новинку. В 2017 году завирусилась фотография, как игроки сборной Бразилии в перерыве матча расположились на уютных диванах и организованно дышали в таких же масках.

Примерно так выглядит легальный чит-код. Почему его разрешают использовать? Вообще, в 2007 году ФИФА ввела ограничение – место проведения матча не должно располагаться выше 2750 м над уровнем моря. А затем пошла волна протестов. Действующий на тот момент президент Боливии Эво Моралес называл происходящее футбольным апартеидом и оскорблением горных народов, а его близкий товарищ Диего Марадона, утверждал что-то на уровне Александра Мостового и из серии «если ты без жилища, просто купи дом».

Диего Марадона в 2007 году — про боливийское высокогорье «Йозеф Блаттер не знает, что такое играть в футбол, потому что сам никогда не бил по мячу. Его решение просто абсурдно! Если у команд возникают проблемы с адаптацией, им просто нужно прилететь в Боливию раньше. С тем же успехом можно не играть в России из-за холодного климата».

Сработало. Для Боливии запрет сняли, сославшись на национальное значение «Эрнандо Силес». У «Эль-Альто» оно, видимо, тоже присутствует.

На Боливию жаловались многие, в том числе Неймар: «Нечеловеческие условия для игры. Поле, высота, мяч… всё плохо». Подробнее проблему раскрывал бывший нападающий сборной Венесуэлы Алехандро Морено: «Тяжело не только физически, но и морально. Делаешь пару рывков — лёгкие начинают гореть, и ты думаешь: «Ох, а я ведь думал, что готов». Также на такой высоте мяч летает быстрее, что особенно сложно для вратарей».

Кто тащит сборную Боливии? В том числе футболисты «Акрона»

Сборной России всё-таки играть с Боливией в Москве, поэтому стоит изучить и её состав. Весь он оценивается в € 12,28 млн — примерно как один Максим Глушенков и дешевле Матвея Кисляка. Звёзд там нет, да и выступающих в Европе маловато:

20-летнему защитнику Диего Арройо запретил участвовать в матче его клуб — украинский «Шахтёр»;

Болгарский «ЦСКА 1948» представляют двое 23-летних — правый защитник Диего Медина и правый вингер Хосе Мартинес;

Есть троица, выступающая в молодёжках испанских команд — 19-летние крайние защитники Марсело Тиморан из «Кордобы Б» и Лукас Маказага из «Леганеса Б», а также полузащитник Оскар Лопес из «Мальорки Б»;

21-летний нападающий Энцо Монтейро выступает в литовской «Ауде».

Лидер сборной — 21-летний атакующий полузащитник Мигель Терсерос, известный также как Мигелито, он играет за «Америки» из второй бразильской лиги. На его счету аж 7 из 17 боливийских голов (три — с пенальти) в квалификации ЧМ-2026. «Он готов играть в [английской] Премьер-лиге», — нескромная характеристика от тренера Оскара Вильегаса.

А больше всего ассистов, три штуки, оформил 26-летний хорошо знакомый любителям РПЛ левый защитник «Акрона» Роберто Фернандес. Также в Тольятти недавно передислоцировался 22-летний правый защитник Йомар Роча. Кстати, вот что Фернандес сказал о Терсеросе накануне игры с Россией: «Мигелито готов играть в любой команде и лиге. Он очень талантливый, сильный игрок. Это лидер атаки, помог нам. Мигелито может помочь любой команде с точки зрения качества и своего уровня».

Впрочем, Боливия всё равно устроит ротацию. «У нас четыре игрока из основного состава отсутствуют. Но это такой матч, когда представляется возможность выпустить давно не выходивших на поле футболистов. Для них это возможность встретиться с сильной сборной», — слова того же Вильегаса.

И всё же рассчитывать на лёгкую победу не стоит. Недавно, к примеру, боливийцы сделали то, что не удалось команде Валерия Карпина — победили Иорданию (1:0) в товарищеской встрече. Правда, ещё Боливия оказалась разгромлена… «Локомотивом» (0:3). Инсайдер Иван Карпов писал, что игра продлилась лишь 45 минут.

«Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он должен помочь нам расти как команде. Будет сложно, однако нам необходимо выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА», — продемонстрировал амбиции своей сборной «Чемпионату» Фернандес.

Проверить силу такой загадочной команды — крайне любопытно. Хорошо, что не на «Эль-Альто».