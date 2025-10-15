10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?

Да, сейчас только середина октября. Да, пока совсем рано делать полноценные выводы, сработал трансфер или нет: вспомните, как блекло начинал в «Реале» Лука Модрич. Или, если понизить планку, Кай Хаверц в «Арсенале». Тем не менее несколько сделок уже окрестили провальными. Особенно в тех случаях, когда клуб платил огромную сумму и болельщики ждали от новичка максимально быстрой отдачи.

В представленных ниже случаях приходится терпеть. И речь не о травмированных футболистах, как в ситуации с Йоаном Висса — хотя Sports Illustrated уже поспешил назвать его приобретение одним из худших в АПЛ. Как раз рейтинг американского издания и побудил нас написать этот текст. Так ли всё ужасно на самом деле?

Флориан Вирц, Александер Исак, Милош Керкез (все – «Ливерпуль»)

Флориан Вирц, Александер Исак, Милош Керкез Фото: Getty Images

У Sports Illustrated данная троица вошла в топ-5. Кто там первый? Вирц, конечно. Немцу достаётся сильнее остальных: всё-таки «Ливерпуль» отвалил за него € 125 млн. В соцсетях атакующего полузащитника уже вовсю дразнят заезженным прозвищем «Агент 007» за отсутствие результативных действий в семи матчах АПЛ. В двух турах Лиги чемпионов голевое чутьё Флориана тоже подвело.

Легенда мерсисайдцев Джейми Каррагер даже предложил временно задвинуть немца в резерв: «Не думаю, что сейчас в команде создан правильный баланс. В этом смысле выделяется Вирц. Он не совсем в форме. Молодой парень, который перешёл в новую лигу. У него ещё много времени, чтобы освоиться, но сейчас, думаю, его нужно вывести из состава, чтобы «Ливерпуль» вернулся к тому, каким был в прошлом сезоне, а затем двигаться дальше. Потому что сейчас это бардак».

Вопрос адаптации здесь действительно ключевой. Тебе всего 22 года. Ты кардинально сменил обстановку. За тебя заплатили рекордное количество денег. Команда перестраивается и попадает под сравнение с прошлогодней, то есть чемпионской. Давление колоссальное. Ещё и прежние лидеры не в такой монструозной форме, как раньше — у Мохамеда Салаха 2+2 в семи турах. Это неплохо. Однако год назад египтянин действительно делал разницу.

По количеству созданных в Премьер-лиге моментов Вирц уступает лишь Коди Гакпо. Красноречиво, не правда ли? «Это не его вина, что партнёры по команде не забивают голы, а статистика даже на треть не соответствует действительности. Ему просто нужно привыкнуть к лиге. Видел, он чувствует себя совершенно раскрепощённым. Знает, на что способен, как всё устроено. Не всё всегда давалось Флориану легко — теперь он снова будет много работать», — отмечал Юлиан Нагельсман.

Исак (€ 145 млн) и Керкез (€ 46,9 млн) выступали в Англии и раньше. От шведа из-за сломанной предсезонной подготовки не ждёт свершений на первых порах даже Арне Слот: «Нам нужно постепенно его готовить, учитывая, что мы проводим много встреч и практически не имеем лишнего времени. Контракт подписан не на ближайшие две недели, а на шесть лет. За 312 минут во всех турнирах у Александера 1+1. С учётом обстоятельств – разве это плохо? В матче с «Кристал Пэлас» он сделал отличный рывок в контратаке, но полузащитник этого не заметил и отдал пас в другую зону. Если бы увидел — Исак вышел бы один на один с вратарём. Такие эпизоды появляются, когда игроки ещё не полностью привыкли друг к другу».

Аналогично и в случае с венгром. Показательна встреча с «Челси», когда Керкез постоянно поднимался выше, но партнёры игнорировали его подключения. Отсюда и хаотичные действия в обороне, в том числе ошибки при выборе позиций.

Делать выводы по Вирцу, Исаку и Керкезу стоит как минимум зимой, когда баланс найдут и они, и сам «Ливерпуль». В прошлом сезоне взять золото помогла в том числе стабильность: Слот семь раз выставлял один и тот же стартовый состав. Юрген Клопп за 491 матч, для сравнения, сделал это всего пять раз. Сейчас ни о какой стабильности нет и речи.

Джейми Гиттенс («Челси»)

Джейми Гиттенс Фото: Julian Finney/Getty Images

21-летний англичанин в антирейтинге Sports Illustrated стал третьим, уступив лишь Вирцу с Керкезом. Позиция левого вингера в «Челси» давно уязвима. Гиттенс (€ 56 млн) ситуацию пока не исправил и тоже вошёл в так называемый «Клуб 007». Правда, Энцо Мареска доверяет ему совсем мало: на 259 минут во всех турнирах и всего три выхода в старте.

