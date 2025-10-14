Скидки
Главная Футбол Статьи

Отборочные матчи ЧМ-2026, обзор 13 октября 2025. Голы: Уэльс — Бельгия, Германия, Украина, Косово, Швеция

Крах звёзд Швеции, муки Германии, шикарная Бельгия и ещё сборная на ЧМ. Главное в отборе
Артём Никулин
Отборочные матчи ЧМ-2026, 13 октября 2025 года
Аудио-версия:
Кабо-Верде квалифицировалось на турнир впервые в истории!

Продолжаем освещать квалификацию на ЧМ-2026 в Северной Америке. На этот раз мы узнали нового участника турнира — но это не европейская команда. В Европе нас просто порадовали неожиданными исходами и сочными голами.

Дайджест предыдущего дня:
Сенсации Луческу и Фарер, игрок «Спартака» на ЧМ, Хорватия — в шаге. Мощный день в отборе!
Сенсации Луческу и Фарер, игрок «Спартака» на ЧМ, Хорватия — в шаге. Мощный день в отборе!

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе

Сборная Украины забила во все ворота

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Азербайджан
1:0 Гуцуляк – 30'     1:1 Миколенко – 45+3'     2:1 Руслан Володимирович Маліновський – 64'    

Азербайджанцы подошли к матчу вообще без побед в отборочном турнире и, судя по всему, так же его и закончат. Украинцы одержали уверенную победу в Польше: забили Гуцуляк, Малиновский и Миколенко. Последний, правда, заколотил в свои: неудачно подставился под прострел соперника. В остальном – тотальное доминирование от номинальных хозяев.

Дешам без лидеров не обыграл исландцев

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
2 : 2
Франция
1:0 Паульссон – 39'     1:1 Нкунку – 63'     1:2 Матета – 68'     2:2 Хлинссон – 70'    

Обычно Дешам и «ротация» не соседствуют в одном предложении, но во встрече с исландцами тренер сделал исключение. Оно и понятно, при Дидье чуть ли не каждый матч травмируются лидеры. В старте появились Товен, Матета и Нкунку, чуть позже на поле ещё вышел Аклиуш. И вот эти парни так и не переиграли хозяев: вратарь Рабн Олафссон оформил пять сейвов, а Меньян пропустил с двух ударов в створ.

В этой группе крутая интрига, прежде всего – в борьбе за второе место. Украина сейчас опережает Исландию на три очка, при этом украинцам играть с Францией, Исландии – с Азербайджаном, а дальше – очный матч (возможно, за ту самую путёвку в стыки).

Сенсация вечера! Франция в отборе ЧМ столько ещё не пропускала, да и очки не теряла
Сенсация вечера! Франция в отборе ЧМ столько ещё не пропускала, да и очки не теряла

Бельгия и Уэльс — самые результативные

Крыса на газоне

Крыса на газоне

Фото: Dan Istitene/Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Уэльс
Окончен
2 : 4
Бельгия
1:0 Родон – 8'     1:1 Де Брёйне – 18'     1:2 Мёнье – 24'     1:3 Де Брёйне – 76'     2:3 Бродхед – 89'     2:4 Троссард – 90'    

Родон уже на восьмой минуте передал пламенный привет бельгийским болельщикам, открыв счёт с углового — про валлийца напрочь забыли в штрафной. Но разозлившиеся хозяева быстро переиграли ситуацию, превратив счёт в 2:1 к 24-й. Де Брёйне к тому же уверенно настрелял статистику, реализовав два пенальти. В защиту валлийцев во втором тайме ещё встала крыса, как-то попавшая на футбольное поле и приостановившая матч — однако бельгийцы не потеряли концентрацию и удержали три очка.

