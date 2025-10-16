«Краснодар» и «Зенит» разыграют золото МФЛ? Гонку оживил невообразимый автогол

В молодёжной лиге ожидается серьёзная заруба на финише сезона. Не в первый раз: чемпионы в турнире меняются регулярно и каждый раз — с драматичными сюжетами. Интересный факт: «Зенит» за последние три сезона трижды оказывался на втором месте. А выиграли титул последовательно «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. В этот раз финиш тоже будет горячим. За пять туров до конца математические шансы на победу сохраняются у пяти команд. Реалистичные — у трёх. «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА, вероятно, разыграют золотые медали. Хотя по ходу сезона их, казалось, уже повесили на шею именно петербуржцам.

«Зенит» шёл первым бо́льшую часть сезона. Но потом в лидеры вырвался «Краснодар»

К 11-му туру казалось, что сезон останется именно за петербуржцами. Это было бы логично: когда трижды подряд становишься вторым, то сценарий с золотом в четвёртом выглядит предсказумо. Особенно когда выдаёшь серию из 10 побед. В 1-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Пари НН», а потом включил турбину на полную и снёс всех. «Краснодар» получил пять, «Ростов» — три, «Факел» — семь, «Акрон» — шесть. Лидер команды Вадим Шилов настрелял 10 мячей, и, казалось, титул просто не может уплыть к другой команде.

Однако вторую треть сезона лидер провалил. И упустил преимущество в пять очков. По понятным причинам: лидеры команды — Шилов и Кондаков — всё реже были доступны для участия в матчах, а соперники стали куда лучше понимать, как действовать против команды Александра Селенкова. Поэтому с 12-го по 23-й тур — шесть поражений. И если такой результат с топами ещё можно объяснить, то неудачи в матчах с «Пари НН» или «Ростовом» — не особо. Так или иначе, «Зенит» скатился с первой строчки, и на неё забрался «Краснодар».

Команда Андрея Отюцкого словно зеркалила путь «Зенита». Но не напрямую. В первых турах, наоборот, выступали не очень удачно, а с 7-го по 24-й победная серия прервалась только на три матча. Когда соперниками подряд выступили московское «Динамо», «Факел» и ЦСКА. Однако с 15-го тура команда выиграла 10 раз. Это вывело их на первую строчку, а эксперты уже отдали им титул.

Такую серию и правда сложно прервать. Однако это сделал «Ахмат», который в последнем матче на своём поле победил лидера. Из-за дико курьёзного гола: нападающий краснодарцев Архип Казанцев под прессингом бахнул по своим воротам с 30 метров. И вратарь ничего не смог сделать.

Теперь ситуация таблица максимально запутанная. У «Краснодара» 58 очков за пять матчей до конца сезона. У «Зенита» — 55. А совсем рядом — ЦСКА: команда без суперсерий стабильно набирала очки, и теперь их 54. Чуть ниже — «Локомотив» с 52 очками, однако железнодорожникам всё-таки сложновато будет отыграть такое отставание. Поэтому главных претендентов на титул осталось три. Но с разным календарём.

У «Краснодара» он наиболее подходящий. Домашние матчи с «Ростовом» и «Факелом» из середины таблицы, а в конце — игра на своём поле с ЦСКА. Между этими встречами два выезда — к московскому «Динамо» и «Акрону». У первых уже вряд ли будет супермотивация. А тольяттинцы хоть и борются за то, чтобы избежать вылета, но всё равно очевидно слабы.

Андрей Отюцкий и Казбек Мукаилов Фото: ФК «Краснодар»

У ЦСКА и «Зенита» календарь посложнее. Во-первых, их ждёт очный матч 24 октября. Помимо этого, в соперниках у петербуржцев крепкие «Крылья Советов» и «Рубин», а в последнем туре — «Локомотив», который точно будет в гонке хотя бы за медали. У ЦСКА впереди «Сочи», «Спартак», «Урал». А в последнем туре — как раз «Краснодар». Не исключено, что у матча будет статус чемпионского. И по сюжету МИР РПЛ всё может решиться в последний момент.

А кто звёзды лиги?

Если мы смотрим на лидирующую тройку, то можно назвать несколько фамилий. Но важный момент — это всё равно будет не совсем объективно. По одной причине: как только кто-то сверкнёт в молодёжке, его сразу поднимают во вторую команду или даже в первую. И в этом сезоне было несколько примеров.

Вадим Шилов начинал сезон именно как игрок молодёжного «Зенита». И действительно стартовал здорово: 15 мячей к 14-му туру — суперрезультат. Именно поэтому в середине июля его уже не было в команде. Футболиста поочерёдно вызывали к себе Сергей Семак, сделавший парня первым игроком 2008 года рождения в РПЛ, и Константин Коноплёв — главный тренер второй команды, тоже нуждающейся в помощи. Соответственно, за молодёжку Шилов перестал играть. И вернулся только в конце сентября, когда потребовалось снова сделать «Зенит» претендентом на титул. Похожая история с Даниилом Кондаковым, правда, его поднимали в «двойку».

У «Краснодара» главная звезда и одновременно лучший бомбардир — Казбек Мукаилов, которого тоже уже привлекали к матчам за основную команду. В Fonbet Кубке России у него уже два гола. И один выход в РПЛ. Но, в отличие от зенитовской истории, «Краснодар» регулярнее использует парня в матчах МФЛ. Тот провёл 20 игр и делит первое место в списке бомбардиров с Шиловым и другим зенитовцем Андреем Касаджиковым.

В составе ЦСКА тоже можно встретить знакомые фамилии. Например, Артём Сериков, который трижды выходил в матчах Кубка, но в основном играет именно в молодёжном первенстве. У парня 3+1 в 13 встречах.