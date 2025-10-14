Скидки
Главная Футбол Статьи

Турция — Грузия — 4:1, обзор матча квалификации ЧМ-2026, голы: Йылдыз, Демирал, Акгюн, Кочорашвили, статистика, 14 октября 2025

Турция испепелила Грузию! Хвиче для попадания на ЧМ-2026 нужно чудо
Георгий Илющенко
Отчёт Турция — Грузия — 4:1
Йылдыз и компания устроили разгром уже к 35-й минуте!

В первом квалификационном туре ЧМ-2026 Грузия драматично уступила в Тбилиси Турции: летели 0:3, отыграли один мяч и получили на 71-й минуте большинство, но выжали лишь 2:3. Чтобы сохранить шансы на второе место и, более того, сделать их весьма приличными, грузинам нужно было взять выездной реванш. Если вы не испанцы, задача сложная. И, как выяснилось, для Хвичи с партнёрами неосуществимая.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
4 : 1
Грузия
1:0 Йылдыз – 14'     2:0 Демирал – 22'     3:0 Акгюн – 35'     4:0 Демирал – 52'     4:1 Кочорашвили – 64'    

Турция сразу же прибрала мяч и заставила грузин окопаться на своей половине в надежде на контратаки. В итоге раскат туркам даже не понадобился. Наработав на 65% владения к 15-й минуте, Бардакджи на удачу забросил вперёд со своей половины поля, а Йылдыз выбежал из-за спин защитников и реализовал выход один на один. Сперва судьи зафиксировали офсайд, но VAR справедливо исправил решение: Гочолеишвили задержался и сломал линию.

А вскоре и второй залетел. На 22-й минуте Чалханоглу идеально исполнил угловой, Демирал перевисел Китеишвили и замкнул головой. Вопрос тут только один: с какой стати футболист с ростом 173 см пытался помешать сопернику, который выше на 17 см? Лочошвили, Гогличидзе (по 192 см) или Какабадзе (185 см) справились бы хуже?

Сборная Турции празднует гол

Сборная Турции празднует гол

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Турция продолжила давить и полностью контролировала ситуацию. Мамардашвили потащил выстрел с угла вратарской Йылдыза, Бардакджи совсем чуть-чуть не успел замкнуть скидку после подачи углового.

И всё же разгромный перевес не заставил себя ждать. Актюркоглу привлёк внимание Лочошвили и освободил пространство для Йылдыза. Футболист «Ювентуса» вбежал в штрафную и прострелил на Юксека. Гогчличидзе вынес мяч из пустых ворот, да на добивание подоспел Акгюн. 3:0. Шла 35-я минута.

Туркам было мало. Под конец тайма благодаря высокому прессингу и удачному отбору Гюлер подобрался близко к воротам, однако пробил выше цели. Грузия слишком много ошибалась на своей половине и вчистую уступила в единоборствах. Особенно верховых: аж в 13 из 15 (87%) за первую половину. За аналогичный промежуток у команды Чалханоглу прошли 5 из 7 забросов в штрафную с фланга. У грузин их не было вовсе. 9:2 по ударам, 5:0 — в створ. Статистика говорит сама за себя.

Кенан Йылдыз
Хакан Чалханоглу

В перерыве Вилли Саньоль поменял Микаутадзе на Зивзивадзе. Грузины заметно прибавили, тем не менее опасных моментов долго не создавали. А вот Турция на 52-й минуте повторила пройденное: Чалханоглу подал с углового, Демирал кивнул головой. Мериха по-прежнему пытался остановить Китеишвили. Никаких выводов сделано не было.

Один мяч всё же отыграть удалось. И как! На 66-й минуте Китеишвили пяткой роскошно переправил передачу Какабадзе на Кочорашвили, а тот убрал на замахе Демирала и покатил между ног Чакыру. Красиво, но мало. На большее грузин не хватило. Хотя Гочолеишвили попал в штангу, да и в целом по владению и количеству ударов они вышли вперёд: 55% и 12 на 10 (3:6 — в створ).

У Грузии остались исключительно математические шансы на вторую строчку. Для этого нужно, во-первых, победить не только Болгарию, но и Испанию. Во-вторых, дождаться поражений от них же Турции, причём разгромных. При равенстве очков всё решит разница мячей, и пока расклад таков: 13:10 у турок против 6:9 у Грузии. Слишком фантастично, чтобы оказаться правдой.

