Сенсация вечера! Франция в отборе ЧМ столько ещё не пропускала, да и очки не теряла

Исландцы и французы порадовали результативным футболом. Этот матч квалификации ЧМ-2026 принёс сенсационный результат.

Французы приехали в Рейкьявик с серией из четырёх побед во всех турнирах. Три из них пришлись на нынешний отбор. Правда, в прошлой игре с Азербайджаном (3:0) команда Дидье Дешама потеряла Килиана Мбаппе. Звёздный футболист набил 1+1, но в концовке встречи попросил замену. Из-за травмы Килиана сборной Франции пришлось выбирать нового капитана — им стал вратарь Мик Меньян. А ещё в стартовый состав попал Флорьян Товен, которого не вызывали в сборную с 2019 года.

Исландцы набрали всего три очка в трёх матчах квалификации. Три дня назад они отыгрались с 1:3 во встрече с Украиной, после чего дважды пропустили в концовке. В первом круге Исландия «покусала» французов в Париже. Да, уступила (1:2), однако заставила понервничать болельщиков соперника. Кстати, тогда хозяева завершали матч вдесятером из-за удаления Орельена Тчуамени.

Французы начали солидно — создали первый момент уже на пятой минуте. Правда, Кристофер Нкунку из выгодной позиции пробил точно во вратаря. В целом первый тайм прошёл с преимуществом гостей. Нельзя сказать, что у ворот сборной Исландии было огромное количество моментов, но Меньян вообще скучал. Жан-Филипп Матета не попал в дальний угол — надо признать, что удар вышел очень корявым.

Исландцы забили первым же ударом — помог стандарт. Защитник Виктор Паульссон со второй попытки проткнул мяч в сетку. До гола Исландия ничего не создала у ворот соперника. Интересно, что в этом отборе французы пока пропускают только в матчах с исландцами.

Исландия отобрала очки у фрранцузов Фото: fff.fr

Микаэль-Эгиль Эллертссон — человек, который спас Исландию от пропущенного мяча в самой концовке первой половины. И это не вратарь. Полевой игрок подстраховал голкипера и плечом остановил удар Жан-Филиппа Матета, который бил, казалось, наверняка. Французы претендовали на пенальти, однако у судей была другая точка зрения.

Гостям хватило пяти минут, чтобы полностью всё перевернуть во второй половины. Нкунку положил мяч точно в дальний угол, а Матета замкнул прострел вышедшего на замену Магнеса Аклиуша. Первый гол 28-летнего нападающего в составе сборной Франции! Казалось, что всё понятно. Фаворит получил психологическое преимущество, а шансы исландцев на хороший результат выглядели очень скромными.

Но французы жутко провалились в обороне сразу после второго гола. Матета забил на 68-й минуте, а на 70-й исландцы отыгрались. Кристиан Хлинссон удрал от защитников и технично переиграл Меньяна. Пробил с правой ноги точно под перекладину — вынимай! Так много в этом отборе французы ещё не пропускали. Видимо, исландцы знают какой-то секрет. После этого голы закончились, а новые не подвезли.

Французы потеряли первые очки в отборе, однако у них всё равно хорошие шансы на попадание в финальную часть ЧМ. В следующем туре команда Дешама встретится дома с Украиной. И если победит – гарантирует себе поездку в Северную Америку ближайшим летом.

