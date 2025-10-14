«Барса» ищет замену Левандовскому. И каждый вариант интригует!

Сезон-2025/2026 только стартовал, а «Барселона» уже готовится к следующему. Ещё в сентябре испанские СМИ выдали новость: контракт Роберта Левандовского, который действует до лета 2026-го, не будет продлён (первой об этом написала Diario Sport, а дальше подключились и другие). Неизвестно, что об этом думает сам игрок. Однако дело в том, что, по данным СМИ, «Барса» уже всё решила.

Левандовски – выдающийся бомбардир, по сей день один из лучших нападающих планеты. Но в августе 2026-го, к началу следующего сезона, ему исполнится 38 лет. Никакого эйджизма, однако 38 по футбольным меркам уже очень солидно даже при нынешнем уровне медицины. Всё-таки таких, как Лука Модрич – которые в 40 лет дают топ-качество в топ-лигах – единицы. Конечно, есть ещё Криштиану Роналду. Он в свои 40 тоже даёт качество. Но есть подозрение, что Саудовскую Аравию топ-лигой считает только сам Криштиану. Хотя в сборной он тоже по-прежнему хорош, нельзя не отдать должное.

Что же касается Левандовского, он не просто играет в большой лиге с высокой интенсивностью – он играет в самой энергозатратной команде этой лиги. «Барселона» Ханс-Дитера Флика – это тестостерон вперемешку с кофе, энергетиками и ведром сахара. Она не умеет играть экономно. По ходу матчей» Барса» иногда может брать паузу. Однако в целом это постоянный огонь, который не угасает до финального свистка. Футболистам надо очень много бегать.

Это относится и к центральному нападающему. И в «Баварии», и в «Барселоне» у Флика Левандовски работал в прессинге. Может быть, в «Барсе» Роберту позволяют бегать чуть меньше. Всё-таки в 35+ давать тот же объём, что и в 25, тяжеловато. Однако поблажки если и есть, то небольшие. Роберт всё равно много двигается, часто выходит за пределы штрафной.

Роберт Левандовски и Ханс-Дитер Флик Фото: Stefan Matzke — sampics/Getty Images

Флик нашёл баланс. Он сделал так, что Левандовски по мере сил и без мяча помогает, и энергии на то, чтобы решать эпизоды в штрафной, ему тоже хватает. С приходом Флика Роберт преобразился. Последний сезон при Хави и Роберт, и вся «Барселона» выдали так себе. А затем пришёл Флик, расцвела команда – и Левандовски в 36 лет дал космические 42+3 в 52 встречах.

По сравнению с прошлым сезоном поляк стал на год старше. К началу следующего сезона – ещё плюс год. Когда дело идёт к 40 и речь заходит о спортсменах, каждый следующий год может влиять на состояние очень сильно. Способен ли Флик найти новую формулу баланса, при которой Левандовски будет так же эффективен? Может, и способен. Но, похоже, в клубе решили, что позицию форварда пришло время омолодить.

Важно: Левандовски – совсем не дешёвый игрок. У него большая зарплата. А вопрос финансов для «Барселоны» критичен. Вот и получается: возраст, трудности с прессингом, зарплата и истекающий контракт – так и может сложиться расставание Левандовского и «Барсы».

Другой вопрос – кто будет вместо Роберта? Расстаться – дело нехитрое. А вот заменить без потери или тем более с повышением качества – задачка с огромной звёздочкой. Особенно с учётом финансовых ограничений «Барселоны». А также с учётом трудностей с заявкой! Купить кого-нибудь, может, и получится. А вот заявить – в случае с «Барсой» в последние годы это всегда лотерея.

Эрлинг Холанд и Гарри Кейн Фото: Getty Images

Уже несколько лет «Барселона» окутана слухами. Чаще всего фигурирует фамилия Холанд. Чуть реже – Кейн. Фантазировать о том, как они будут играть рядом с Ламином Ямалем, Рафиньей и Педри и сколько будут забивать, можно бесконечно. Но на данный момент такие фантазии – просто трата времени. Пока Холанд и Кейн прекрасно забивают в других местах.

Ну а даже если «Барселона» проявит к кому-то из них реальный, конкретный интерес, снова актуализируется вопрос финансов. Есть подозрение, что продажей вип-мест на недостроенном «Камп Ноу» этот вопрос не решить. И даже партнёрский контракт с ДР Конго или какой-нибудь соседней страной не поможет.

То же самое относится и к потенциальному трансферу Хулиана Альвареса, на которого, по информации The Athletic, «Барселона» тоже жадно облизывается. Альварес – блестящий футболист. Совсем не такой, как Холанд или Кейн. У него другая манера игры. Он гибок и всеобъемлющ. Абсолютно тотальный нападающий, влияние которого распространяется далеко за пределы штрафной соперника. У Кейна это тоже есть, он в этом хорош. Однако всё же Гарри по типажу больше подходит на классическую «девятку», чем Альварес. Хотя забивать Хулиан тоже умеет о-го-го как!

