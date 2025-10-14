«Боже мой, это жизнь!» Как Слишкович перенёс первое увольнение в роли главного тренера

Перед октябрьским окном ФИФА «Оренбург» отправил Владимира Слишковича в отставку. Для боснийца это был первый в карьере опыт работы главным тренером – до этого он трудился ассистентом Абаскаля и недолго рулил «Спартаком» в качестве исполняющего обязанности. Опыт этот трудно назвать успешным: вылет из РПЛ в первом сезоне не случился только благодаря скандалу с «Торпедо», а в новом дела ничуть не лучше – после 11 туров «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, одержав всего одну победу.

В интервью «Чемпионату» Слишкович подвёл итог оренбургскому периоду карьеры, поделился мнением о нынешнем «Спартаке» и поддержал Деяна Станковича.

«Боже мой, это жизнь! Такое случается»

— Чем живёте в первое время после отставки?

— Всё нормально! Сейчас мне нужно просто чуть-чуть отдохнуть, чем я и занимаюсь. Работа была очень интенсивной.

— Чувствуете опустошение?

— Всегда есть усталость. Я устал больше эмоционально, чем физически. Думаю, это нормально — так происходит всегда.

— Думали, сколько времени вам нужно?

— Наша работа такова, что никогда не знаешь, что может случиться. Можно снова пойти работать через месяц, полгода, а можно и через год. Странная работа. Так что сейчас не смогу точно сказать, сколько времени на отдых мне потребуется.

— Летняя ситуация с внезапным возвращением в РПЛ повлияла на вас и на команду психологически?

— Не могу сказать, что это нам помешало, но, конечно, было очень неожиданно. Весь клуб готовился к сезону в Первой лиге, а произошло всё это. Конечно, это позитивный момент, и я бы не искал здесь какое-то плохое влияние на команду. Странный случай, такое нечасто встретишь.

Возможно, если бы мы в «Оренбурге» заранее знали, что сразу же вернёмся в РПЛ, принимали бы какие-то соответствующие решения. Но, боже мой, это жизнь, это футбол! Такое случается. И я не могу сказать, что эта ситуация принесла нам много проблем.

Владимир Слишкович в «Оренбурге» Фото: ФК «Оренбург»

— Как оцениваете свою работу в «Оренбурге»?

— Надо разделить этот период на две части: когда назначили меня и когда пришло новое руководство. Прежде чем возглавить «Оренбург», я уже много знал о команде: смотрел матчи по телевизору, сформировал мнение и своё видение. Однако когда пришёл, увидел, сколько проблем там есть. Не могу сказать, что был в шоке, но понял: здесь не будет так, как я себе представлял, и того, на что надеялся. Увидел организационные проблемы, происходящее внутри команды — было очень много моментов, касавшихся не только футбольного поля. Многие вещи в «Оренбурге» необходимо было привести в порядок. И мне повезло, когда пришли Кирилл Сергеевич Волженкин и Исмаил Ибрагимов (президент и спортивный директор «Оренбурга» соответственно. — Прим. «Чемпионата»). Они тоже очень быстро увидели все существующие проблемы, и мы вместе постарались их решить. Мы сделали много вещей, не очень заметных, но полезных для будущего клуба.

Во второй части прошлого сезона мы неплохо выглядели. К сожалению, у «Оренбурга» не было возможности никого купить — пришли лишь Савельев и Татаев. Они приехали из Первой лиги, но очень помогли, однако этого было недостаточно для сохранения места в РПЛ. Пришёл конец сезона, и случилось то, к чему мы не готовились. Знали бы заранее… Но у той команды, которая сейчас есть у «Оренбурга», достаточно качеств, чтобы остаться в Премьер-Лиге. Битва за выживание будет идти на протяжении всего сезона между, как мне кажется, шестью командами. И решить исход могут совсем незначительные вещи. Однако я считаю, что в «Оренбурге» собрана неплохая команда. Особенно если учесть все трудности, которые испытал клуб.

Теперь «Оренбург» решил пойти другим путём. Я это понимаю и принимаю, а также желаю удачи клубу, команде и новому главному тренеру.

