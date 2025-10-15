Скидки
Отборочные матчи ЧМ-2026, обзор, 14 октября 2025, голы, Испания, Италия, Англия, Португалия, Грузия, Армения, Турция, Сербия

Англия вышла на ЧМ, Италия ещё в гонке и «Голливуд» от Нигерии! Главное в отборе
Никита Паглазов
Отборочные матчи ЧМ-2026 (14.10.2025)
Аудио-версия:
Комментарии
Сегодня на чемпионат мира 2026 года пробились ещё шесть сборных.

14 октября завершились очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026. И несколько команд оформили квалификацию на турнир! Рассказываем о главных событиях прошедшего игрового дня.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Европе

Эстония и Молдавия поделили очки

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Эстония
Окончен
1 : 1
Молдавия
1:0 Кяйт – 12'     1:1 Бодиштяну – 64'    

Сборные Эстонии и Молдавии доигрывают отборочный турнир. Перспектив на выход на ЧМ-2026 у команд нет. Поэтому в очной встрече они могли просто порадовать себя победой. Но в итоге – боевая ничья. Молдавия набрала первое очко за шесть туров, а Эстония упустила шанс на вторую победу над соперником.

Сербия напугала болельщиков

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
1 : 3
Сербия
1:0 Лопес – 17'     1:1 Гарсия – 19'     1:2 Влахович – 54'     1:3 Митрович – 77'    

После обидного поражения от Албании (0:1) судьба сборной Сербии не находится в её руках. Ещё команда осталась без тренера: Драган Стойкович подал в отставку. Поэтому на встречу с Андоррой сербы отправились с и. о. Начало встречи получилось неожиданным! На 17-й минуте хозяева открыли счёт – отличился форвард Гийом Лопес. Но уже через пару минут Кристиан Гарсия срезал мяч в свои ворота. А во втором тайме забили Душан Влахович и Александр Митрович. Сербия одержала нервную победу и сократила отставание от Албании до одного очка. В ноябре команды разыграют второе место в группе.

Грузия проиграла ключевой матч за ЧМ-2026

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
4 : 1
Грузия
1:0 Йылдыз – 14'     2:0 Демирал – 22'     3:0 Акгюн – 35'     4:0 Демирал – 52'     4:1 Кочорашвили – 64'    

Сборные Турции и Грузии де-факто разыграли второе место в отборочной группе. До матча турки опережали грузин на три очка. Поэтому итог встречи решал многое в плане перспективы. Однако реальной борьбы не получилось. Уже после первого тайма Турция вела со счётом 3:0. А после перерыва команда Винченцо Монтеллы не позволила Грузии приблизиться на опасное расстояние. Теперь помочь грузинам забраться на второе место поможет только огромное чудо. Им нужно побеждать Испанию и Болгарию, а также надеяться на два разгромных поражения Турции. В случае равенства очков всё решит разница мячей: пока что она лучше у турок («+3», у Грузии – «-3»).

Очередная лёгкая игра для Испании

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Болгария
1:0 Мерино – 35'     2:0 Мерино – 57'     3:0 Чернев – 79'     4:0 Оярсабаль – 90+2'    

Сборная Испании элегантно проходит отборы на чемпионат мира. Очередной жертвой команды Луиса де ла Фуэнте стала Болгария. Испанцы без проблем укатали соперника: полузащитник Микель Мерино снова показал крутые навыки форварда и оформил дубль, ещё один мяч забил в свои ворота Атанас Чернев. А на 90+2-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти. 4:0 – испанцы до сих пор не пропустили ни разу. Разность мячей после четырёх туров составляет 15:0!

Ирландия не сдаётся

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Ирландия
Окончен
1 : 0
Армения
1:0 Фергюсон – 70'    
Удаления: нет / Барсегян – 52'

Сборная Ирландии перед 4-м туром набрала всего одно очко. Поэтому матч с Арменией стал для неё определяющим. Либо ирландцы оставались в гонке за ЧМ-2026, либо на 99% теряли шансы. Команда Хеймира Хадльгримссона собралась с силами и разобралась в Дублине с Арменией. Встреча получилась напряжённой: армяне терпеливо и качественно оборонялись, но на 52-й минуте прямую красную карточку получил Тигран Барсегян, боднувший полузащитника Финна Азаза. А на 70-й минуте Эван Фергюсон забил победный мяч ирландцев.

Англия едет на ЧМ-2026

Сборная Англии

Сборная Англии

Фото: Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Латвия
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Гордон – 26'     0:2 Кейн – 44'     0:3 Кейн – 45+4'     0:4 Тонишев – 58'     0:5 Эзе – 86'    

Сборная Англии ожидаемо отобралась на чемпионат мира. Чтобы оформить выход, команде Томаса Тухеля было достаточно обыграть Латвию. Больших проблем для англичан это не составило. В первом тайме Гарри Кейн оформил дубль, а ещё один гол забил Энтони Гордон. После перерыва Максим Тонишев закатил мяч в свои ворота, финальный же счёт на 86-й минуте установил Эберечи Эзе. 5:0 – Англия готовится к поездке в США, Мексику и Канаду.

Италия сохранила математические шансы на прямой выход на ЧМ

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 8-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Израиль
1:0 Ретеги – 45+2'     2:0 Ретеги – 74'     3:0 Манчини – 90+3'    

Сборная Италии находится в тяжёлом положении. Победа над Израилем приближала команду к Норвегии на расстояние в три очка. Но даже если итальянцы обыграют норвежцев в очной встрече, то они сильно уступают сопернику по разнице мячей. Однако сдаваться – точно не в духе Дженнаро Гаттузо. Тем более Израиль в случае своей победы догонял Италию в таблице. И хозяева одержали уверенную победу над соперником благодаря дублю Матео Ретеги. А на 90+3-й минуте добил соперника Джанлука Манчини. Итальянцы обеспечили себе минимум второе место и стыки. Но финишировать первыми будет почти нереально. Разница мячей у Италии составляет «+10», тогда как у Норвегии – «+26». Де-факто норвежцы оформят выход на ЧМ-2026, если в следующем туре одолеют дома Эстонию.

