Крах звёзд Швеции, муки Германии, шикарная Бельгия и ещё сборная на ЧМ. Главное в отборе

Продолжаем освещать квалификацию на ЧМ-2026 в Северной Америке. На этот раз мы узнали нового участника турнира — но это не европейская команда. В Европе нас просто порадовали неожиданными исходами и сочными голами.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе

Сборная Украины забила во все ворота

Азербайджанцы подошли к матчу вообще без побед в отборочном турнире и, судя по всему, так же его и закончат. Украинцы одержали уверенную победу в Польше: забили Гуцуляк, Малиновский и Миколенко. Последний, правда, заколотил в свои: неудачно подставился под прострел соперника. В остальном – тотальное доминирование от номинальных хозяев.

Дешам без лидеров не обыграл исландцев

Обычно Дешам и «ротация» не соседствуют в одном предложении, но во встрече с исландцами тренер сделал исключение. Оно и понятно, при Дидье чуть ли не каждый матч травмируются лидеры. В старте появились Товен, Матета и Нкунку, чуть позже на поле ещё вышел Аклиуш. И вот эти парни так и не переиграли хозяев: вратарь Рабн Олафссон оформил пять сейвов, а Меньян пропустил с двух ударов в створ.

В этой группе крутая интрига, прежде всего – в борьбе за второе место. Украина сейчас опережает Исландию на три очка, при этом украинцам играть с Францией, Исландии – с Азербайджаном, а дальше – очный матч (возможно, за ту самую путёвку в стыки).

Бельгия и Уэльс — самые результативные

Крыса на газоне Фото: Dan Istitene/Getty Images

Родон уже на восьмой минуте передал пламенный привет бельгийским болельщикам, открыв счёт с углового — про валлийца напрочь забыли в штрафной. Но разозлившиеся хозяева быстро переиграли ситуацию, превратив счёт в 2:1 к 24-й. Де Брёйне к тому же уверенно настрелял статистику, реализовав два пенальти. В защиту валлийцев во втором тайме ещё встала крыса, как-то попавшая на футбольное поле и приостановившая матч — однако бельгийцы не потеряли концентрацию и удержали три очка.

Сборная Казахстана потеряла шансы на квалификацию

Северная Македония всерьёз собралась на ЧМ, а сборная Казахстана возвращается к мощностям 2023 года. Жаль, что слишком поздно: на второе место им рассчитывать уже нет смысла. Но Караман вполне может побороться за самый красивый мяч тура: полузащитник забил ударом через себя внутри вратарской. Гол вполне мог стать победным, однако Барди психанул в концовке и забил дальним ударом со штрафного. Македонцы по-прежнему в гонке за первое место.

Теперь Бельгия поменялась местами с Северной Македонией – фавориты снова первые.

Шведы опять без победы и голов

Матч Швеция — Косово Фото: Daniel Stiller/Zuma/ТАСС

Шведы феноменально плохи в последнее время. Мощнейшая атака из Дьёкереша и Исака (добавим солидную группу поддержки из Бергвалля и Эланги) не пробила Мурича из «Сассуоло». А вот косовары свой момент нашли: после серии рикошетов от своих же забили единственный мяч в игре. Теперь шведам попасть в стыки поможет только чудо.

Мурат Якин усыпил словенцев

Малособытийный матч, который вполне мог закончиться и победой сборной Швейцарии, но не свезло. Гости в основном усыпляли бдительность словенцев через короткий пас, однако до особой конкретики не дошли (0,78 по xG от портала FotMob). Тем не менее это потеря очков: косовары вполне себе остаются конкурентами за первое место.

Вольтемаде забил дебютный мяч за немцев

Вольтемаде празднует забитый мяч Фото: Sportsfile via Getty Images

Современный Руди Фёллер теперь в одиночку тащит и «Ньюкасл», и сборную Германии. Немцы на равных бились против могучей сборной Северной Ирландии, даже проиграли по ударам в створ (два против трёх) — однако Ник спас Нагельсмана – забил после подачи с углового. Это его первый мяч за бундестим, между прочим. В остальном же Германия скорее мучилась и отбивалась, хотя и могла решить всё в контратаке (но Адейеми пробил мимо).

Мартинс — один из лучших в сборной Люксембурга

Вполне рабочая победа словаков над сборной Люксембурга. За хозяев отличились Оберт и Шранц, однако люксембуржцы сподобились аж на семь ударов по воротам и чутка уступили по ударам в створ. Мартинс из «Спартака» отыграл весь матч и получил вторую самую высокую оценку от портала WhoScored среди игроков гостей. Теперь у словаков равное количество очков с немцами. Тут всё решит очная встреча, хотя и Северная Ирландия шансы ещё не потеряла.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Африке

Игрок «Краснодара» едет на чемпионат мира

Сборная Кабо-Верде празднует победу Фото: Sportsfile via Getty Images

Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на первенстве планеты! Хорошо это или плохо — решит каждый сам за себя. Но команда пробилась на турнир не за счёт повышенной заявки, а справедливо заняв первое место в группе с камерунцами. Так что следующим летом Кевина Ленини из «Краснодара» ждёт укороченный отпуск. Жаль только, что Зе Луиш не доиграл до этого момента.