Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ

Казахстан перед матчем предпоследнего тура квалификации на ЧМ-2026 сохранял математические шансы на выход в финальную часть. Для этого должно было совпасть слишком многое.

Основные шансы национальная команда упустила в первых турах, когда под руководством Али Алиева не проигрывала всем подряд. До октябрьской паузы – неудачи во встречах со всеми конкурентами, кроме Лихтенштейна. В итоге выступление было признано неудачным – главного тренера уволили. Исполняющим обязанности стал Талгат Байсуфинов. Под его руководством команда должна была провести три оставшихся матча – с Лихтенштейном, Северной Македонией и Бельгией.

Дебют нового тренера получился сверхуверенным, команда разгромила Лихтенштейн 4:0. К игре с Северной Македонией они подходили на четвёртом месте с шестью очками. Впереди – Уэльс (10), Бельгия (11) и будущий соперник (12). Да-да, перед сегодняшними матчами первыми были не бельгийцы! Но только победа в гостевой встрече теоретически возвращала Казахстан в борьбу. И то – с большим количеством нюансов.

Конечно, Северная Македония перед игрой считалась фаворитом. Это команда вообще одна из сенсаций отбора. Без суперзвёзд в составе занимала первое место и планировала там остаться. Ведь важная деталь – напрямую на турнир попадает только победитель группы. Второму месту придётся играть стыковые встречи.

Однако все предматчевые прогнозы о бессилии Казахстана перед более серьёзными соперниками разбились о реальную ситуацию на поле. Гости здорово начали, несмотря на статус аутсайдера, и в первом тайме выглядели лучше фаворита. Перебили по количеству ударов, созданным опасным моментам. И в целом казахстанцы выглядели отлично, практически ничего не давая сделать сопернику, у которого 0 поражений в группе. Так что когда в начале второго тайма Казахстан забил, показалось, что напоследок они могут сотворить сенсацию. И сильно помочь Бельгии или Уэльсу. Ещё и гол Динмухамеда Карамана получился слишком красивым: вратарь македонцев Димитриевски ошибся на выходе, а полузащитник, оказавшись перед пустыми воротами, пошёл нетривиальным путём – решился на удар через себя. Трое футболистов хозяев стояли на линии ворот, однако не смогли заблокировать летящий мяч.

Сборная Казахстана празднует гол Фото: kff.kz

Это был не случайный гол в период полного преимущества соперника. Он был забит по игре. Более того – Казахстан продолжил агрессивно выбегать вперёд, рассчитывая увеличить преимущество. Такой сценарий явно стал сюрпризом для македонцев. Поражение ставило их в максимально затруднительную ситуацию, если учитывать близость конкурентов. Требовалась хотя бы ничья. И они её добились – благодаря идеальному штрафному Эниса Барди на 74-й минуте.

А дальше обе команды устроили обмен моментами. Вперёд поочередно бежали все. Казахстан хотел сохранить теоретические шансы попасть на ЧМ-2026, но для этого им требовалась победа. Северной Македонии она тоже была нужна, ведь глупо терять первое место с таким соперником. Однако класс игроков и усталость не позволяли довести дело до гола. Так что команды просто-напросто упускали свои возможности вплоть до финального свистка.

Из-за ничьей Северная Македония опустилась на второе место в таблице, а Бельгия, которая одолела в гостях Уэльс, теперь первая. И любопытно, что уже в ноябре Казахстан сыграет последний матч отбора именно с командой Руди Гарсии. Причём на своём поле – желание оправдаться за неудачный отбор будет огромным. И в случае позитивного результата Северная Македония снова сможет претендовать на возвращение на первую строчку.

Представляете, как ещё много зависит от Казахстана?