— Перед стартом сезона многие «похоронили» «Оренбург» – из-за слишком резкого возвращения в РПЛ. На деле же команда выступает не так плохо.

— Кто-то даже говорил: «Оренбург» вообще ни одного очка не наберёт!» В этом сезоне у нас были и хорошие, и плохие матчи, но я считаю, что к настоящему времени команда должна была набрать на три-четыре очка больше. Был один момент, когда «Оренбург» попал в «чёрную дыру» — это домашняя игра с «Ахматом». К перерыву мы вели 2:0, однако закончили 2:2, даже играя в большинстве. Этот матч плохо сказался на команде психологически.

Но ещё можно вернуться. К тому же мы вышли из группы в Кубке России, где с нами были «Зенит», «Рубин» и «Ахмат». Это очень тяжёлая группа, однако «Оренбург» обеспечил себе выход за тур до конца. Большой успех! Там у нас играли в том числе и молодые футболисты, которым не хватает опыта в РПЛ, и мы всё равно вышли. Кубок даёт возможность играть дополнительные матчи, что очень полезно для команды. В конце концов, есть возможность выиграть трофей. Два года назад «Балтика» играла в финале — почему это не может случиться и с «Оренбургом»?

Радость игроков «Оренбурга» Фото: ФК «Оренбург»

— При этом всё равно отставка. Понимаете решение клуба?

— Конечно. Я должен сказать, что со всем «Оренбургом» и в первую очередь с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым у меня сложились очень хорошие отношения. Мы могли здорово общаться, коммуницировать и вместе решать проблемы. Моя отставка — решение клуба, и я его понимаю. Оно касается работы, а нужно уметь разделять работу и личные взаимоотношения. Уверен, им это тоже далось непросто. И мне жаль, потому что я знаю, сколько сил и времени потратил на помощь «Оренбургу».

Но я принял это решение — не могу ни на кого злиться. Это работа. Говорят, одна дверь закрывается, другая — открывается. В этом суть тренерской профессии, это совершенно нормально. Я от всего сердца желаю «Оренбургу» успеть добиться своих целей. Знаю, сколько мы вместе над этим работали и сколько сил отдали клубу.

— Нечасто клуб и тренер расстаются на добром слове.

— Не было ни одной причины, почему наше сотрудничество могло закончиться плохо. «Оренбург» был со мной очень корректен, а я отвечал тем же. Всегда был профессионалом и порядочным человеком, всегда работал в интересах клуба и команды. Думаю, это было видно.

«Станкович – как Гаттузо. Он так же всё время прыгает»

— Вы не доработали два тура до матча со «Спартаком». По-прежнему по-особенному относитесь к этой команде?

— Я об этом даже не думал. Конечно, знал расписание своей команды, но не могу сказать, что надеялся сыграть именно со «Спартаком». Каждый тренер надеется доработать свой контракт. Без разницы, против кого играть.

— Но вы продолжаете пристально следить за «Спартаком»?

— Я слежу за каждой командой: что и как там происходит. Когда работал в «Оренбурге», смотрел практически все игры. Специально за «Спартаком» не наблюдал — лишь выполнял свою работу.

— Как раз интересно тренерское мнение: многие критикуют работу Станковича.

— Я не могу критиковать ту или иную команду. Для этого нужно знать всё, что происходит внутри клуба, и проблемы, с которыми сталкивается тренер. У каждого они свои — клубные и командные. И тот, кто там не живёт, ничего об этом не знает. А мы можем давать оценку лишь игре или результату, но почему так происходит — не знаем.

Уверен, что у Станковича тоже есть свои проблемы, которые он старается решать. Иногда их можно устранить просто: через тренировку, разговор или как-то ещё. А есть проблемы, которые решаются на другом уровне и возникают по другим причинам — на их решение нужно больше времени. Так что никогда не буду критиковать коллег. Каждый тренер и его штаб работают так, как умеют — отдают свой максимум. Никто сильнее Станковича не хочет, чтобы «Спартак» хорошо играл и выигрывал. А причины неудач могут быть разными. И клуб должен поддерживать своего тренера. «Спартак» должен избавиться от своих проблем и начать светлую полосу.