Как и у Исака, у Джейми получилась смазанная предсезонка. Возможно, именно поэтому в первых матчах за «синих» он выглядел инородным и словно потерянным. В соцсетях болельщики называли его статуей и тихоходом, даже просили прощения у Нони Мадуэке за излишнюю критику. С трибун оскорблений тоже хватает. Флоран Малуда призвал Гиттенса не обращать на это внимания: «Когда ты так молод и присоединяешься к такому клубу, как «Челси», тебе нужно обрести уверенность в себе. Ты должен быть готов к давлению и понимать, что от тебя хотят видеть лучшую игру».

Алехандро Гарначо стартовал на новом месте тоже не идеально, тем не менее стал лучше отрабатывать в обороне и конкуренцию у Гиттенса пока выигрывает. И всё же стоит учитывать адаптированность к АПЛ: у аргентинца в этом плане заметное преимущество, им он и пользуется. Да и бывший игрок «Боруссии» постепенно прибавляет. Выйдя на замену в матче с «Ливерпулем», Джейми выглядел достойно и получил похвалу за старание от Марески.

Вполне вероятно, вингеру добавит уверенности удачное выступление за английскую молодёжку: забил Молдавии, отдал победную голевую в матче с Андоррой. Как ни странно, здесь вывод такой же, как и в случае с «Ливерпулем».

Мадс Хермансен («Вест Хэм») и Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»)

Мадс Хермансен («Вест Хэм») и Джеймс Траффорд («Манчестер Сити») Фото: Getty Images

Объединим двух вратарей в один пункт. Оба отлично проявили себя в клубах поскромнее: Хермансен, несмотря на вылет с «Лестером», заслужил трансфер в «Вест Хэм» за € 20,8 млн, а Траффорда «Манчестер Сити» вернул из «Бёрнли» за € 31,2 млн. Оба начинали в старте и приземлились на лавку. А второму в конкуренты ещё и спешно взяли обладателя приза имени Льва Яшина.

На Траффорда, помимо «Сити», который его как раз и воспитал, претендовал также «Ньюкасл». Выбор получился совсем не лучшим что для игрока, что для клуба. Джеймс провёл четыре матча и смотрелся неубедительно. Например, отдал неточный пас, нарвался на перехват и из-за этого пропустил от «Тоттенхэма». Ещё он должен был получить красную, когда вышел из ворот, влетел коленом в грудь Мохаммеду Кудусу и заодно попал рукой по мячу за пределами штрафной. А потом ему пришлось соперничать за место в старте не с регрессирующим Эдерсоном, а с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Ман Сити» воспользовался завершающимся контрактом итальянца с «ПСЖ», и теперь Траффорд — в запасе. Слабовато для 10-го по стоимости вратаря в истории футбола. Предпосылок к изменениям не видно — только если Доннарумма начнёт «привозить». А ротацию он совсем не любит: L'Équipe писал, как Джанлуиджи конфликтовал с Луисом Энрике из-за тех редких случаев, когда в старте выходил Матвей Сафонов.

Хермансен ошибался ещё больше и пропустил за аналогичный отрезок 11 раз. При всего девяти спасениях. То есть фраза «каждый второй удар по его воротам приводит к голу» — в данном случае даже преуменьшение. Теперь вратарь, которого планировали сделать первым номером на долгие годы, греет скамейку под 32-летним Альфонсом Ареола.

В этих двух случаях со Sports Illustrated поспорить трудно: шансы, что данные трансферы оправдаются, стремительно тают.

Жан-Клер Тодибо («Вест Хэм») и Джейдон Санчо («Астон Вилла»)

Жан-Клер Тодибо («Вест Хэм») и Джейдон Санчо («Астон Вилла») Фото: Getty Images

«Вест Хэм» ошибся не только с Хермансеном. Выкупленный после аренды за € 40 млн у «Ниццы» Тодибо отыграл в АПЛ 127 минут, «напривозил» и тоже надолго потерял доверие тренерского штаба. Почему-то усугубив положение опозданиями на тренировки и недостаточной отдачей на них — об этом сообщали в Roshane Sport. Смена Грэма Поттера на Нуну Эшпириту Санту французскому защитнику никак не помогла. Более того, на матчи с «Арсеналом» и «Эвертоном» он вообще не попал в заявку.

Что касается Санчо, «Астон Вилла» за его аренду нисколько не заплатила. Более того, бирмингемцы покрывают не всю зарплату вингера — только 80%. Тем не менее даже столько от примерно € 15 млн в год — немало. Англичанин не смог реанимировать карьеру в «Челси» — лондонцы предпочли заплатить штраф в € 5,75 млн, лишь бы не выкупать его. Унаи Эмери воскресил уже немало талантов — тех же Маркуса Рашфорда и Марко Асенсио. Однако с Джейдоном не справляется даже он.