Сборная Казахстана потеряла шансы на квалификацию

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 8-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
1 : 1
Казахстан
0:1 Караман – 54'     1:1 Барди – 74'    

Северная Македония всерьёз собралась на ЧМ, а сборная Казахстана возвращается к мощностям 2023 года. Жаль, что слишком поздно: на второе место им рассчитывать уже нет смысла. Но Караман вполне может побороться за самый красивый мяч тура: полузащитник забил ударом через себя внутри вратарской. Гол вполне мог стать победным, однако Барди психанул в концовке и забил дальним ударом со штрафного. Македонцы по-прежнему в гонке за первое место.

Теперь Бельгия поменялась местами с Северной Македонией – фавориты снова первые.

Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ
Казахстан забил через себя лидеру группы! Но чудо-удар в ответ лишил шансов на ЧМ

Шведы опять без победы и голов

Матч Швеция — Косово

Матч Швеция — Косово

Фото: Daniel Stiller/Zuma/ТАСС

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
0 : 1
Косово
0:1 Аслани – 32'    

Шведы феноменально плохи в последнее время. Мощнейшая атака из Дьёкереша и Исака (добавим солидную группу поддержки из Бергвалля и Эланги) не пробила Мурича из «Сассуоло». А вот косовары свой момент нашли: после серии рикошетов от своих же забили единственный мяч в игре. Теперь шведам попасть в стыки поможет только чудо.

Мурат Якин усыпил словенцев

ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Словения
Окончен
0 : 0
Швейцария

Малособытийный матч, который вполне мог закончиться и победой сборной Швейцарии, но не свезло. Гости в основном усыпляли бдительность словенцев через короткий пас, однако до особой конкретики не дошли (0,78 по xG от портала FotMob). Тем не менее это потеря очков: косовары вполне себе остаются конкурентами за первое место.

Вольтемаде забил дебютный мяч за немцев

Вольтемаде празднует забитый мяч

Вольтемаде празднует забитый мяч

Фото: Sportsfile via Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 1
Германия
0:1 Вольтемаде – 31'    

Современный Руди Фёллер теперь в одиночку тащит и «Ньюкасл», и сборную Германии. Немцы на равных бились против могучей сборной Северной Ирландии, даже проиграли по ударам в створ (два против трёх) — однако Ник спас Нагельсмана – забил после подачи с углового. Это его первый мяч за бундестим, между прочим. В остальном же Германия скорее мучилась и отбивалась, хотя и могла решить всё в контратаке (но Адейеми пробил мимо).

Мартинс — один из лучших в сборной Люксембурга

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Люксембург
1:0 Оберт – 55'     2:0 Шранц – 72'    

Вполне рабочая победа словаков над сборной Люксембурга. За хозяев отличились Оберт и Шранц, однако люксембуржцы сподобились аж на семь ударов по воротам и чутка уступили по ударам в створ. Мартинс из «Спартака» отыграл весь матч и получил вторую самую высокую оценку от портала WhoScored среди игроков гостей. Теперь у словаков равное количество очков с немцами. Тут всё решит очная встреча, хотя и Северная Ирландия шансы ещё не потеряла.

Турнирные таблицы в Европе:

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Африке

Игрок «Краснодара» едет на чемпионат мира

Сборная Кабо-Верде празднует победу

Сборная Кабо-Верде празднует победу

Фото: Sportsfile via Getty Images

ЧМ-2026 — Африка . Группа D. 10-й тур
13 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
3 : 0
Эсватини
1:0 Роша Ливраменто – 48'     2:0 Семедо – 54'     3:0 Стопира – 90+1'    

Сборная Кабо-Верде впервые в истории сыграет на первенстве планеты! Хорошо это или плохо — решит каждый сам за себя. Но команда пробилась на турнир не за счёт повышенной заявки, а справедливо заняв первое место в группе с камерунцами. Так что следующим летом Кевина Ленини из «Краснодара» ждёт укороченный отпуск. Жаль только, что Зе Луиш не доиграл до этого момента.

Как там обстановка в Африке?
Комментарии
