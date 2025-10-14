Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!

Сборная России продлила беспроигрышную серию под руководством Валерия Карпина. На сей раз крупно победила в Москве боливийцев, которые продолжают борьбу за выход на ЧМ-2026 и сыграют в межконтинентальных стыках.

Стартовый состав на матч со сборной Боливии, как и ожидалось, полностью отличался от того, что был с Ираном. В сегодняшней версии основы национальной команды оказались сразу пять представителей ЦСКА и по одному игроку из «Краснодара», «Балтики», «Локомотива», «Ахмата», московского «Динамо» и «Атланты Юнайтед». Легионер Алексей Миранчук и получил капитанскую повязку, у которой, кстати, было оригинальное оформление в честь 99-летия Никиты Симоняна.

О сопернике у нас сложилось чёткое мнение ещё до встречи от знающих людей. Сборная Боливии на высоте, когда играет на высоте – тысячи четыре метров. А когда спускается с гор, уже не взлетает. Тем не менее по первым минутам матча можно было подумать, что команда Оскара Вильегаса готова и в Москве сыграть, как дома. Гости из Южной Америки начали очень активно, при обороне быстро переключались со среднего блока на высокий отбор и шли в атаку. В общем, выглядели более заряженными, чем многие противники сборной России по товарнякам.

Однако наши тоже были хорошо настроены, а из Садулаева и новичка команды Бевеева энергия била фонтаном. Вингер «Ахмата» жёстко наступил своему оппоненту на ахилл – рисковал на удаление нарваться. Правый защитник из «Балтики» ещё до перерыва присел на жёлтую. Сборная России постепенно разогналась, и боливийцы уже с трудом справлялись со скоростями хозяев. Потрясающую комбинацию а-ля «Барса» наши придумали на девятой минуте – со стенкой на третьего и тонким пасом Баринова на Кисляка в штрафной. Отдай капитан «Локо» пас чуть помягче, был бы, скорее всего, красивый гол. Вскоре и сам Кисляк создал голевой момент для Садулаева классным забросом из глубины: Лечи ловко принял мяч на грудь и перебрасывал Лампе, но 38-летний голкипер сборной Боливии не дал себя переиграть.

В какой-то момент перевес команды Карпина по касаниям в чужой штрафной стал гигантским – 15:0. В результате на 18-й минуте сборная России забила абсолютно заслуженный по игре гол. Началось всё с аута от Бевеева справа, а завершилось комбинацией Миранчук – Сергеев – Садулаев. Лечи находился перед воротам совершенно один, потому что здорово действовал в этом эпизоде и Кисляк. Армеец увёл за собой двоих. Правда, наши выбросили аут не с того места, откуда должны были, однако судьи не стали отнимать у хозяев забитый мяч.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Впрочем, после гола сборная России чуть-чуть сбавила, а боливийцы, наоборот, стали смелее атаковать. К перерыву почти догнали хозяев по ударам (7:9). Вильямиль первым встретился с мячом в штрафной и опасно пробил. Вдобавок как будто занервничал Агкацев – пару раз плохо действовал при игре ногами и чуть не подарил гол команде Вильегаса. Напряжение снял мяч, забитый Миранчуком на 43-й минуте. Его сделал Баринов, который включился в прессинг, совершил перехват на чужой половине и тут же зарядил издали. Лампе неудачно отбил удар – Миранчук добил.

Второй тайм стартовал для сборной России с тревожного эпизода. В перерыве Карпин поменял двух защитников Бивеева и Дивеева (чьё участие во встрече вообще было под вопросом) соответственно на Сильянова и Осипенко. Пока новый квартет в обороне искал общий язык, боливийцы соорудили голевой момент. Похоже, из-за того, что Сильянов задержался при организации положения «вне игры» и создал глубину. Всё тот же Вильямиль оказался один перед воротами, но пробил слабо – мяч прилетел в руки Агкацеву. Хавбек сборной Боливии сам не мог понять, что он сделал, схватился за голову.

Неприятный отрезок с серией атак гостей завершился… голом хозяев! Наши классно вскрыли оборону боливийцев по центру. Баринов на рывке из глубины открылся под закидушку от Миранчука, причём настолько умело, что избежал офсайда. Дмитрий мог бить сам, тем не менее решил сбросить мяч на свободного Сергеева. Показалось, этой скидкой капитан «Локо» загубит момент, но получилось хорошо. Сергеев ударом с лёта забил на своём стадионе.

По истечении часа игры Карпин поменял уже полкоманды. Любопытная деталь: Глушенков появился не на любимом правом фланге, а на левом. Крупный счёт и замены немного успокоили хозяев. Гости же шли за голом престижа. Его едва не забил главный боливийский талант и лучший бомбардир сборной в отборочном цикле ЧМ-2026 Терсерос. По пути к воротам 21-летний хавбек «Америки Минейро» обошёл на дриблинге целую группу наших игроков!

В концовке Карпин выпустил и Кучаева – полузащитник «Ростова» провёл свой второй матч за сборную России спустя пять лет после дебюта. Константин помог сохранить сухую победу. Хотя боливийцы в итоге превзошли нашу команду по ударам – 18:15. Впрочем, более объективно отражает происходившее на поле другая статистика: попаданий в створ (8:4) и xG (3,06 против 1,25) в пользу российской сборной.