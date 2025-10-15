Сегодня на чемпионат мира 2026 года пробились ещё шесть сборных.

Англия вышла на ЧМ, Италия ещё в гонке и «Голливуд» от Нигерии! Главное в отборе

14 октября завершились очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026. И несколько команд оформили квалификацию на турнир! Рассказываем о главных событиях прошедшего игрового дня.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе

Эстония и Молдавия поделили очки

Сборные Эстонии и Молдавии доигрывают отборочный турнир. Перспектив на выход на ЧМ-2026 у команд нет. Поэтому в очной встрече они могли просто порадовать себя победой. Но в итоге – боевая ничья. Молдавия набрала первое очко за шесть туров, а Эстония упустила шанс на вторую победу над соперником.

Сербия напугала болельщиков

После обидного поражения от Албании (0:1) судьба сборной Сербии не находится в её руках. Ещё команда осталась без тренера: Драган Стойкович подал в отставку. Поэтому на встречу с Андоррой сербы отправились с и. о. Начало встречи получилось неожиданным! На 17-й минуте хозяева открыли счёт – отличился форвард Гийом Лопес. Но уже через пару минут Кристиан Гарсия срезал мяч в свои ворота. А во втором тайме забили Душан Влахович и Александр Митрович. Сербия одержала нервную победу и сократила отставание от Албании до одного очка. В ноябре команды разыграют второе место в группе.

Грузия проиграла ключевой матч за ЧМ-2026

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Сборные Турции и Грузии де-факто разыграли второе место в отборочной группе. До матча турки опережали грузин на три очка. Поэтому итог встречи решал многое в плане перспективы. Однако реальной борьбы не получилось. Уже после первого тайма Турция вела со счётом 3:0. А после перерыва команда Винченцо Монтеллы не позволила Грузии приблизиться на опасное расстояние. Теперь помочь грузинам забраться на второе место поможет только огромное чудо. Им нужно побеждать Испанию и Болгарию, а также надеяться на два разгромных поражения Турции. В случае равенства очков всё решит разница мячей: пока что она лучше у турок («+3», у Грузии – «-3»).

Очередная лёгкая игра для Испании

Сборная Испании элегантно проходит отборы на чемпионат мира. Очередной жертвой команды Луиса де ла Фуэнте стала Болгария. Испанцы без проблем укатали соперника: полузащитник Микель Мерино снова показал крутые навыки форварда и оформил дубль, ещё один мяч забил в свои ворота Атанас Чернев. А на 90+2-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти. 4:0 – испанцы до сих пор не пропустили ни разу. Разность мячей после четырёх туров составляет 15:0!

Ирландия не сдаётся

Сборная Ирландии перед 4-м туром набрала всего одно очко. Поэтому матч с Арменией стал для неё определяющим. Либо ирландцы оставались в гонке за ЧМ-2026, либо на 99% теряли шансы. Команда Хеймира Хадльгримссона собралась с силами и разобралась в Дублине с Арменией. Встреча получилась напряжённой: армяне терпеливо и качественно оборонялись, но на 52-й минуте прямую красную карточку получил Тигран Барсегян, боднувший полузащитника Финна Азаза. А на 70-й минуте Эван Фергюсон забил победный мяч ирландцев.

Англия едет на ЧМ-2026

Сборная Англии Фото: Getty Images

Сборная Англии ожидаемо отобралась на чемпионат мира. Чтобы оформить выход, команде Томаса Тухеля было достаточно обыграть Латвию. Больших проблем для англичан это не составило. В первом тайме Гарри Кейн оформил дубль, а ещё один гол забил Энтони Гордон. После перерыва Максим Тонишев закатил мяч в свои ворота, финальный же счёт на 86-й минуте установил Эберечи Эзе. 5:0 – Англия готовится к поездке в США, Мексику и Канаду.