— Можете ли понять иногда чрезмерную эмоциональность Станковича?

— Да, я могу понять его. Есть разные люди с совершенно противоположными характерами. Каждый по-разному показывает свои эмоции: кто-то может себя контролировать, кто-то — не успевает совладать. Это стиль Станковича, но я уверен, что он сам не хочет каждый раз получать жёлтые или красные карточки.

Такие эмоции главного тренера могут как пойти на пользу команде, так и навредить ей. Однако я думаю, что любой клуб анализирует тренера перед приглашением и знает, как он ведёт себя на скамейке — орёт или спокоен. Станкович – как Дженнаро Гаттузо. Он точно так же всё время прыгает на бровке. И команда, в которую он пойдёт работать, не может ждать, чтобы он сидел и молчал.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как, по-вашему, на команду влияет частое отсутствие Станковича на скамейке?

— Конечно, это нехорошо. Команда всегда хочет, чтобы тренер был рядом, а его отсутствие точно не помогает. Особенно во время перерыва в матче — там главный тренер, его слова и эмоции очень нужны. Да, есть ассистент, но это совершенно разные вещи. Уверен, Станкович тоже хотел бы всегда быть рядом с командой, и, конечно, нынешняя ситуация далека от идеала.

— Остаётся ли «Спартак» претендентом на чемпионство в этом сезоне?

— Отставание от первого места — шесть очков. Это ничто, и очень рано говорить о том, кто станет чемпионом. В российском чемпионате очень длинные паузы. И в каждом сезоне есть команда, от которой ждёшь чего-то очень хорошего, но происходят негативные моменты. А команда, от которой никто ничего не ждёт, может добиться успеха. Поэтому очень рано сейчас говорить о чемпионстве. Даже до декабря и окончания первой части сезона ещё много матчей, так что сюрпризов мы увидим достаточно. К тому же пока я не увидел ни одной команды, которая доминировала бы в этом сезоне. Такой, которую можно было бы назвать чемпионской. Возможно всё, ведь все лидеры чемпионата примерно равны. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» — все рядом, и каждый тур таблица меняется.

«Тренер не может позволить времени себя уничтожить»

— Где вы видите своё тренерское будущее?

— Честно, не знаю и даже никогда не думал об этом. Что, где, как — не знаю. Будет ли в ближайшее время хорошее предложение, которое меня заинтересует, или нет — ответа на этот вопрос у меня тоже нет. То же самое касается и места, страны моей будущей работы. Такова профессия.

— Спустя чуть больше недели после ухода из «Оренбурга» с вами ещё не связывались?

— Я немного общался с людьми, которым доверяю. Но ничего конкретного не было.

— «Оренбург» — ваш первый опыт работы главным тренером. Довольны?

— Неважно, какой результат — я никогда не буду доволен своей работой. Я такой человек: всегда можно и нужно делать больше и лучше. По моему мнению, тренер должен развиваться так же, как и футболист. Футбол меняется, и хороший тренер адаптируется, учится, развивается. Я не был бы доволен, если бы моё понимание футбола не изменилось за 10 лет, например. Тренер должен учиться на своих ошибках — они случаются всегда, и их нужно исправлять и больше не повторять. Я смотрю на это как на процесс развития.

Владимир Слишкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Есть ли предел у этого процесса или прогресс тренера не ограничен?

— Тренер должен развиваться всегда. Ты не можешь одинаково смотреть на футбол сегодня и завтра. Даже если говорить не о футболе: сегодняшняя жизнь людей очень отличается от того, что было 20-30 лет назад. Сейчас время социальных сетей, и люди поменялись — их характеры, поведение совершенно другие. Так же меняется и футбол. Каждый должен адаптироваться под изменения в жизни, новые технологии, которые появляются и в футболе. Тренер не может позволить времени уничтожить себя. Нельзя оставаться на месте — нужно идти вперёд и успевать за временем и развитием футбола.