Роналду тащил Португалию. Но всё испортил хавбек «Ливерпуля»

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
Венгрия
0:1 Ат. Салаи – 8'     1:1 Роналду – 22'     2:1 Роналду – 45+3'     2:2 Собослаи – 90+1'    

Сборная Португалии одержала тяжёлую победу над Венгрией в первом матче команд в Будапеште (3:2). И венгры снова устроили непростую жизнь сопернику. На этот раз они забили первыми на восьмой минуте: Аттила Салаи замкнул подачу с углового. Но затем включился Криштиану Роналду! Кто, если не он? На 22-й минуте 40-летний португалец замкнул прострел от Нелсона Семеду, а в конце тайма он открылся на кросс от Нуну Мендеша. Теперь на счету Роналду 948 голов в карьере! И до 90+1-й минуте встречи Португалия выходила на ЧМ-2026. Однако Доминик Собослаи сравнял счёт в самой концовке, удачно оказавшись на дальней штанге после прострела. Венгрия сохранила чистое второе место, а Португалии теперь нужно побеждать в гостях Ирландию.

Таблицы отборочных групп ЧМ-2026 в Европе

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Африке

Садио Мане сыграет на ещё одном чемпионате мира

ЧМ-2026 — Африка . Группа B. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
4 : 0
Мавритания
1:0 Мане – 45+2'     2:0 Мане – 49'     3:0 Ндиайе – 65'     4:0 Диалло – 86'    

Садио Мане уехал из Европы, однако теперь мы снова увидим его на большом турнире. Сборная Сенегала вместе с ним забронировала место на ЧМ-2026. В заключительной встрече группового этапа команда разгромила Мавританию, не позволив ДР Конго с вингером «Спартака» Тео Бонгонда опередить себя. Конголезцев, кстати, ждут стыки.

Кот-д’Ивуар возвращается!

Сборная Кот-д’Ивуара

Сборная Кот-д’Ивуара

Фото: Федерация футбола Кот-д-Ивуара

ЧМ-2026 — Африка . Группа F. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
3 : 0
Кения
1:0 Кессье – 7'     2:0 Диоманд – 54'     3:0 Диалло – 85'    

Скучали по Кот-д’Ивуару на чемпионатах мира? Сборная пропустила турниры 2018 и 2022 года. Но на ЧМ в США, Мексику и Канаду команда едет! Ивуарийцы в 10-м туре легко разобрались с Кенией. Теперь ждём хорошего выступления на чемпионате мира от одной из самых звёздных сборных Африки.

Ещё один камбэк на чемпионат мира

ЧМ-2026 — Африка . Группа C. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
ЮАР
Окончен
3 : 0
Руанда
1:0 Mbatha – 5'     2:0 Апполлис – 26'     3:0 Макгопа – 72'    

Сборная ЮАР в последний раз играла на домашнем ЧМ-2010. Тогда южноафриканцы не вышли из группы, хотя в 3-м туре даже одолели Францию. Спустя 16 лет ЮАР возвращается на главный турнир планеты. Команда опередила в группе грозную Нигерию.

Голливудская развязка от нигерийцев

ЧМ-2026 — Африка . Группа C. 10-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Нигерия
Окончен
4 : 0
Бенин
1:0 Осимхен – 3'     2:0 Осимхен – 37'     3:0 Осимхен – 51'     4:0 Оньека – 90+1'    

Сборную Нигерии перед последним матчем устраивала только победа над Бенином с разницей в 4+ мяча. Она позволяла команде забраться в стыки. Виктор Осимхен включился в работу и к 51-й минуте оформил хет-трик. А затем – тишина. Но Нигерию уже в добавленное ко второму тайму время спас Фрэнк Оньека. Вся команда бросилась праздновать четвёртый мяч, будто только что вырвала победу. Ведь именно этот гол позволит нигерийцам ещё побороться за ЧМ-2026.

Матчи отборочного цикла ЧМ-2026 в Азии

Катар во второй раз подряд оказался на ЧМ

Сборная Катара

Сборная Катара

Фото: Mohamed Farag/Getty Images

ЧМ-2026 — Азия . Группа A (4-й раунд). 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Катар
Окончен
2 : 1
ОАЭ
1:0 Хухи – 49'     2:0 Мигел – 74'     2:1 Alamiri – 90+8'    
Удаления: Салман – 89' / нет

Сборная Катара выиграла свою группу в четвёртом раунде азиатских квалификаций. В решающей встрече команда Хулена Лопетеги победила ОАЭ (2:1). Катарцы во второй раз в истории примут участие на чемпионате мира. Напомним, прошлый турнир прошёл именно на их территории. И сборная ОАЭ сразится в межконтинентальных стыках.

Саудовская Аравия также вышла на чемпионат мира

ЧМ-2026 — Азия . Группа B (4-й раунд). 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
0 : 0
Ирак

Саудовцы оказались в четвёртом раунде и только после него отобрались на ЧМ-2026. В первом матче команда Эрве Ренара одолела Индонезию (3:2). А ключевая встреча с Ираком получилась невероятно напряжённой. Команды так и не смогли забить, однако это сыграло в плюс Саудовской Аравии. За счёт большего количества забитых мячей они прошли на чемпионат мира. А Ирак присоединился к ОАЭ в стыках.