Италия сохранила математические шансы на прямой выход на ЧМ

Сборная Италии находится в тяжёлом положении. Победа над Израилем приближала команду к Норвегии на расстояние в три очка. Но даже если итальянцы обыграют норвежцев в очной встрече, то они сильно уступают сопернику по разнице мячей. Однако сдаваться – точно не в духе Дженнаро Гаттузо. Тем более Израиль в случае своей победы догонял Италию в таблице. И хозяева одержали уверенную победу над соперником благодаря дублю Матео Ретеги. А на 90+3-й минуте добил соперника Джанлука Манчини. Итальянцы обеспечили себе минимум второе место и стыки. Но финишировать первыми будет почти нереально. Разница мячей у Италии составляет «+10», тогда как у Норвегии – «+26». Де-факто норвежцы оформят выход на ЧМ-2026, если в следующем туре одолеют дома Эстонию.

Роналду тащил Португалию. Но всё испортил хавбек «Ливерпуля»

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Сборная Португалии одержала тяжёлую победу над Венгрией в первом матче команд в Будапеште (3:2). И венгры снова устроили непростую жизнь сопернику. На этот раз они забили первыми на восьмой минуте: Аттила Салаи замкнул подачу с углового. Но затем включился Криштиану Роналду! Кто, если не он? На 22-й минуте 40-летний португалец замкнул прострел от Нелсона Семеду, а в конце тайма он открылся на кросс от Нуну Мендеша. Теперь на счету Роналду 948 голов в карьере! И до 90+1-й минуте встречи Португалия выходила на ЧМ-2026. Однако Доминик Собослаи сравнял счёт в самой концовке, удачно оказавшись на дальней штанге после прострела. Венгрия сохранила чистое второе место, а Португалии теперь нужно побеждать в гостях Ирландию.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Африке

Садио Мане сыграет на ещё одном чемпионате мира

Садио Мане уехал из Европы, однако теперь мы снова увидим его на большом турнире. Сборная Сенегала вместе с ним забронировала место на ЧМ-2026. В заключительной встрече группового этапа команда разгромила Мавританию, не позволив ДР Конго с вингером «Спартака» Тео Бонгонда опередить себя. Конголезцев, кстати, ждут стыки.

Кот-д’Ивуар возвращается!

Сборная Кот-д’Ивуара Фото: Федерация футбола Кот-д-Ивуара

Скучали по Кот-д’Ивуару на чемпионатах мира? Сборная пропустила турниры 2018 и 2022 года. Но на ЧМ в США, Мексику и Канаду команда едет! Ивуарийцы в 10-м туре легко разобрались с Кенией. Теперь ждём хорошего выступления на чемпионате мира от одной из самых звёздных сборных Африки.

Ещё один камбэк на чемпионат мира

Сборная ЮАР в последний раз играла на домашнем ЧМ-2010. Тогда южноафриканцы не вышли из группы, хотя в 3-м туре даже одолели Францию. Спустя 16 лет ЮАР возвращается на главный турнир планеты. Команда опередила в группе грозную Нигерию.

Голливудская развязка от нигерийцев

Сборную Нигерии перед последним матчем устраивала только победа над Бенином с разницей в 4+ мяча. Она позволяла команде забраться в стыки. Виктор Осимхен включился в работу и к 51-й минуте оформил хет-трик. А затем – тишина. Но Нигерию уже в добавленное ко второму тайму время спас Фрэнк Оньека. Вся команда бросилась праздновать четвёртый мяч, будто только что вырвала победу. Ведь именно этот гол позволит нигерийцам ещё побороться за ЧМ-2026.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Азии

Катар во второй раз подряд оказался на ЧМ

Сборная Катара Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Сборная Катара выиграла свою группу в четвёртом раунде азиатских квалификаций. В решающей встрече команда Хулена Лопетеги победила ОАЭ (2:1). Катарцы во второй раз в истории примут участие на чемпионате мира. Напомним, прошлый турнир прошёл именно на их территории. И сборная ОАЭ сразится в межконтинентальных стыках.

Саудовская Аравия также вышла на чемпионат мира

Саудовцы оказались в четвёртом раунде и только после него отобрались на ЧМ-2026. В первом матче команда Эрве Ренара одолела Индонезию (3:2). А ключевая встреча с Ираком получилась невероятно напряжённой. Команды так и не смогли забить, однако это сыграло в плюс Саудовской Аравии. За счёт большего количества забитых мячей они прошли на чемпионат мира. А Ирак присоединился к ОАЭ в стыках.