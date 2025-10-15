Роналду тащил Португалию на ЧМ-2026. Но для досрочного попадания не хватило двух минут

Сборные Португалии и Венгрии встретились в Лиссабоне на том самом стадионе, где ЦСКА 20 лет назад стал победителем Кубка УЕФА. По итогу матча отбора ЧМ-2026 хозяевам не хватило двух минут для досрочного попадания на ЧМ. Не помог даже дубль Криштиану Роналду.

Португальцы претендовали на официальное попадание на чемпионат мира уже по итогам матча. Для этого нужно было обыграть венгров и рассчитывать на то, что Армения не победит в Ирландии. Педру Нету получил по уху, Роналду наступили на стопу — венгры сразу дали понять, что хозяевам легко не будет. Хотя первая половина прошла с преимуществом португальцев.

Правда, хозяевам пришлось ставить мяч на центр поля уже на восьмой минуте. Мастерство вратаря Диогу Кошты спасло португальцев от гола после неплохо удара Роланда Шаллаи. Но последовавший за этим угловой оказался результативным. На этот раз Кошта сплоховал — неудачно сыграл на выходе. Аттила Салаи отблагодарил соперника и головой направил мяч в пустой створ. Интересное начало!

Через 14 минут стадион «Жозе Алваладе» праздновал гол Роналду. Нелсон Семеду выдал идеальный пас — Криштиану оставалось не промахнуться по пустым воротам. До этого матча у звёздного ветерана была великолепная статистика — семь голов в семи встречах с венграми. Один из любимых соперников Роналду.

Венгры до перерыва владели мячом 30% времени, но распоряжались им качественно. У них было меньше моментов, чем у соперника, но преимущество хозяев нельзя было назвать значительным. В одном эпизод мяч нашёл руку Ренату Вейги у ворот сборной Португалии, но судья не увидел фола. Проверка тоже не дала желаемого результата для венгров.

Хозяева прижали соперника к воротам в концовке первой половины и добились своего. На этот раз Нуну Мендеш классно забросил мяч на дальнюю штангу, где венгры снова забыли Роналду. Криштиану забил, посмотрел на помощника главного арбитра (офсайда не было) и отпраздновал. 948-й гол в карьере Роналду!

После перерыва давление сборной Португалии увеличилось. Рубен Диаш и Бруну Фернандеш попали в штангу с интервалом в одну штангу, а затем венгерский вратарь Балаж Тот перевёл мяч на угловой после удара Жоау Феликса. Венгры ответили очень остро — Саллаи вонзил мяч в перекладину рикошетом от газона. Аттила шёл на добивание, но Диаш опередил его буквально на долю секунды.

Венгры ушли от поражения в матче с Португалией Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Роналду заменили на 79-й минуте. Кстати, Криштиану установил очередной рекорд — он стал лучшим по голам в отборочных циклах чемпионатов мира. В параллельном матче армяне остались вдесятером и пропустили. Путёвка на ЧМ стала ещё ближе.

Но венгры не сдавались до последнего. В добавленное время мяч каким-то образом просочился на дальнюю штангу, а Доминик Собослаи наказал хозяев за ошибку в обороне. Сразу после этого камера выхватила грустного Роналду на скамейке запасных. Арбитр компенсировал три минуты, венгры забили на первой.

Португалия ещё не квалифицировалась на ЧМ, хотя наверняка сделает это в ноябре. Команде Роберто Мартинеса достаточно не проиграть Ирландии и Армении. Или обыграть одного из двух соперников. А Роналду забил уже пять мячей в четырёх матчах нынешней квалификации. Очень круто для 40-летнего мужчины!

ВИДЕО