Хулиан Альварес Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

У Альвареса длинный контракт с «Атлетико» – до 2030 года. Он главный игрок команды Диего Симеоне. Страшно представить, сколько «Атлетико» за него попросит. Особенно – внутри Ла Лиги. Может ли Альварес сам дико возжелать перейти в «Барселону»? Исключать этого нельзя. Всё-таки «Барса» из той категории клубов, о которых мечтают с детства во всём мире.

Подтолкнуть Хулиана в сторону Каталонии может какой-нибудь мощный триггер. Ещё один сезон без трофеев, например. Или, ВДРУГ, уход Симеоне… Но пока всё это – условия, до которых не дошло. И совсем не факт, что дойдёт. Это лишь гипотезы. На сегодня Альварес – игрок «Атлетико». И вероятность его перехода в «Барселону», если учитывать все обстоятельства, не выглядит очень высокой. Хотя, конечно, к лету 2026-го ситуация может измениться.

Ещё одно имя, которое витает рядом с «Барселоной», – Карл Этта Эйонг. Уже пишут, что «Барса» видит в нём «нового Самуэля Это’О». Эйонг, как Это’О, камерунец с испанской школой. Ему 22 года, он дал отличные цифры в «Кадисе В» (14 голов) и «Вильярреале В» (19 голов). Полноценно играть в Ла Лиге Эйонг начал только в этом сезоне. Он успел забить в 1-м туре за «Вильярреал», потом перешёл в «Леванте» и уже в новом клубе в пяти матчах оформил 4+1. В том числе забил мадридскому «Реалу».

Эйонг невысокий (181 см), но зато быстрый, ловкий и подвижный. По комплекции он действительно напоминает Это’О. «Барселона» – абсолютно точно не единственный топ-клуб, который следит за Эйонгом. А чем выше конкуренция, тем выше цена.

Карл Этта Эйонг Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Кроме того, у «Вильярреала» есть право обратного выкупа Эйонга всего за € 6 млн (очевидно, по рынку он стоит дороже). А в том случае, если «Вильярреал» вернёт Эйонга и решит продать куда-то дальше, 50% от суммы перепродажи должен получить «Кадис». Короче говоря, с финансовой и юридической точек зрения потенциальный трансфер молодого нападающего для «Барселоны» или других покупателей обещает быть очень непростым.

И ещё один важный момент: на взрослом уровне Эйонг сыграл всего полтора десятка встреч. Его сильные качества очевидны, он талантлив. Однако брать его как первую атакующую опцию клубу уровня «Барселоны», уровня её задач – это гигантский риск. В обойму – окей. А вот сразу в основу – очень сомнительно.

Это’О переходил в «Барселону» с 100+ матчами в составе «Мальорки» за плечами. Он взял Кубок Короля, попробовал себя в Лиге чемпионов. В составе сборной Камеруна Самуэль выиграл два Кубка Африки и Олимпиаду. Это был молодой, но уже полностью готовый к топ-клубу игрок. У Эйонга такого портфолио нет и близко. Пока есть только потенциал и сравнения с Это’О. Для основы «Барселоны» маловато будет.

Не стоит забывать и о внутренних резервах «Барселоны». Во-первых, бездонный мешок талантов под названием «Ла Масия» никуда не делся. Может быть, там уже есть какой-нибудь супернападающий, о котором широкая публика пока не знает. А во-вторых, есть и в основном составе «Барсы» люди, которые могут сыграть центрфорварда.

Маркус Рашфорд и Ферран Торрес (посередине) Фото: George Wood/Getty Images

Ферран Торрес не раз выходил нападающим, и на старте нынешнего сезона он в этой роли очень хорош. Но жизнь показывает, что Флик использует Феррана в атаке только как опцию. Это не основной вариант. Однако есть ещё Маркус Рашфорд. Пока он чаще всего выходит на флангах атаки. Но опыт игры центральным нападающим у него есть, и достаточно большой.

В Испании пишут, что «Барселона» очень довольна Рашфордом – его настроем, работой на тренировках и эффективностью в матчах. Вероятность того, что каталонцы выкупят англичанина, оценивают высоко. Возможно, уже в этом сезоне Флик попробует Маркуса на месте центрфорварда. В свете возможного ухода Левандовского такой эксперимент вполне актуален.

Впрочем, пока Роберт в «Барселоне». И это мощный козырь. Для команды это гарантированно плюс 20-25 голов. А может, и больше. Пока неясно, покинет ли Левандовски «Барсу» будущим летом. Но в двух вещах можно не сомневаться. Во-первых, пока поляк не ушёл, он будет очень полезен. А во-вторых, если он всё-таки уйдёт, заменить его будет чрезвычайно сложно.