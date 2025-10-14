Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Кения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Андорра — Сербия, гол Переса с центра поля, автогол Гарсии, обзор матча, 14 октября 2025 года, отборочный цикл ЧМ-2026

Сын Станковича глупо «привёз» гол Сербии. Пропустили с центра поля от Андорры!
Анатолий Романов
Андорра — Сербия
Аудио-версия:
Комментарии
А потом андоррцы сотворили смешной автогол. Ну и матч!

Квалификация ЧМ-2026 окончательно превратилась для сборной Сербии в какую-то трагикомедию. Несколько дней назад после домашнего поражения в принципиальной встрече с Албанией (0:1) сербы свели свои шансы на выход на чемпионат мира практически к нулю и лишились отправленного в отставку главного тренера Драгана Стойковича. Теперь же умудрились пропустить один из самых нелепых голов отборочного цикла, да ещё и от Андорры!

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 3
Сербия
1:0 Лопес – 17'     1:1 Гарсия – 19'     1:2 Влахович – 54'     1:3 Митрович – 77'    

На этот матч сборную Сербии вывел в роли исполняющего обязанности тренер молодёжки Зоран Миркович. Надо было играть на победу, ведь теоретически ещё оставалась возможность занять второе место. Сербы отставали на четыре очка от албанцев при игре в запасе. В ноябре они встретятся на выезде с Англией и дома – с Латвией. Албания же сразится с Андоррой в гостях и с англичанами – на своём поле.

Сборная Андорры – самый настоящий «карлик»: одно очко за весь отборочный цикл и два забитых мяча. Всё это благодаря ничьей на выезде с Латвией (2:2), добытой тремя днями ранее. Сербов, видимо, результат встречи в Риге не насторожил, и они недооценили хозяев. В течение 16 минут не могли вскрыть оборону соперника, а после этого пропустили… с центра поля!

«Спартаку» надо отпускать своего тренера в сборную Сербии?
Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть
Идеальнее момента для расставания «Спартака» со Станковичем может и не быть

Курьёзный гол забил 26-летний нападающий «Интера» – разумеется, не миланского, а местного, из Эскальдес-Энгордани – Гийом Перес. Это вообще его первый мяч в седьмом матче за национальную команду. Началось всё с того, что Александар Станкович (сын Деяна – тренера «Спартака») обрезал в середине. Его плохой пас и перехватил в центре поля Перес. Затем Гийом, увидев, что голкипер Джордже Петрович вышел из ворот, подработал мяч и пробил издали. Исполнил эпизод «десятка» хозяев очень технично, как и должен игрок с таким номером. Петрович не достал – мяч влетел в сетку! Это был первый удар сборной Андорры в створ.

Гол Андорры

Гол Андорры

Фото: Кадры из трансляции

Проиграть Андорре – настоящий позор для сборной уровня Сербии. Впрочем, уже через две минуты гостям удалось вернуть лицо благодаря автоголу хозяев. Тоже комедийному. Станкович-младший подал угловой с левого фланга во вратарскую, а защитник Кристиан Гарсия высоко выпрыгнул, опередив собственного голкипера, и ударом головой послал мяч в сетку. Забил как классический форвард! Удивительная ошибка, ведь никто из сербов не мешал Гарсии, не навязал ему верховую борьбу.

Автогол Андорры

Автогол Андорры

Фото: Кадры из трансляции

После перерыва Андорра сдулась, а Сербия забила дважды. Сначала это сделал Душан Влахович, а затем с пенальти отличился Александр Митрович. Сербы исключили нервную концовку – и это главное. Хотя если всё ещё помнить про класс соперника, за победителя немного грустно.

Таблица групп отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android