Сын Станковича глупо «привёз» гол Сербии. Пропустили с центра поля от Андорры!

Квалификация ЧМ-2026 окончательно превратилась для сборной Сербии в какую-то трагикомедию. Несколько дней назад после домашнего поражения в принципиальной встрече с Албанией (0:1) сербы свели свои шансы на выход на чемпионат мира практически к нулю и лишились отправленного в отставку главного тренера Драгана Стойковича. Теперь же умудрились пропустить один из самых нелепых голов отборочного цикла, да ещё и от Андорры!

На этот матч сборную Сербии вывел в роли исполняющего обязанности тренер молодёжки Зоран Миркович. Надо было играть на победу, ведь теоретически ещё оставалась возможность занять второе место. Сербы отставали на четыре очка от албанцев при игре в запасе. В ноябре они встретятся на выезде с Англией и дома – с Латвией. Албания же сразится с Андоррой в гостях и с англичанами – на своём поле.

Сборная Андорры – самый настоящий «карлик»: одно очко за весь отборочный цикл и два забитых мяча. Всё это благодаря ничьей на выезде с Латвией (2:2), добытой тремя днями ранее. Сербов, видимо, результат встречи в Риге не насторожил, и они недооценили хозяев. В течение 16 минут не могли вскрыть оборону соперника, а после этого пропустили… с центра поля!

Курьёзный гол забил 26-летний нападающий «Интера» – разумеется, не миланского, а местного, из Эскальдес-Энгордани – Гийом Перес. Это вообще его первый мяч в седьмом матче за национальную команду. Началось всё с того, что Александар Станкович (сын Деяна – тренера «Спартака») обрезал в середине. Его плохой пас и перехватил в центре поля Перес. Затем Гийом, увидев, что голкипер Джордже Петрович вышел из ворот, подработал мяч и пробил издали. Исполнил эпизод «десятка» хозяев очень технично, как и должен игрок с таким номером. Петрович не достал – мяч влетел в сетку! Это был первый удар сборной Андорры в створ.

Гол Андорры Фото: Кадры из трансляции

Проиграть Андорре – настоящий позор для сборной уровня Сербии. Впрочем, уже через две минуты гостям удалось вернуть лицо благодаря автоголу хозяев. Тоже комедийному. Станкович-младший подал угловой с левого фланга во вратарскую, а защитник Кристиан Гарсия высоко выпрыгнул, опередив собственного голкипера, и ударом головой послал мяч в сетку. Забил как классический форвард! Удивительная ошибка, ведь никто из сербов не мешал Гарсии, не навязал ему верховую борьбу.

Автогол Андорры Фото: Кадры из трансляции

После перерыва Андорра сдулась, а Сербия забила дважды. Сначала это сделал Душан Влахович, а затем с пенальти отличился Александр Митрович. Сербы исключили нервную концовку – и это главное. Хотя если всё ещё помнить про класс соперника, за победителя немного грустно.