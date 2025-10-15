Бразилия в замешательстве от игроков «Зенита». Первый – восторгает, второго — разнесли

Сборная Бразилии уже в качестве участника ЧМ-2026 неожиданно отправилась в октябре на товарищеские встречи в далёкую Азию. Команда Карло Анчелотти сыграла с Южной Кореей в Сеуле и с Японией в Токио. В этих матчах приняли участие две звезды РПЛ – Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита», которых экс-тренер «Реала» сделал частью «селесао» после своего назначения.

Что вообще сборная Бразилии забыла в Южной Корее и Японии? По словам Анчелотти, эти матчи – часть плана по адаптации команды к стилю игры соперников с разных континентов перед ЧМ-2026. Вероятно, и заработала бразильская федерация футбола неплохо, ведь желающие сыграть с пятикратными чемпионами мира выстраиваются в очередь. Например, в мае сообщалось, что РФС должен был бы заплатить более € 1,5 млн за приезд сборной Бразилии в Россию. Однако финансовые детали азиатского турне «селесао» не раскрывались.

Карло Анчелотти лавный тренер сборной Бразилии «Мы составили очень хороший план. В октябре играем с азиатскими сборными, в ноябре – с африканскими, а в марте – с сильными европейскими. Думаю, это великолепный план для подготовки к чемпионату мира».

В Сеуле и Токио итальянский тренер решил проверить как можно больше футболистов. В этих товарищеских встречах сборная Бразилии сыграла двумя практически разными составами. Только трое появились в основе в обоих матчах – опорники Каземиро из «Манчестер Юнайтед» и Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла», а также вингер «Реала» Винисиус Жуниор. Проверил Анчелотти и новичков. За национальную команду дебютировали 26-летний голкипер «Коринтианса» Уго Соуза и 29-летний правый защитник «Васко да Гама» Пауло Энрике.

Оба матча начинались очень рано – в восемь утра по Рио-де-Жанейро. Вопрос адаптации стал одной из причин, по которой Анчелотти вызвал минимум игроков из чемпионата Бразилии (ещё двоих, помимо пары дебютантов). Легионерам, выступающим в Европе, в этом смысле было попроще. Тем более российским. В 14:00 мск «Зенит» в прошедшем туре РПЛ начинал второй тайм матча с «Акроном».

Дуглас Сантос вышел в стартовом составе в первой встрече – с Южной Кореей. Капитан «Зенита» помог сборной Бразилии одержать крупную победу (5:0). Левый защитник отыграл полтора тайма и был заменён при счёте 4:0. Когда Сантос уходил с поля, Анчелотти с тёплой улыбкой и по-отечески обнял его. Чувствуется, что Папа Карло доволен игроком «Зенита», вернувшимся в национальную команду спустя девять лет.

Дуглас Сантос почти не ошибался в передачах – 38 точных из 40. В том числе одну под удар: с его паса едва не забил Винисиус Жуниор. Левый защитник совершил четыре успешных оборонительных действия и выиграл единственное единоборство, которое навязал ему соперник. В общем, сложных задач перед Сантосом южнокорейцы не поставили, а с теми, что были, зенитовец справился.

Журналисты, писавшие о матче Бразилии с Южной Кореей, отметили в первую очередь игру Дугласа Сантоса в защите.

«Бразилия использовала традиционную схему 4-4-2, которую Анчелотти применял в «Реале». Эстевао Виллиан – справа, Родриго – слева, Винисиус и Матеус Кунья – впереди, – сделал тактический разбор Globo. – Сантос оставался рядом с центральными защитниками Габриэлом Магальяйнсом и Эдером Милитао, что позволяло правому защитнику Витиньо больше поддерживать атаку по своему флангу… Дуглас продвигался вперёд, только когда Кунья входил в штрафную для завершения атаки».

Сайт GZH по итогам двух матчей отметил, что капитан «Зенита» на сегодняшний день выглядит предпочтительнее своих конкурентов – Кайо Энрике из «Монако» и Карлоса Аугусто из «Интера».

«Из трёх вызванных левых защитников Дуглас Сантос проявил себя лучше всех, особенно в обороне. Он выглядел уверенно и помог команде контролировать мяч. Он мог бы активнее участвовать в атаке, тем не менее со своей основной ролью в стратегии Анчелотти успешно справился».

Дуглас Сантос Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

А Goal.com поставил Дугласу Сантосу оценку в семь баллов из 10 возможных. Этот сайт так охарактеризовал игру капитана «Зенита»: «Внимательно защищался против опасных рывков Сон Хын Мина через свою зону. Однако не оказывал значительного влияния на атаку».

Главными героями матча с Южной Кореей стали Эстевао и Родриго – вингеры оформили по дублю. У Винисиуса – 1+1. По голевой передаче отдали Гимарайнс, Каземиро и Кунья.

А вот условно второй состав сборной Бразилии провалился во встрече с Японией. Хотя и в Токио всё начиналось так, что, казалось, хозяевам не избежать разгрома. После получаса игры команда Анчелотти вела со счётом 2:0. Новичок Пауло Энрике забил с передачи Гимарайнса, а Габриэл Мартинелли – с паса Лукаса Пакета. Однако после перерыва бразильцы словно заснули. Япония загрузила три мяча в ворота дебютанта Уго Соузы в течение 19 минут! Луис Энрике появился в стартовом составе, но, как только счёт стал 2:3, вингер «Зенита» ушёл с поля. Анчелотти сделал вторую тройную замену.

Луис Энрике Фото: Koji Watanabe/Getty Images

В статистике Луиса Энрике – ничего особенного. Он ни разу не пробил по воротам, совершил две успешные обводки (за четыре попытки), отдал 20 точных передач из 23, но ни одной – под удар. Кроме того, вингер выиграл четыре единоборства из шести, оформил два успешных оборонительных действия, заработал на себе один фол, допустил восемь потерь и дважды залез в офсайд.

Сайт GZH вынес приговор Луису Энрике за матч с Японией:

«Он не проявил себя на поле. Потерпел неудачу во всём, за что брался. Луис Энрике упустил хорошую возможность застолбить за собой место в стартовом составе».

Globo дал более мягкую характеристику выступлению вингера «Зенита»:

«Сыграл более сдержанно, чем в предыдущих матчах за сборную Бразилии. Потерял несколько мячей и не создал моментов. Во втором тайме запомнилось, как Луис Энрике ассистировал Кунье, но в начале матча замешкался в хорошем моменте и попал в офсайд».

Болельщики сборной Бразилии, судя по их комментариям, тоже не в восторге от того, что показал в Японии Луис Энрике.

«Неудачная игра бывшего футболиста «Ботафого» вызвала бурную реакцию в интернете. Многие утверждают, что Луис Энрике – игрок для вторых таймов», – отмечает в своём обзоре Antenados no Futebol.

Если шансы Дугласа Сантоса поехать на чемпионат мира растут, то у Луиса Энрике, видимо, снизились. После яркого первого матча при Анчелотти, когда вингер «Зенита» отметился голевой передачей, выйдя на замену с Чили в отборочном цикле ЧМ-2026, Луис Энрике потерялся. Лучший игрок Южной Америки 2024 года должен лучше использовать свои шансы, если, конечно, Папа Карло ещё даст их.