Суммарно на счету Санчо лишь 114 минут во всех турнирах. Вот что о нём говорит тот же Каррагер: «Не уверен, что у Джейдона есть какие-то особые способности. Он нормальный игрок, но я не понимаю, в чём его сила. У каждого футболиста есть что-то своё, однако я не могу представить, что есть у Санчо».

Поспорить трудно: некогда лидер «Боруссии» растворяется на поле. Его былые козыри — скорость и дриблинг — перестали работать. «Санчо, возможно, способен обойти кого-то, но соперники его всё равно догоняют. Он не может убежать дальше», — вердикт Пола Скоулза.

Случай Джейдона удивителен на контрасте с другими страдальцами «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд, Гарначо, Расмус Хойлунд, Антони — все они, сменив локацию, приходят в себя. Но не Санчо. Летом у него закончится контракт с манкунианцами. La Gazzetta dello Sport сообщала, что он не прочь поиграть в МЛС. Похоже, всё к этому и идёт. Весной ему исполнится лишь 26 лет.

Жерсон («Зенит»)

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Список Sports Illustrated ограничился АПЛ. Но мы добавим сюда ещё двоих футболистов. Начнём с Жерсона. «Зенит» ещё зимой не смог заменить Клаудиньо и во многом из-за этого впервые за семь лет упустил чемпионство. Летом петербуржцы выиграли конкуренцию у саудовских клубов и подписали за € 25 млн полузащитника сборной Бразилии. Капитана «Фламенго», чей талант европейский зритель особенно оценил на клубном чемпионате мира. Не каждый может похвастаться тем, что прошил мощным ударом Мануэля Нойера и забил «Баварии».

Жерсон должен был сделать разницу и стать главным конструктором атак. Но из-за сильного утомления провёл всего шесть матчей, отметился разве что тем, как недобегал за соперниками, и из-за хронической усталости (всё-таки отдыхал после КЧМ всего 10 дней) не выходит на поле с конца августа. В общую группу он возвращается только сейчас. Когда прошло уже 11 туров, а «Зенит» находится на четвёртом месте.

Вдобавок СМИ заполонили различные слухи о плохой адаптации полузащитника в Петербурге, пусть там и выступает множество его соотечественников. Жерсона постоянно отправляют то в Саудовскую Аравию, то обратно на родину. «Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти, чтобы вернуться в сборную и попасть на ЧМ-2026» — новость с таким заголовком вышла у Gazeta Esportiva. И это ещё зима не наступила.

По крайней мере сейчас сделку для экс-чемпионов удачной точно не назвать. Самый дорогостоящий летний новичок РПЛ до сих пор не встроен в команду и только-только начнёт набирать форму. Едва ли предполагалось настолько длительное ожидание.

Джоб Беллингем («Боруссия» Дортмунд)

Джоб Беллингем Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Когда-то в Дортмунде сверкал Джуд Беллингем. Боссы «Боруссии» посчитали, что Джоб способен повторить его путь, и не пожадничали заплатить «Сандерленду» € 30,5 млн. Если судить прямо сейчас, предположение максимально не оправдалось. Да, сумма для современного футбола не то чтобы велика. Но конкретно дортмундцы больше отдавали лишь за Себастьена Аллера и Усмана Дембеле.

Джоб не стал в «Боруссии» основным и ни разу не провёл полный матч, обходясь без результативных действий везде, кроме клубного ЧМ. По игровому времени в Бундеслиге он среди дортмундцев лишь 14-й. Однако это ещё полбеды. Если бы не странное поведение отца Джоба, полузащитник в этот список бы не попал.

Тот люто психует из-за быстрых замен сынишки: даже прорывался в раздевалку и критиковал Нико Ковача. Какой тренер после такого унижения скажет: «Извините, был неправ, всё исправлю»? Беллингем-старший ещё и дождался в подтрибунке спортивного директора клуба Себастьяна Келя, чтобы выплеснуть гнев заодно и на него.

Дортмундцы выпустили по этому случаю специальное заявление: «Подобное больше не повторится. Мы дали это понять всем участникам инцидента». Воздействия оно не оказало. По информации Bild, отец Джоба по-прежнему давит на Ковача, а сам футболист тоже недоволен происходящим и не против перейти в «Манчестер Юнайтед», где в нём заинтересованы. Беллингем-младший утверждал, что в Дортмунде хотел быть самим собой, а не просто братом Джуда. Что ж, благодаря отцу он действительно выделяется.