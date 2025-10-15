«Такого со мной не случалось за 11 лет». Из-за травм Эдегор даже поставил антирекорд АПЛ

Уже три повреждения за два месяца. Мартин вернётся на поле только в конце ноября.

Что происходит с Мартином Эдегором? Капитана «Арсенала» в сезоне-2025/2026 донимают травмы. Норвежец провёл всего два полных матча за клуб. Он стал первым игроком в истории АПЛ, которого заменили в первом тайме в трёх встречах подряд.

В «Арсенале» Эдегор до сезона-2024/2025 пропустил из-за травм всего 11 матчей. Однако в сентябре 2024-го Мартин повредил лодыжку и выбыл на два месяца. Затем норвежец вернулся на поле и не испытывал больших проблем со здоровьем до финиша чемпионата. Но старт нового сезона – сплошная боль.

Во встрече 2-го тура АПЛ с «Лидсом» Эдегора заменили на 38-й минуте. Он неудачно приземлился плечом на газон и сначала продолжил игру. Однако затем всё же покинул поле. В следующем туре норвежец вышел на 20 минут в концовке встречи с «Ливерпулем». Потом – два матча за сборную Норвегии в сентябре и возвращение в расположение «Арсенала».

В 4-м туре Эдегор вышел в старте на матч с «Ноттингем Форест». И снова травма: на 18-й минуте Мартин опять повредил плечо. После встречи полузащитник рассказал: «У меня очень болело плечо, но я боролся изо дня в день, усердно работая, чтобы быть готовым к игре. Это то же самое плечо, которое я повредил в матче с «Лидсом», практически та же самая травма, так что мне просто не повезло. Первую травму залечил хорошо, однако потом всё повторилось. Такого со мной не случалось ни разу за 11 лет, а тут произошло дважды за две недели. Это странно и очень обидно».

Травма Мартина Эдегора Фото: Julian Finney/Getty Images

Эдегор пропустил матч с «Манчестер Сити», а в 6-м туре вышел на поле в концовке встречи с «Ньюкаслом» и оформил победный ассист на Габриэла Магальяйнса. Артета поставил Мартина в стартовый состав на следующую игру с «Вест Хэмом», но полузащитник снова травмировался… На этот раз повредил не плечо, а колено.

На 19-й минуте Эдегор выставил ногу для отбора мяча у Крисенсио Саммервилла, однако сам оказался на газоне. Мартин сначала поднялся, но чуть позже всё же позвал медбригаду. Врачи вернули футболиста в игру, правда, надолго норвежца не хватило. На 30-й минуте Эдегор сел на газон, схватился за голову, после чего его заменил Мартин Субименди.

После медобследования «Арсенал» заявил, что у Мартина повреждена медиальная коллатеральная связка левого колена. Срок возвращения – конец ноября. Он пропустил матчи сборной Норвегии (и пропустит следующие), а также не сыграет за «Арсенал» в ближайших четырёх турах АПЛ, встречах Лиги чемпионов с «Атлетико» и «Славией» и в Кубке лиги с «Брайтоном».

Лондонцы ожидают, что Эдегор вернётся на поле к 23 ноября: тогда клуб ждёт дерби с «Тоттенхэмом». У норвежца больше месяца, чтобы восстановиться полноценно. И впредь не уходить с поля в первом тайме.