Турция испепелила Грузию! Хвиче для попадания на ЧМ-2026 нужно чудо

В первом квалификационном туре ЧМ-2026 Грузия драматично уступила в Тбилиси Турции: летели 0:3, отыграли один мяч и получили на 71-й минуте большинство, но выжали лишь 2:3. Чтобы сохранить шансы на второе место и, более того, сделать их весьма приличными, грузинам нужно было взять выездной реванш. Если вы не испанцы, задача сложная. И, как выяснилось, для Хвичи с партнёрами неосуществимая.

Турция сразу же прибрала мяч и заставила грузин окопаться на своей половине в надежде на контратаки. В итоге раскат туркам даже не понадобился. Наработав на 65% владения к 15-й минуте, Бардакджи на удачу забросил вперёд со своей половины поля, а Йылдыз выбежал из-за спин защитников и реализовал выход один на один. Сперва судьи зафиксировали офсайд, но VAR справедливо исправил решение: Гочолеишвили задержался и сломал линию.

А вскоре и второй залетел. На 22-й минуте Чалханоглу идеально исполнил угловой, Демирал перевисел Китеишвили и замкнул головой. Вопрос тут только один: с какой стати футболист с ростом 173 см пытался помешать сопернику, который выше на 17 см? Лочошвили, Гогличидзе (по 192 см) или Какабадзе (185 см) справились бы хуже?

Сборная Турции празднует гол Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Турция продолжила давить и полностью контролировала ситуацию. Мамардашвили потащил выстрел с угла вратарской Йылдыза, Бардакджи совсем чуть-чуть не успел замкнуть скидку после подачи углового.

И всё же разгромный перевес не заставил себя ждать. Актюркоглу привлёк внимание Лочошвили и освободил пространство для Йылдыза. Футболист «Ювентуса» вбежал в штрафную и прострелил на Юксека. Гогчличидзе вынес мяч из пустых ворот, да на добивание подоспел Акгюн. 3:0. Шла 35-я минута.

Туркам было мало. Под конец тайма благодаря высокому прессингу и удачному отбору Гюлер подобрался близко к воротам, однако пробил выше цели. Грузия слишком много ошибалась на своей половине и вчистую уступила в единоборствах. Особенно верховых: аж в 13 из 15 (87%) за первую половину. За аналогичный промежуток у команды Чалханоглу прошли 5 из 7 забросов в штрафную с фланга. У грузин их не было вовсе. 9:2 по ударам, 5:0 — в створ. Статистика говорит сама за себя.

В перерыве Вилли Саньоль поменял Микаутадзе на Зивзивадзе. Грузины заметно прибавили, тем не менее опасных моментов долго не создавали. А вот Турция на 52-й минуте повторила пройденное: Чалханоглу подал с углового, Демирал кивнул головой. Мериха по-прежнему пытался остановить Китеишвили. Никаких выводов сделано не было.

Один мяч всё же отыграть удалось. И как! На 66-й минуте Китеишвили пяткой роскошно переправил передачу Какабадзе на Кочорашвили, а тот убрал на замахе Демирала и покатил между ног Чакыру. Красиво, но мало. На большее грузин не хватило. Хотя Гочолеишвили попал в штангу, да и в целом по владению и количеству ударов они вышли вперёд: 55% и 12 на 10 (3:6 — в створ).

У Грузии остались исключительно математические шансы на вторую строчку. Для этого нужно, во-первых, победить не только Болгарию, но и Испанию. Во-вторых, дождаться поражений от них же Турции, причём разгромных. При равенстве очков всё решит разница мячей, и пока расклад таков: 13:10 у турок против 6:9 у Грузии. Слишком фантастично, чтобы оказаться правдой.