Ещё 10 сборных отобрались на ЧМ. А когда станут известны остальные участники?

Октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2026 — всё. Известны 28 участников финальной стадии из 48. Рассказываем, кто уже квалифицировался на ЧМ и когда определятся оставшиеся сборные.

АФК (Азия)

Какая квота у Азии? Восемь прямых путёвок. Плюс одно место можно получить через межконтинентальные стыки. Весной на чемпионат мира вышли Япония и Иран, летом — Узбекистан, Южная Корея, Иордания и Австралия.

В четвёртом раунде отбора оказались шесть сборных. Их разбили на две тройки. Матчи первой группы проходили в Катаре, второй — в Саудовской Аравии. В итоге хозяева и квалифицировались на чемпионат мира. Оман и Индонезия завершили выступления в отборе, а ОАЭ и Ирак сыграют друг против друга в пятом раунде.

Внутренние стыки запланированы на 13 и 18 ноября. Победитель получит шанс отобраться на ЧМ через стыковые матчи с представителями других конфедераций.

Сборная Узбекистана уже отобралась на ЧМ Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

КАФ (Африка)

В сентябре места на чемпионате мира от африканского континента забронировали Марокко и Тунис. Спустя несколько недель к ним присоединились Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Кот-д’Ивуар и Сенегал. Кто из этих сборных впервые сыграет на ЧМ? Кабо-Верде.

Что дальше? У Африки девять прямых путёвок на чемпионат мира, и они уже разыграны. Ещё одно место можно получить через межконтинентальные стыки. Девять сборных заняли вторые места в группах. Из них отобрали четвёрку по лучшим показателям. Это Габон, ДР Конго, Камерун и Нигерия.

Далее их ждут внутренние стыки (13 и 16 ноября). Лучшая команда из четвёрки по рейтингу ФИФА (его обновят 23 октября) встретится с худшей, а вторая — с третьей. Победители пар сыграют в финале. На каждом этапе предусмотрен только один матч. Все встречи состоятся на нейтральной территории в Марокко. Победитель внутренних стыков отправится в межконтинентальные. Нигерия и Камерун — одна из этих сборных точно пролетит мимо чемпионата мира. Может быть, и обе.

КОНМЕБОЛ (Южная Америка)

Квалификация в этой зоне завершилась ещё в сентябре. Шесть слотов на чемпионат мира получили Аргентина, Эквадор, Бразилия, Уругвай, Колумбия и Парагвай. Боливия заняла седьмое место. Команда не получила прямую путёвку, но у неё есть возможность поехать в Северную Америку через межконтинентальные стыки.

Лионель Месси помог сборной Аргентины отобраться на ЧМ-2026 Фото: Megan Briggs/Getty Images

КОНКАКАФ (Северная Америка)

Три места на чемпионате мира получили США, Мексика и Канада. Путёвки достались им как хозяевам турнира. Ещё трёх участников ЧМ мы узнаем по итогам очередного раунда отбора. Сейчас 12 сборных распределены на три группы. Победители напрямую отберутся в финальную стадию чемпионата мира (турнир завершится в ноябре).

Из трёх сборных, занявших вторые места в группах, отберут две с лучшими показателями. Они отправятся в межконтинентальные стыки. После четырёх туров из шести первые места в группах занимают Суринам, Ямайка и Гондурас. Кюрасао и Коста-Рика пока что располагаются в зоне межконтинентальных стыков. Заключительные матчи отбора в Северной Америке состоятся в ноябре.

УЕФА (Европа)

Англия — единственная европейская сборная, которая уже отобралась на чемпионат мира. Команда Томаса Тухеля очень легко выиграла группу, так что в ноябре можно выступать резервным составом. Португальцам не хватило всего пары минут, чтобы досрочно получить путёвку на ЧМ. Придётся ждать до ноября. Именно тогда завершится основной отбор в УЕФА.

12 победителей групп попадут на чемпионат мира напрямую. За оставшиеся четыре места поборются 12 команд, занявшие вторые места, и четыре лучшие сборные по рейтингу Лиги наций из числа тех, кто не попал в топ-2 в группах. Эти 16 команд будут разбиты на четыре пути. Победитель каждого поедет на ЧМ. Для попадания в финальную стадию через стыки нужно одержать две победы — в полуфинале и финале пути. Стыки пройдут в марте 2026 года.

ОФК (Океания)

Тут уже всё понятно. Новая Зеландия отобралась на чемпионат мира напрямую, а Новая Каледония сыграет в межконтинентальных стыках.

Когда пройдут межконтинентальные стыки?

В марте 2026 года. В них сыграют Боливия, Новая Каледония, Ирак или ОАЭ, две сборные из КОНКАКАФ и одна — из Африки. Их разобьют на два пути — в каждом по три сборные. Две лучшие сборные по рейтингу ФИФА (по одной — в каждом пути) сразу проходят в финал, остальные – играют друг с другом в полуфинале.

Боливию ждут стыки в марте 2026 года Фото: РИА Новости

К примеру, если в одной сетке окажутся Нигерия (если доберётся до этой стадии), Боливия и Новая Каледония, то африканская сборная будет сеяной, поскольку у неё сейчас самый высокий рейтинг (45-е место). Боливия (77-е место) сыграет с Новой Каледонией (150-е), а победитель этого матча потом встретится с Нигерией.